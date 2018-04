Nejnebezpečnější sopky světa vybuchují neustále. Tři jsou v Evropě

1. Japonsko, Sakurajima

Sakurajima, vulkán na ostrově Kjúšú, vybuchuje od roku 1955 téměř neustále. Vzhledem ke své poloze v hustě osídlené oblasti je sopka, které se přezdívá Vesuv Východu, považována za jednu z nejnebezpečnějších na světě.

Město Kagošima, ležící v těsné blízkosti sopky, má téměř 700 tisíc obyvatel. Ve městě jsou vybudovány speciální přístřešky, kam se lidé mohou ukrýt před padající struskou. Poslední erupce sopky proběhla v březnu 2009 a rozmetala suť až do vzdálenosti dvou kilometrů.

Japonsko, Sakurajima

2. Japonsko, Fudži

Na Japonských ostrovech se nachází více než stovka vulkánů a u spousty z nich dochází k erupcím každý rok. Fudži nevybuchla od roku 1707, ale série malých zemětřesení z roku 2000 a 2001 zvýšila obavy z jejího probuzení po třistaletém spánku.

Její výbuch by mohl ohrozit třicetimilionové Tokio, které je vzdálené necelých 100 km. Studie z roku 2004 odhaduje, že kromě obrovských ztrát na životech by sopka mohla způsobit škody v hodnotě více než 20 bilionů dolarů.

Japonská hora Fudži

3. Itálie, Etna

Tato sopka je nejvyšší a nejaktivnější vulkán v Evropě. Nachází se na východním pobřeží ostrova Sicílie, nedaleko měst Messina a Catania. Její výška dosahuje 3 329 metrů nad mořem, ale ještě do erupce v roce 1981 měřila o 21 metrů více.

Potenciál hrozby je obrovský. Etna je jedna z nejvíce aktivních sopek na světě, která je v podstatě neustále aktivní a u které existuje nejdelší doložený záznam erupcí. Její permanentní aktivita je vážným ohrožením pro obyvatele Sicílie. Během nejhorší erupce v roce 1669 láva zničila mnoho okolních vesnic a dílem pohřbila i část starobylého města Katánie na východním pobřeží Sicílie. Při výbuchu v roce 1917 tryskala její láva do výše 800 metrů.

Itálie, Sicílie, Etna

4. USA, Havaj, Kilauea

Kilauea, nejaktivnější sopka světa, se nachází na ostrově Big Island na Havaji. Po mnoho let byla považována za poměrně mírný vulkán, protože po její explozi přišlo o život poměrně málo lidí. Naposledy vybuchla relativně nedávno, v roce 1983.

Nedávno však vědci odhalili smrtící tvář Kilauey. Zdá se, že sopka má rozsáhlou vrstvu popela a hornin zvané tephra, které při erupci vyletí vysoko do vzduchu, a můžou tak být přímou hrozbou pro leteckou dopravu.

Havaj, Kilauea (snímek z listopadu 2008) Havaj, Kilauea

5. Ekvádor, Cotopaxi

Cotopaxi, jedna z nejvyšších aktivních sopek na světě s výškou 5 897 metrů, je součástí "pacifického ohnivého kruhu", jak bývá nazýván řetěz sopek kolem Pacifické desky. Od roku 1783 se hora rozhořela více než padesátkrát, což představuje vážnou hrozbu pro obyvatele blízkých měst a vesnic.

Šedesát kilometrů jižně odsud leží Quito, hlavní město Ekvádoru se zhruba milionem obyvatel. Zhruba 25 kilometrů severovýchodně se pak rozprostírá historické město Latacunga, které již bylo zničeno čtyřikrát.

Ekvádor, Cotopaxi

6. Itálie, Vesuv

Legendární Vesuv se nachází na krásném pobřeží Neapolského zálivu v Itálii a již dokázal, že jeho destruktivní schopnosti jsou obrovské. Roku 79 našeho letopočtu obrovská exploze zničila římské město Pompeje a Herculaneum a zabila až 25 tisíc lidí. Sopka Vesuv je velmi nebezpečná nejen proto, že v její blízkosti žijí téměř tři miliony lidí, ale také vzhledem k tomu, že její poklidné období trvá už velmi dlouho.

V minulosti byly erupce sopky tak silné, že celá jižní Evropa byla pokryta sopečným popelem.

