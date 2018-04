Nejméně oblíbení turisté jsou Britové

Dojem, jaký po sobě turisté nechávají, srovnávala v sedmnácti zemích britská cestovní kancelář Expedia.

Nejméně oblíbení jsou Britové

Z údajů tamních turistických úřadů zjistila, že ze čtyřiadvaceti turistických národů jsou největším postrachem hoteliérů, prodavačů suvenýrů, majitelů plážových lehátek a zmrzlinářů Britové. "Nejvítanější turistický národ světa jsou Němci," říká Dermot Halpin, správní ředitel cestovní kanceláře Expedia.

Není to kvůli penězům. Britové je mají také a na rozdíl od škudlivých Němců je utrácejí častěji. Jejich pověst to však nijak nezlepšuje. "Britové jsou jedni z nejvíce cestujících lidí ve světě, ale to neznamená, že jsme v tom dobří," tvrdí Halpin.

Britové jsou totiž hrubí, nezdvořilí, nevědí snad ani to, jak říci v místním jazyce "prosím" či "děkuji", a navíc je cizí země vlastně moc nezajímají - tak nějak se aspoň jeví mnoha ze sedmnácti národních turistických úřadů, u nichž si Expedia zjišťovala názory na celkem 24 turistických národů.

"Bolí mne, že to musím říci, ale Němci si asi opravdu zaslouží nejlepší lehátka," konstatuje Halpin v narážce na stížnost, s níž se Britové vracívají z dovolené. Často naříkají, že jim Němci na pláži zabrali nejlepší lehátka.

Ve většině ze sedmnácti sledovaných míst světa - od San Franciska přes Mallorcu, Riviéru a Prahu až po Bangkok - se němečtí cestovatelé jeví jako velmi zdvořilí a dobře vychovaní návštěvníci.

Neradi sice sahají hlouběji do kapsy, zato jsou jazykově nejsnaživější, a navíc často potěší hostitele zájmem o jeho kuchyni. V tom posledním je ještě předčí Italové, kteří se spolu se Španěly a Rusy nejvíce zajímají o cizí kulinářské výkony. Jenže to je asi tak jediný ukazatel, v němž obyvatelé poloostrova jasně bodují, takže v žebříčku celkově končí až na čestném čtvrtém místě.

Také ve zdvořilosti mají Němci až druhé místo - ne za Japonci, jak se dalo očekávat, ale za Američany. Je to fakt, který světu často uniká: z USA nevyrážejí na cesty žádní kovbojové a burani z Kukuřínova, nýbrž lidé, kteří vědí, co je zdvořilost. A vědí to nejen při cestě do ciziny.

Největší 'držgrešle' jsou Němci

Pokud jde o peníze, tam jsou Němci jasně poslední - v prodejně suvenýrů i při dávání spropitného je trumfnou nejen plýtvaví Američané a štědří Japonci, ale i Rusové či Arabové. Zato v chování a ve znalosti jazyků Němci jasně vedou přede všemi ostatními. I Japonci, kteří si na dobré chování tolik potrpí, zůstávají z pohledu hostitelů pozadu.

Zřejmě proto, že ne všude platí japonské normy chování. Na tento problém často narážejí i Rusové. Ti spolu se Španěly a Brity chovají nepochopitelné přesvědčení, že když mluví svým jazykem dost pomalu, a hlavně dost hlasitě, musí jim rozumět lidé všude na světě.

A také se podle toho k zoufalství hostitelů často chovají. U Britů, ba i u Španělů to lze pochopit - mluví druhým a třetím nejpoužívanějším jazykem světa. U Rusů však zjevně jde o přežitek z časů sovětského impéria. Tehdy se skutečně mohli domluvit rusky "všude", v Praze i na Zlatých pískách. Čili na místech, kam směli vycestovat.

Samozřejmě ne všude mají Němci nejlepší pověst a ne všude se na Brity dívají jako na protivy. Aspoň na jednom místě si "palmu nezdvořilosti" odnesli Češi. Expedia však odmítá říci kde. "Nemůžeme prozradit, který turistický úřad jmenoval které země," vysvětluje to pracovnice firmy Isobel Archerová.

Podle srovnání s abecedním seznamem dotázaných míst by to mohl být Londýn, jenže nikde není řečeno, že Expedia uspořádala své údaje podle abecedy. Sečteno a zváženo, nejlepší turisté světa jsou Němci a až po nich Američané a také Japonci.

Jistě k tomu přispívá i fakt, že Němci stráví v cizině 800 milionů nocí ročně. To už zanechá nějakou stopu v paměti hostitelů. Jenže ta může být také špatná, jak zjišťují Britové, kteří také cestují masově. I turista se musí snažit. Aspoň trochu.