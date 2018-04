Horská chata u moře, Cimrman by jásal. V Chorvatsku ji skutečně mají

Může se hodit Jak se tam dostat

Oblast senjské riviéry se rozprostírá na území Kvarneru, tudíž v severnější části chorvatského přímoří. Motoristé se sem nejsnadněji dostanou pomocí dálnice Zagreb – Split, ze které odbočí na výjezdu Žuta lokva. Odtud jim do Senje zbývá 23 kilometrů. Jablanac pak leží ještě o 40 kilometrů jižněji. Pokrytí veřejnou autobusovou dopravou je tu bohužel spíše slabší. Kolik to bude stát

Vstupenka opravňující ke kompletní prohlídce senjské pevnosti vyjde jednu dospělou osobu na 20 kun. Výše taxy za vstup do zálivu Zavratnice, která se vybírá u pobřežní přístupové cesty, je o pět kun nižší. Děti do 7 let a obyvatelstvo Jablance neplatí nic. Za zvýhodněnou sazbu si lze pořídit kredit pro tři či sedm vstupů. Další informace

www.tz-senj.hr

www.np-sjeverni-velebit.hr

www.jablanac.info

www.hpdmiv.hr