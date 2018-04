Nejlepší zlatokopové jsou na severu Čech

Rýžování zlata si mohou vyzkoušet i laici, jako návštěvníci některých našich westernových městeček.

Jako za starých časů na Aljašce si často připadají zlatokopové, když mezi sebou bojují o to, kdo narýžuje více zlata. Že předci slavných dobrodruhů, kteří tahali na zádech desítky kilogramů přes Chilkootský průsmyk, aby mohli zkusit své štěstí na Klondiku, pocházejí nejspíše z České kotliny, dokazují v posledních dnech také borci z Ústeckého kraje. "Tuto neděli se vrátila naše dvacetičlenná výprava z Mistrovství České a Slovenské republiky. Ve slovenském Jasenie jsme si v konkurenci ze sedmi států vyrýžovali čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili," pochlubil se litoměřický zlatokop Václav Melmuka nad fotografiemi ze soutěže. Jeho největším úspěchem je předloňská účast ve světovém finále v Kalifornii. Rýžování zlata se věnuje tři roky, od té doby, kdy ho k tomu přivedla jeho přítelkyně Šárka Hájková. Ta je druhá nejlepší na světě, vloni na řece Kocábě v konkurenci zástupců dvaceti zemí získala stříbrnou medaili. Bronz vybojovala rovněž Češka, Anna Klimešová z Brna. Protože tento sport není zatím příliš rozšířený a masový, na závody jezdí poměrně málo lidí a mají velmi přátelskou atmosféru. "Většinou se velmi dobře známe, samozřejmě panuje i sportovní napětí, každý chce vyhrát, ale po večerech si společně vychutnáváme westernové prostředí. Na březích řek hraje muzika, tancujeme na country bálech, do nocí planou ohně," líčí romantickou náladu soutěží Melmuka. Zajímavé je, že pravidla striktně nenařizují, jak má vypadat pánev na rýžování. "Pevně daný je největší průměr a hloubka pánve, ale pokud toto nepřekročíte, dá se rýžovat na všem. Japonci rýžují na dřevěném prkénku, jeden Polák dokonce používá vyklepanou poklici od auta," uvedl Melmuka. "V pondělí odjíždíme na světové mistrovství do Polska, napřesrok bychom měli jet do Austrálie, potom do Japonska. Protože si to ale platí každý sám, asi si budu muset vybrat, na obojí nebudou peníze. Přece jen to není tak populární sport jako hokej a fotbal. Ačkoli soutěžíme jako profesionálové, každý má své civilní zaměstnání. Mnozí zlatokopové jsou povoláním geologové. Trénujeme a soutěžíme ve svém volném čase," doplnil Melmuka. Rýžováním zlata by si podle něj na živobytí nikdo v Čechách nevydělal. Ve volné přírodě se dá rýžovat v Kestřanech na Otavě, ale záleží hlavně na štěstí, aby člověk našel alespoň symbolický kousek cenného kovu. Pro větší valounky by musel do Kanady či Austrálie.