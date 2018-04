Nejlepší tipy na dovolenou v září: Středomoří, Egypt a Dubaj

"Každým rokem roste počet klientů, kteří na svou dovolenou odlétají až v září a říjnu, a to zhruba o desetinu. V letošním roce se nárůst ve srovnání s minulým rokem blíží k 15 procentům," říká Dan Plovajko, mluvčí cestovní kanceláře Fischer.

Letecké zájezdy k moři

Během září se ještě hodně jezdí do severní části Středomoří ( Řecko, Itálie, Španělsko, Turecko). Pokud se chystáte do Chorvatska, doporučujeme jet do poloviny září a co nejjižněji.

"Do druhé poloviny října strávíte skvělou dovolenou na většině středomořských ostrovů, jako jsou řecké ostrovy, španělská Mallorca nebo třeba Malta," potvrzuje Jan Koláčný z cestovní kanceláře Exim Tours.

Tipem Petra Šatného z CK Alexandria je zase italský ostrov Ischia. "Ischia nepatří mezi známé destinace, a přitom je v tomto období pro dovolenou ideální," doporučuje. Podle něj je Ischia jedním z nejkrásnějších ostrovů Neapolského zálivu. Svůj věhlas získal nejen díky stálému podnebí, ale také kvůli léčivým pramenům a léčebným procedurám, které nabízí.

Týdenní letecký zájezd na Krétu ve tříhvězdičkovém apartmánu pro dvě osoby od 6. do 13.9. nabízí CK Greece Tours za 18 240 Kč. 9denní letecký zájezd pro dvě osoby do malebného městečka Lindos na řeckém Rhodosu v termínu od 27. září lze objednat na nettravel.cz za 16 580 Kč.

Na podzim se také začíná hodně létat do zemí, kde bylo v létě příliš horko, například do Egypta, Tuniska či na Kanárské ostrovy. Ceny zájezdů jsou o 20-30 % nižší než v letní sezoně a počasí vysloveně příjemné. Například 8denní letecký zájezd pro 2 osoby do Egypta, ve 4hvězdičkovém hotelu v Dahabu, od 8. do 15.9. all-inclusive, pořídíte na eximtours.cz za 28 440 Kč včetně poplatků.

Zajímavou podzimní alternativou jsou i relativně blízké Spojené arabské emiráty. Letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní do Dubaje, s polopenzí ve tří a půl hvězdičkovém hotelu od 9. do 16.9., nabízí invia.cz za 34 700 Kč.

Relaxační pobyty ve slovenských termálních lázních

Slovensko zaznamenalo loni obrovský 27% meziroční nárůst českých turistů (celkově 720 000 za rok 2007) a katapultovalo se tak co se týče popularity z hlediska českých turistů těsně na 2. místo za Chorvatsko.

Slovensko láká české návštěvníky především tím, že tam není jazyková bariéra, jsou tam kvůli silnějšímu kurzu české koruny příznivé ceny a nově rekonstruovaná centra na dobré úrovni s velkými množstvím termálních aquaparků. Populární jsou např. Turčianské teplice, Lúčky, Vyšné Ružbachy... Zájem je především o relaxační, nikoliv vysloveně léčebné pobyty.

Například čtyřdenní pobyt s plnou penzí ve tříhvězdičkovém hotelu v Trenčianskych Teplicích od 4. do 8.9. lze pořídit na invia.cz za 3 878 Kč, pokud byste měli zájem jen o dva dny zářijové relaxace se snídaní např. v 3hvězdičkovém hotelu ve Vyšných Ružbachách - zaplatíte 890 Kč.

Autobusové poznávací zájezdy po Evropě

Na podzim jsou mezi Čechy velmi oblíbené také poznávací zájezdy po Evropě. Největším "hitem" je dlouhodobě zájezd do Paříže. "Pro rodiny s dětmi se Paříž kombinuje vždy s návštěvou Disneylandu, který je poblíž," říká Tomio Okamura, mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. A doplňuje, že i mezi ostatními poznávacími zájezdy je nejpopulárnější Francie, především okruhy po Normandii, Bretani, Provenci či Francouzské riviéře. Není nad to prohlédnout si krásné útesy, nebo naopak rovinaté krajiny proslulé levandulí.

V popularitě dále následují okružní zájezdy po Itálii (Řím, Neapol), po Německu (města podél řeky Rýn), Švýcarsko a Rakousko.

Například 4denní autokarový zájezd do Alsaska za památkami a vínem se snídaní od 4. do 8.9. pořídíte na zajezdy.org za 5 400 Kč.

Jak ušetřit na zájezdu?

Podzimní eurovíkendy

Právě na podzim je populární trávení víkendů v některém z atraktivních evropských měst, jelikož v létě je na městskou turistiku příliš horko a lidé jsou radši u moře, podzim je tedy tím správným obdobím.

"Sám jsem letos v červenci navštívil řecké Atény a teploty na Akropoli byly tak vysoké, že člověk nevydržel dlouho na přímém slunci a prohlídku si neužil. Až do Atén pojedu příště, tak určitě mimo letní sezonu," potvrzuje Petr Staněk ze cestovní kanceláře Net Travel.cz.



Letecky se za velice výhodné ceny jezdí nejčastěji do Paříže, Říma, Barcelony, Amsterdamu, Londýna a Benátek. Velice populární jsou i víkendy ve Vídni, kam se jezdí autem, autobusem nebo třeba i vlakem.

Zájezdy do moravských vinných sklípků

Velice populární je také například kombinace návštěvy vinných sklípků s návštěvou rakouského příhraničního města Laa an der Thaya těsně za moravskou hranicí, kde je vybudován velký aquapark a vodní svět s termálními prameny za přijemné ceny.

Zájezdy do vzdálených teplých exotických zemí

Koncem října již začíná hlavní sezona zájezdů přímými charterovými lety z ČR do vzdálených exotických zemí.

Letos se bude přímými charterovými lety z České republiky létat na zájezdy do Mexika, Keni, na Kubu, do Indie, na Srí Lanku a do Thajska s možností pobytu v Singapuru či Hong-kongu. Přímé spojení budou mít i zájemci o pobyty v Ománu, na Azorských ostrovech, na Jamajce, Maledivách,¨v Salvadoru s možností pobytu na Hondurasu, Venezuele s možností pobytu v Peru i Spojených arabských emirátech a Brazílii.