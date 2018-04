Nejostřeji rozdělené město Evropy: Kosovska Mitrovica

Jak se tam dostat Z Bělehradu do Kosovské Mitrovice jezdí denně dostatek spojů, jízdní řád lze najít na: www.bas.co.yu . Autobusy v srbské části mají konečnou stanici na nábřeží Ibaru, autobusové nádraží v pravém smyslu tu neexistuje, časy odjezdů je nutné zjistit dotazem u řidičů, nebo místních. Na albánské straně se nalézá autobusové nádraží, pro cestu do Prištiny může být vhodnější využít převoz minibusem ( 1,5 Eura ), stanoviště leží v centru města. Při vstupu do Kosova obdržíte na hraničním check pointu mezinárodní policie vstupní (případně tranzitní) kartu, kterou je nutné při odjezdu odevzdat. Pakliže jste do Kosova vstoupili z Makedonie, Albánie, nebo Černé Hory a hodláte se z něj vracet přes Srbsko, při plánování berte na zřetel, že pravděpodobně nebudete do Srbska vůbec vpuštěni, jelikož nevstupujete oficiálním hraničním přechodem. Pokud by se vám přece jen poštěstilo, tak by další komplikace mohly nastat při výstupu ze Srbska, jelikož pravděpodobně nebudete mít v pasu srbské vstupní razítko. Motoristé platí padesát Eur za povinné ručení (na dva týdny). Již delší dobu ovšem prosakují zprávy o záměru vstup do Kosova zpoplatnit, nebo omezit. Vzhledem k nenadálým změnám bezpečnostní situace je třeba návštěvu pečlivě zvážit. V případě nepředvídaných událostí či problémů není Český zastupitelský úřad v Bělehradu schopen zajistit pro české občany, nacházející se na území Kosova, konzulární služby. Připravuje se otevření slovenské kanceláře v Prištině.