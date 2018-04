Nejlepší trekking Austrálie tasmánskou divočinou

Může se hodit Celní formality

Kvůli přísným regulacím dovozu potravin do Tasmánie nesmějí být na ostrov dováženy některé potraviny, byť by byly zakoupeny v Austrálii! Týká se to zejména ovoce, zeleniny nebo brambor.

Kontroluje se často i kempingové vybavení – může obsahovat semena trav nebo půdu. Doprava

Letecké spojení zajišťují společnosti Qantaslink, Virgin, Jetstar a Regional Express. Přímé lety existují mezi Melbourne a Sydney do Hobartu nebo Launcestonu, do Hobartu také létají přímé linky z Adelaide a Brisbane. Kdo cestuje na Tasmánii s autem, využije lodí "Spirit of Tasmania“, které denně vyplouvají z Melbourne a Sydney do Devonportu (jídlo v ceně lístku při cestě z Melbourne je již bohužel minulostí…). Podrobné informace včetně cen naleznete na www.spiritoftasmania.com.au. Po ostrově se můžeme dopravovat různě – autem, na kole, stopem nebo autobusem. Tři hlavní autobusové společnosti zajišťují dopravu do nejdůležitějších turistických lokalit, včetně začátku a konce Overland Tracku. Táboření a poplatky

Tasmánie je země pro táboření v přírodě přátelská. Ve státních lesích (State forest) lze obvykle tábořit kdekoliv, pokud není konkrétní místo označeno cedulkou "No camping“. V národních parcích musíme využívat místa k táboření určená, tyto kempy jsou obvykle velice jednoduché (stůl, suché wc, přístřešek a rošt na přípravu masa). Při pobytu v národním parku je třeba uhradit příslušný poplatek. Při delším pobytu a více navštívených parcích se vyplatí 8-týdenní pass, který stojí 30 AUD/os., resp. 50 AUD/auto do celkového počtu 8 osob. Více na www.parks.tas.gov.au. Další informace: www.discovertasmania.com.au

Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland včetně map a praktických rad. Více o autorovi na http://www.hocek.cz/.