Nejlepší slovenské párance? Válené po ňadrech

"Pasterizovaná brynza mojí rodině už tak nechutná," říká Viera Balková, která ještě nedávno jezdila k bačovi do Bartošovy Lehotky. Měl prý skvělou brynzu a přímo ve vesnici bylo možné koupit i domácí chleba. I on musel s výrobou brynzy přestat. Návštěva slovenské salaše určitě patří k mimořádným zážitkům.

Ochutnávka žinčice, ovčího sýra či brynzy však může slabším povahám způsobit nemalé potíže. Naše trávicí ústrojí není zvyklé na neošetřené ovčí mléko, ani s hygienou to na salaších nepřehánějí. Bačové už dnes turisty na zmíněné lahůdky ani nelákají. Bojí se pokuty. Většinou si brynzu vyrábějí pouze pro vlastní potřebu.

Nejsou to však jen halušky, co dělá Slovensko Slovenskem. V každé domácnosti jsou oblíbené takzvané "prívarky", tedy různé omáčky. Někdy nad tím zůstává až rozum stát, jako když mi na východě země nabídli omáčku ze šťovíku a hlávkového salátu.

Na způsob omáčky se vaří například i čočka nebo brambory a nutno dodat, že dobře připravená bramborová omáčka s bobkovým listem a smetanou, která se zde podává většinou s karbanátkem, je opravdu dobrota.

Na prívarky jsou Slováci mistři, ale na dobrou klasickou svíčkovou, rajskou nebo koprovku s knedlíkem narazíte jen málokde. Mnohem oblíbenější je rýže. Z ní vám v některých koutech země nabídnou i řízek.

Nejlepší polévky vaří na jihozápadu země, tedy na slovenskomaďarském pomezí. Obě národní kuchyně se tu báječně doplňují. Už jen při pomyšlení na sváteční "kapustnici" (zelňačku) se člověku sbíhají sliny. Ačkoliv dobrou zelňačku vaří Slováci snad všude.





Slovenská kapustnica

Halušky? Ne, párance!

Snad každý chce při návštěvě cizí země ochutnat něco tradičního. "Je hezky, tak přijeď do Pukance na párance," pozval mě nedávno kolega Janko Kováčik s manželkou Drahuškou. Až do této chvíle jsem tento podivný název neslyšela. Myslela jsem si, že se to týká peří. Omyl! Párance jsou tradičním a nejoblíbenějším jídlem banskoštiavnického regionu.

"Naši dědové je vařívali v lese, kde pracovali. Žili bídněji. Potřebovali na to jeden hrnec a desku. Párance jsou dlouhé úzké pásky natrhané z těsta. Chlapi pásky z těsta kdysi váleli po stehnech. Čím byly kalhoty špinavější, tím prý byly párance chutnější," říká jedenasedmdesátiletá Mária Struháriková, ke které jsme byli na párance pozvaní.

Jenom umaštěné kalhoty nahradila slanina. Natrhání těsta na stejné úzké proužky bývá často měřítkem zručnosti a šikovnosti. Nejlépe to podle paní Struhárikové umějí olašští Romové.

Párance se údajně také nejlépe vydaří, pokud si žena dlouhý pásek přehodí přes prsa. Nepomohly žádné výmluvy. Nakonec jsem jich s "tetou Marienkou" za pořádného veselí přihlížejících "napárala" a uvařila plný hrnec. Snaha, aby byl pásek jeden jako druhý, se v konečném důsledku ukázala marná. Uvařené a scezené párance se promíchaly s rozmačkanými bramborami upečenými na másle a s vyškvařenou slaninou. Výsledek? Chutnají skvostně.

Není divu, že se v tomto regionu vaří všude. Dokonce i při takových příležitostech, u kterých se jinak běžně v přírodě opékají špekáčky, kuřata nebo sele. Právě společné párání bývá na večírku tou nejzábavnější a často soutěžní částí. Takže pokud vás na Slovensku někdo pozve na párance, nenechejte si to ujít.





Během podzimu přichází období husích hodů.

Jejich pořádáním proslula především vesnice Grob.

Slovensko ve vaší kuchyni - vybrané recepty

PÁRANCE 1 kg polohrubé mouky, 4 dcl vody a trošku soli. 1 kg brambor, 25 dkg uzené slaniny, 1 máslo. Z mouky, vody a soli se udělá těsto. Z hmoty se ukrajují kousky, které se vyválí na tenké válečky. Prsty z nich uděláme placku a z té prudce trháme úzké pásky. Uvaříme v osolené vodě. Zvlášť uvaříme dobře očištěné brambory. Rozškvaříme slaninu. Do pekáče dáme rozpustit hodně másla, rozmačkáme do něho brambory i se slupkou a smícháme s uvařenými páranci a slaninou. Někde slaninu nepoužívají, párance jedí s tvarohem a cukrem. SVÁTEČNÍ ZELŇAČKA Sáček kysaného zelí, 1 pikantní klobása, 1 kg uzeného masa, chilli paprička, hrst sušených hub, stejné množství sušených švestek, sladká smetana na šlehání, 4-5 brambor (někde brambory nepřidávají), hladká mouka, sůl. Z brambor, zelí, hub uvaříme polévku, kterou zahustíme moukou rozšlehanou ve smetaně. Nakonec přidáme nakrájené maso a klobásu.