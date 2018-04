VIDEA ROKU: Nebezpečná letiště a modelky místo letušek

Nejzrádnější letiště na světě je podle pilotů v Bhútánu. Přistávat na něm mohou jen speciálně proškolení piloti, kteří zvládnou otočku s letadlem v úzkém koridoru mezi zalesněnými horami. Jedním z nich je i Slavomír Pískatý, který je autorem následujícího videa.

VIDEO: Nejšílenější přístání a vzlety mají v Bhútánu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pořádný adrenalin je kvůli krátké dráze a vysokým Alpám kolem také přistání ve francouzském horském středisku Courchevel.

VIDEO: Adrenalinové přistání na krátké dráze v Courchevelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za adrenalinem se vyráží i do amerického Kansas City. Milovníky extrémních atrakcí tam láká nejvyšší vodní skluzavka na světě. Čluny tam doslova padají z výšky 51 metrů, což odpovídá 17 poschodím.

VIDEO: Nejvyšší vodní skluzavka na světě je v Kansas City Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pro opravdové milovníky adrenalinu je i další atrakce, která se chlubí světovým prvenstvím. Najdete ji v zábavním parku Six Flags Great Adventure v americkém státě New Jersey a jmenuje se Drop of Doom, tedy Pád zkázy. Je to nejvyšší a nejrychlejší věž s volným pádem na světě.

VIDEO: Nejdelší volný pád na světě. Zábavní park v New Jersey Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na závěr se ještě vrátíme k letadlům. Novozélandské aerolinky jsou známé netradičním zpracováním bezpečnostních instrukcí. Několikrát do nich obsadily elfky či hobity, v tomto konkrétním případě zase modelky v plavkách.