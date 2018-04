Snídaně šampionů. Ve které zemi se po ránu nejlépe hoduje?

Může se hodit Chcete snídat v Paříži, Londýně a nebo v Tokiu? Vyberte si svoji dovolenou ze široké nabídky destinací na Dovolená.iDNES.cz.

Za nejluxusnější snídani se všeobecně považuje takzvaná šampaňská snídaně, tedy kombinace pravých bublinek ze Champagne s nějakým luxusním pokrmem, především s pravým kaviárem. Takovou snídani nabízí většina luxusních hotelů pro unikátní chvíle, jako jsou zásnuby či nejrůznější oslavy. A přestože podobná snídaně nejvíce evokuje atmosféru knížecích paláců v carském Rusku, kde se snídalo obvykle až kolem poledne, nevychází z žádné národní tradice. Na rozdíl od snídaní, které budou následovat.

Namočit do kávy!

Francie je všeobecně pokládána za zemi velkých gurmetů, nicméně na tradiční francouzské snídani se to příliš neodráží, neboť je až nebývale skromná. Dalo by se říct, že v zemi Galského kohouta známe dvě typické snídaně, francouzskou a pařížskou. Běžnou snídani představuje plátek chleba či kus čerstvé bagety s džemem, případně ještě s máslem.

Typická snídaně Pařížana - croissant namáčený do kafe

O víkendu, když jí rodina doma, přibude na stůl ještě čerstvý croissant. Ten je naopak velmi populární v Paříži a spousta Pařížanů, z dietních důvodů spíše mužů, si dává croissant ve svém oblíbeném bistru při cestě do práce. A pozor, typický Francouz nikdy nejí croissant s máslem, jak to dělá zbytek Evropy, ale raději si ho namáčí do kávy.

Z francouzské snídaně se vlastně odvodila i tzv. kontinentální snídaně, kterou nabízejí mnohé hotely a kavárny. Jejím základem je pečivo, máslo, džem, káva nebo čaj, v rozšířené verzi pak ještě přibudou vajíčka, šunka a sýr.

Národní dědictví

Stačí překročit kanál La Manche a zvýší se nám energetická hodnota tradiční snídaně zhruba na pětinásobek. V sychravém a deštivém počasí se musel člověk ráno pořádně najíst, zvlášť když ho k obědu čekaly jen typické sendviče.

Proto vznikla ta nádherná kulinární „instituce“ zvaná full english breakfast (případně její skotská či irská variace), kdy na velkém talíři dostanete volské oko, smaženou slaninu, pečená rajčata a žampiony, fazole v tomatové omáčce, klobásku a návdavkem ještě black pudding, tedy vzdáleného bratrance našeho jelítka. A k tomu ještě toast s máslem a čaj s mlékem.

Samozřejmě v běžném provozu Britové snídají spíše cereálie s jogurtem, ale tradiční anglická snídaně je téměř národní dědictví, které si dopřávají třeba o dovolené na venkově, byť si často objednají jen prořídlou sestavu. Ale to již není full english.

Lakovaná krabička

Japonská snídaně

S trochou nadsázky můžeme tvrdit, že i Země vycházejícího slunce má verzi velké snídaně, ale protože je v Japonsku všechno úplně jinak, bude se od té britské lišit jako nebe a dudy. Už samotná forma je značně odlišná, neboť tradiční japonská snídaně se neservíruje na talíři, ale v lakované krabičce zvané bentó. Když krabičku odklopíte, najdete v ní v jednotlivých boxech několik pokrmů, které představují mozaiku chutí, vůní a barev. Nesmí chybět zkvašené sojové boby, které jsou sice velmi zdravé, ale také nepříliš voňavé, dušená mořská řasa či polévka miso.

K snídani se také podávají nasolené ryby či malé sušené rybičky, které měří jen dva tři milimetry a používají se spíše jako koření na dochucování. Největší výzvou pro turisty ze západu je ovšem legendární švestička umeboši, opravdu hodně nezvyklé, řízné, kyselo-slané chuti.

Uspěchané město

Vzorem pro hektickou a uspěchanou snídani typickou pro 21. století může být New York a jeho obyvatelé žijící ve věčném pohybu. Ve všední den spousta Newyorčanů nesnídá doma, ale až při cestě do práce, kdy se zastavují v některém z oblíbených kavárenských řetězců (například ve Starbucks), kde si kupují obligátní Caffé latte a muffin, případně banánovou „bábovku“ s ořechy. Oblíbené jsou i prodejny, nabízející různé typy bagelů nebo sladké plněné americké koblihy - doughnuts.

Samotný průběh snídaně se pak liší podle spěchu a nátury – labužníci a lidi, kteří zrovna nespěchají, věnují své snídani pět až deset minut, takže kávu i sladký zákusek zkonzumují v samotném bistru. Druhá polovina po zaplacení odchází s kelímkem a muffinem v ruce a svou snídani konzumuje takříkajíc za pochodu.

Jedna z variant americké snídaně - lívance polité javorovým sirupem

Jiná situace ovšem nastává o víkendu, a to nejen v New Yorku, ale v celých Spojených státech, kde jednotlivci, dvojice či celé rodinky tradičně vyrážejí na tzv. brunch. Obvykle se koná v pozdních dopoledních hodinách (proto brunch - odvozeno od slova breakfast a lunch - tedy něco jako snídaňový oběd). Součástí bývají vaječné omelety na různé způsoby, toasty, slanina, fazole, lívance s javorovým sirupem, káva, pomerančový džus, atd... Brunch je prostě taková malá společenská událost, kdy se lidé ve volném čase sejdou, aby si společně popovídali a zároveň trochu pohodovali.

Polévka pro prezidenta

Také ve Vietnamu snídá mnoho lidí na ulici, ale nikoliv za chůze, nýbrž v klidu a vsedě, případně v podřepu. Slavná vietnamská polévka Pho Bo, tedy silný hovězí vývar s kousky masa, zeleninou a nudlemi se totiž za chůze jíst nedá. Navíc k ní potřebujete obě ruce, v jedné držíte hůlky, kterými se jí nudle, zatímco v druhé lžíci.

Prezidentská jídelna v Saigonu, kde se zastavil Bill Clinton a tradiční nudle Pho Bo, které se zde k snídani servírují.

Tradiční Pho Bo je velmi sytá a je ideálním ranním „životabudičem“. V posledních letech její sláva dorazila také do Česka, respektive především do Prahy, kde ji lze na mnoha místech ochutnat v téměř autentické podobě. Pokud se vydáte do Vietnamu, zastavte se na Pho u tržnice Ben Thanh v Saigonu, kde si ji dával v při své návštěvě města v roce 2000 americký prezident Bill Clinton a na ceduli nad bistrem visí nápis "Pho for The Prezident".

Spočítaná snídaně

Na závěr přidejme ještě pár tipů na zajímavé snídaně, které ukazují téměř nevyčerpatelné množství snídaňových variant. Tou první je čistě ovocná snídaně oblíbená především mezi turisty v tropických destinacích, jejíž alternativou je také legendární banánová palačinka. Naopak v Resortu Svatá Kateřina na Vysočině, který je zaměřen na relaxaci a zdravý životní režim, nabízejí „švédský stůl“, kde jsou všechny potraviny doplněné energetickými štítky, díky nimž si každý host může spočítat, kolik kalorií zkonzumuje, a má tak svou snídani přísně pod kontrolou.

