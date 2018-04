Nejluxusnější hotely na světě? Praha má rovnou tři

Madonna a Mittal míří raději do Four Seasons

"Praha má obrovskou devízu - všechny hotely jsou tu nové nebo kompletně zrekonstruované, pěkné, voňavé, a když se k tomu přidá skvělý servis, nemám se za co stydět,“ věří ředitel hotelu Riverside Miroslav Bukva. Poptávka vzrůstá právě po takzvaných boutique hotelích, tedy luxusních podnicích, ve kterých se klient cítí jako doma. Za takové služby potom hodně a rád zaplatí.

Co znamená luxus pro hotelové hosty? Kdo by v těchto třech hotelích hledal zlaté kliky u dveří či stříbrný servis, pátral by marně. Žádné drahé šperky uvnitř nehledejte. „Největší cenu má přátelské, rodinné prostředí, kde jim splní doslova, co jim na očích vidí,“ říká Tomio Okamura, odborník na cestovní ruch.

Luxus za správnou cenu?

Někdo se však pozastaví nad tím, že když přijede do Prahy slavná Madonna nebo indický multimiliardář Lakshmi Mittal, otřese to rezervačním systémem hotelového řetězce Four Seasons. Jak je možné, že se tento hotel v anketě neumístil v první padesátce? "Anketa Tripadvisor.com hodnotí především poměr ceny a kvality, tedy luxus za rozumnou cenu. Ve Four Seasons třeba dostanete luxus, který je o trošičku vyšší, ale zaplatíte desetkrát víc. Tento žebříček vyjadřuje spokojenost hostů,“ objasňuje ředitel Bukva.





Prezidentské apartmá v hotelu Four Seasons



Luxus na evropský způsob?

Těžký nábytek a polštáře "Vždycky nás samozřejmě potěší, když se v nějakém z těchto žebříčků objevíme, protože tak zjistíme, že naši respondenti byli spokojení a dali nám důvěru. Ale těch anket je celá řada,“ naznačuje Kateřina Fričová, mluvčí pražského hotelu Four Seasons, kde všude se dají sbírat body.

Karlínský Hilton, dejvický Diplomat, smíchovský Mövenpick? "To jsou hotely takzvaného amerického stylu - mají čisté linie, bez ozdob a standardní servis. Naopak k evropskému luxusu se počítá například těžký nábytek či více polštářů,“ předstírá Tomio Okamura.

Rok 2002 byl pro pražskou hotelovou scénu tím povedeným - zrodily se v něm tři hotely, jejichž adresy si mohou zájemci přečíst v prestižní anketě Travelers’ Choice 2006 - dva na Smíchově a jeden na Vinohradech. "Je zajímavé, že lidé zvolili právě ty mimo centrum. Vždyť některé z nich nejsou ani v docházkové vzdálenosti,“ přemítá Okamura.