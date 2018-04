Nejmenší betlém v Česku v lískovém oříšku vystavuje Pelhřimov

Miniaturní betlémek vyřezal Miloš Němec z Třemošnice na Chrudimsku obyčejným nožem. Nejvyšší postava Josefa je vysoká pouhých 12 milimetrů. Ostatní postavičky v betlému jsou ještě menší.

"Během Vánoc si ho lidé můžou přijít prohlédnout. Ale měli by si vzít dobré brýle nebo lupu," směje se Miroslav Marek, prezident agentury Dobrý den, spravující muzeum a evidující veškerá česká nej.

Unikát za čtyři hodiny

Pro Miloše Němce nebylo vytvoření tak titěrného betlémku vůbec složité. "Zabralo mi to asi tři až čtyři hodiny čistého času," prozradil. A to není žádný profík. Pětačtyřicetiletý muž pracuje ve stavební firmě, vyřezávání je jeho koníčkem.

Začal s ním už v dětství. "Vždycky mě to lákalo. Ale jsem takový samouk, na všechno musím přijít sám, žádného učitele jsem nikdy neměl," říká Miloš Němec. Vyřezával nejprve ze smrkového dřeva, které k tomu není příliš vhodné. Až na vojně zjistil, že mnohem lepší je lipové. Z něho je i miniaturní betlémek.

Vytvořil ho hlavně z hecu. Mezi rekordmany se svým vyřezáváním chtěl nějak zapsat, na co největší věci si ale netroufal. "A tak jsem si řekl, že když neudělám něco největšího, udělám něco nejmenšího," směje se. Inspirací mu byly noviny, ve kterých viděl miniaturní betlém z těsta.

Snem je betlém v třešňové pecce

Titěrné betlémy Miloš Němec vyřezal hned dva. Jen o málo větší výtvor umístil do skořápky vlašského ořechu. "Tam se, na rozdíl od lískového, vešel i oslík, mula a vůl," uvedl. Jeho vytvoření mu zabralo třikrát více času.

Miniatury amatérského řezbáře, který obvykle vytváří půlmetrové loutky nebo vyřezává portréty podle fotografií, lákají i nadále. Jeho velkým snem je vytvořit betlém do třešňové pecky. "Ale pochybuji, že se mi to někdy povede. Na to mám moc silné prsty," dodává.