Nejlepší výčepní je ze Sparty

„Čepuji pivo v hospodě už od svých patnácti let,“ prozradil na sebe podsaditý hostinský Ladislav Fiža z hotelu Beskyd v Mostech u Jablunkova. Třicet let za pípou však nemusí znamenat jen pro někoho jistě vybájený život v neustálé blízkosti vyhlášeného českého nápoje.

„Jsou to také křečové žíly či problémy s páteří. Stát pořád za pípou je pořádná makačka,“ říká muž, podobající se trochu svou čepicí proslulému Haškovu hostinskému Palivci.

Radim Novotný ze sviadnovského bistra Na Husinci zase pověsil na hřebík své vzdělání na strojařské průmyslovce a stoupl si za pípu. „Čepuji už deset let a toužil jsem po tom celý život,“ řekl hostinský. Jeho otec měl také hospodu a tak se vrátil k rodinnému „řemeslu“.

„Héj! Honza vyhrál! To je bomba! Všichni jsme mu tady drželi palce,“ mohla nadšeně zvolat od telefonu do restaurace Sparta v Ostravě-Porubě jedna z kolegyň Jana Javorského. Tento mladý výčepní nakonec regionální kolo soutěže vyhrál a postoupil na oblastní klání do Brna.

Vítěz prvního kola soutěže oslavoval výhru v Ostravě-Svinově. „Soutěžil jsem potřetí. Kdybych se neumístil, už bych asi za rok nešel. Je to náročné na čas a nervy,“ řekl Javorský.

Výhru bere jako uznání své práce. „Asi jsem se to naučil. Přál bych si, aby mi ta cena a možná třeba i nějaká další pomohla k vlastní hospodě. Nebo k práci tam, kde se i lépe daří, třeba v zahraničí nebo v Praze.“

Hostinský a bývalý železničář řekl, že v Ostravě si dobrý hostinský moc nevydělá. „Mám ženu na mateřské a dítě. Nosím domů tak šest tisíc a to si myslím, že je přeci jen na hostinského málo,“ posteskl si.

Svůj recept na kvalitní pivo má: „Pivo se nesmí načepovat naráz. Tak na třikrát. Také nedopustím, aby se pivo hustilo kysličníkem, což naštěstí na Moravě z hospod ustupuje. Nejlepší je klasický vzduch,“ řekl.

Přestože by rád chtěl pracovat jinde, svou restauraci má rád. „Chodí tam dobří lidé a normální. Nemohl bych pracovat v nějakém fajnovním lokále s kravatou na krku. Nebavilo by mne to,“ míní vítěz soutěže.

Na dalších místech se umístili dva výčepní z ostravské hospody U dvou králů.