Vesuv, v popředí Pompeje

7. Indonésie, Merapi

V Indonésii jí říkají Ohnivá hora. Sopka Merapi je nejnebezpečnější sopkou v Indonésii. Aktivní je přibližně jednou za 10 let. Od 16. století vybuchuje pravidelně a představuje vážné ohrožení pro okolní obyvatele. V roce 1930 zahynulo při erupci 1 300 lidí, dalších 60 obětí si vzala v roce 1994. Během výbuchu v roce 2000 se mnozí místní obyvatelé odmítli evakuovat a důsledky byly katastrofální. Následným zemětřesením přišlo o život 5 000 lidí a dalších 200 tisíc zůstalo bez přístřeší.

Indonésie, Merapi

8. Kongo, Nyiragongo

Nyiragongo a blízká Nyamuragira v Kongu v Africe si připisují přes 40 % sopečných výbuchů na černém kontinentu. Zdá se, že nikde jinde na světě nemá žádný vulkán tak obrovské jezero plné lávy jako Nyiragongo. Při erupci v roce 1977 tekla láva po úbočí hory a připravila o život tisíce lidí. V roce 2002 vybuchla sopka znovu, láva dosahovala až k městu Goma, ve kterém zničila 15 % budov. Tehdy zahynulo asi 45 000 lidí a dalších 120 000 jich zůstalo bez střechy nad hlavou.

Láva sopky Nyiragongo je zvláště nebezpečná i proto, že obsahuje málo kysličníku křemičitého, který by ji zahustil a tak zpomalil její tok.

Kongo, Nyiragongo

9. Mexiko, Popokatepetl

Dalším přírodním zabijákem je Popokatepetl. Ledovcem pokrytá sopka se nachází pouhých 70 km od Mexico City. Sopka se tyčí do výšky 5 400 metrů nad mořem a její erupce může být vážnou hrozbou nejen pro hlavní město a přilehlé aglomerace s celkem téměř 30 miliony obyvateli.

Popokatepetl je jednou z nejnebezpečnějších sopek na zemi. Od 16. století měla asi 20 obrovských erupcí. Těsně před explozí v roce 2000 byly desítky tisíc lidí evakuovány a výbuch způsobil obrovské ledovcové tání.

Mexiko, Popokatepetl

10. Španělsko, Tenerife, Mount Teide

Mount Teide, nejvyšší sopku na ostrovech Atlantiku, najdeme na ostrově Tenerife na Kanárských ostrovech. Ačkoli Teide je v současné době v klidu, další erupci je možné očekávat v budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že v blízkosti sopky Teide se rozkládají velká města a turistická letoviska, Mezinárodní asociace vulkanologie a chemie tuto sopku označila za velmi nebezpečnou.

Španělsko, Tenerife, Mount Teide

11. USA, Mount Rainier

Mírumilovně vypadající vulkán Mount Rainer je ve skutečnosti aktivní sopka, která má potenciál zdevastovat prakticky všechny oblasti v okolí své základny. Leží přibližně 87 km jihovýchodně od Seattlu, velkého města na západním pobřeží USA. Přes skutečnost, že poslední zaznamenaná erupce proběhla na konci 19. století, představuje vážné riziko pro mnohé obce, které leží v blízkosti.

Ve stínu sopky žijí tři miliony lidí, z toho zhruba 100 tisíc vlastně na nánosech starého bahna z předchozích erupcí.

USA, Mount Rainier

12. Kolumbie, Nevado del Ruiz

Masivní, ledem pokrytý stratovulkán na severu jihoamerické Kolumbie explodoval naposledy 13. listopadu 1985. Žhavé pyroklastické proudy tehdy zcela roztavily sněhovou pokrývku na vrcholu. Sopečné bahnotoky zvané lahary se dostaly až do vzdálenosti 100 km od ohniska. Z povrchu zemského smetly město Armero a několik menších vesnic zalily až šestimetrovou vrstvou bahna. Zahynulo téměř 25 tisíc lidí.

Po erupci sopky Mont Pelée z roku 1902 je to, co do počtu lidských obětí, druhá největší sopečná katastrofa 20. století. Vědci nevylučují, že se sopka opět probudí k životu. Další katastrofě by měl zabránit nový varovný systém.

Nevado del Ruiz

13. Chile, Chaitén



Chaitén se nachází v jižní části Chile v regionu Los Lagos asi 10 km severozápadně od stejnojmenného města. V květnu 2008 se sopka po několika tisících let nečinnosti probudila. Mohutné erupci předcházela den předem série menších zemětřesení.

Mrak sopečného popela a prachu vystoupal do výše asi 18 km. Spad popela pokryl široké okolí sopky a byl zaznamenán až ve městě Futaleufú, 160 km jihovýchodně od místa výbuchu. Z postižených oblastí muselo bylo evakuováno několik tisíc lidí.