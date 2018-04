Island je nejmírumilovnější zemí světa. Česko se umístilo desáté

10:22 , aktualizováno 10:22

Kdo touží po životě v co nejklidnější zemi, mohl by se odstěhovat na Island. Ten totiž opět vyhrál v každoroční studii neziskového americko-australského Institutu pro ekonomiku a mír. Ale ani my se podle odborníků nemáme špatně, Česko se letos umístilo na desátém místě.