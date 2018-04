Nejoblíbenější hory Čechů v Rakousku. Grossglockner a Grossvenediger

Může se hodit Vhodná doba pro návštěvu:

Jedná se o vysoké hory, pro které jsou charakteristické nenadálé změny počasí. Pro vysokohorskou turistiku jsou nejvhodnější letní měsíce od poloviny června do poloviny září. Na podzim a na jaře je zde stále hodně sněhu a některé turistické trasy jsou hůře přístupné. Doporučené vybavení:

Oblečení doporučuji podobné jako na běžnou túru v letních horách. Zvláštní pozornost věnujte kvalitním turistickým botám (maratonky určitě nestačí). Kvalitní funkční prádlo by mělo být samozřejmostí, podobně jako fleesová nebo winstoperová bunda na zateplení, kvalitní nepromokavé kalhoty a bundu, čepici, rukavice a teleskopické hole (usnadní chůzi).

Pro bezpečný pohyb po ledovci je nutné dobře ovládat lanovou techniku, způsoby jištění a vyprošťování spolulezce po pádu do trhliny. V batohu nesmí chybět sedací úvazek, mačky, cepín, alespoň 2-3 karabiny se zámkem, prusíkovací smyčky nebo např. Tibloc, sedací úvazek, pro skupinu vybavenou lékárnu, lano a dva ledovcové šrouby. Za zvážení stojí použití lezecké přilby (při výstupu na Grossglockner by měla být samozřejmostí). Doprava na místo – cesta autem

Cesta do Vysokých Taur není orientačně příliš náročná. Naše trasa měřila necelých 1 300 km a pohybovali jsme se na trase: Heřmanův Městec – Čáslav – Havlíčkův Brod – České Budějovice – Dolní Dvořiště – Linz – Salzburg – Mitersiel - Matreier Tauernhaus – Matrei – Kals – parkoviště u Lucknerhaus a zpět. Ubytování a stanování:

Tato část rakouských Alp je mimo jiné známá hustou síti horských chat, ubytoven a hotelů. Není tedy nutné nosit na zádech stan. Níže pro inspiraci a představu uvádím ceny ubytování, jídla a případně jiné nutné náklady na podobnou cestu:

Matreier Tauernhaus – parkovné (8 €/týden)

Neue Pragerhütte: bytování na tzv. lageru 10 €/os pro členy AV, kleiner Frühstück - 5 €/os

Taxi do Neukirchen: 16 €/os

Stüdlhütte: ubytování, polopenze 44 €/os pro členy AV

Adlersruhe: čaj: 3 €

Salmhütte:oběd cca 13 €

benzín cca 2 500 Kč