Nejmenší město světa

Tolik málo toho Belgičané vědí o významu člověka, který dnes nejmenší městečko na světě založil. Byl to český král Jan Lucemburský, otec Karla IV, a ona Bohemie, na kterou se místní odkazují, neleží mezi Rakouskem a Německem, nýbrž nad nimi, a říkáme jim důvěrně Země Koruny české.

Ale i kdyby Čechy k Durbuy nepoutala historická souvislost, stejně by to bylo unikátní místo k vidění. Od dob Jana z Lucemburku se tu totiž opravdu pramálo změnilo a kamenné fasády středověkých domů vyprávějí o tom, jak se žilo ve středověku.

Nachází se v belgických Ardenách. To, že je skutečně nejmenší na světě, o něm s pýchou tvrdí místní rodáci. Středověké městečko Durbuy ve valonské části Belgie je posazené hluboko v jednom ze meandrů řeky Ourthe mezi zalesněnými vrcholky ardenských kopců.

V jeho deseti křivolakých uličkách žijí za kamennými zdmi ne více než čtyři stovky obyvatel. O to, že bylo Durbuy v roce 1331 povýšeno na město, se paradoxně zasloužila slavná postava našich dějin - český král Jan Lucemburský.

Belgičani jej znají pod jménem hrabě Jan Slepý z Lucemburku, a byl to právě on, kdo městu udělil statut, který z něj dnes dělá jedno z nejstarších a zcela jistě nejmenších měst na světě.

Od doby Jana Lucemburského se z kamenné krásy městečka Durbuy, vybudovaného z šedého kamene ardenské vrchoviny, téměř nic pod taktovkou času nevykradlo. Ba právě naopak.

Při vjezdu do Durbuy každého oslní majestátní budova hradu pánů z Urselu, který pochází z 11. století. Spolu s již neexistujícími městskými hradbami měl zajišťovat obranu města před agresí mocných pánů z Liege. Svoji podobu měnil v průběhu staletí v různých přestavbách a rekonstrukcích. Ta dnešní pochází z úprav, jež proběhly v sedmnáctém století.

Přejedete starý most přes řeku Ourthe a v křivolakých uličkách vám do oka padne kostel sv. Mikuláše a starý klášter Recollektů.

Další dominantou městečka na dlani je takzvaná "obilnice", neboli Vielle Halle aux Blés, zpola roubená budova. První zmínky o ní jsou již z roku 1380 a její funkce je připomínána ve spojení se soudními a administrativními činnostmi. Tak, jak ji můžeme obdivovat dnes, pochází z úprav v šestnáctém a osmnáctém století. Najdete v ní turistické informační centrum, kde můžete kromě jiného zakoupit i mapu okolí s naznačenými trasami kratších i delších procházek.

Ta nejkratší vás vyvede vysoko nad město, odkud budete mít Durbuy i s okolím přímo jako na dlani. Vydejte se směrem k náměstí Parc Roi Baudouin. Na jedné straně jej ohraničuje most, na druhé straně z něj vedle krámku se suvenýry Cadet Roussel vychází ulička. Sledujte ji a až se střetne po levé straně s cestou, vydejte se po ní doleva. Značená cesta vás dovede ke čtyřem vyhlídkám na kopcích a potom vás z druhé strany dovede zpátky do městečka.

Když budete mít štěstí, můžete se však podívat ještě dál do historie městečka na dlani. Nedaleko místa, kde se dnes nachází, vedla za doby antiky římská cesta mezi Aarlen a Tongeren. Po římském vojsku tu v okolí zbyla nekropolis, římské hroby a různé předměty.

Za pozdějších Merovejovců se podél břehů řeky Ourthe a jejích přítoků rozrostlo mnoho osad. Poté, co byl v Durbuy postaven hrad, se městečko stalo sídlem diecéze a panské moci. V patnáctém a šestnáctém století tu vládli Holanďané, o století později Španělé a v osmnáctém století revoluční Francouzi, kteří podpálili místní klášter.

Durbuy ovšem není výlučně pro milovníky zašlých dob. Je to totiž zároveň i vynikající východisko pro letní sporty, oblíbené zejména mezi vodáky. Na podzim tu teče proudem Beaujolais a v neděli se konají trhy.

JAK SE TAM DOSTAT: Nejlépe autem. Z Bruselu vyjedete na dálnici E411 do Namuru, za Namurem sjedete na N4 do Marche en Famenne a potom vás N65 dovede až do Durbuy. Nejbližší vlaková stanice je ve čtyři kilometry vzdáleném Barvaux, autobusy jezdí do Durbuy několikrát za den z města Marche-en-Famenne.

KDE SE UBYTOVAT: V městečku a okolí se nachází více než třicet hotelů či penzionů a zhruba stejný počet restaurací. Vyzkoušet můžete třeba Hotel L'Esplanade na hlavní ulici (tel: 0032-86-211681) nebo Les Roches Fleuries na náměstí Grand Place 2 (tel: 0032-86-212882, fax: 0032-86-211168

DALŠÍ INFORMACE: Jakékoliv informace vám poskytnou v turistickém centru Syndicat d'Initiative v historické budově Vielle Halle aux Blés na ulici Rue Théodore d'Ursel, tel: 0032-86-212428.

CO NAVŠTÍVIT V OKOLÍ: 5km od Durbuy se na rozloze 150 hektarů nachází přírodní park (tel: 086-213011). 11km od městečka najdete pevnost Logne (tel: 086-211945) a ve vzdálenosti 17km zámek hrabat z Marchin (085-411369).