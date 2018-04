Nejlepší sklo a bižuterii můžete obdivovat v Jablonci nad Nisou

Letošní ročník Mezinárodního trienále skla a bižuterie představí to nejlepší, co ve sklářském a bižuterním průmyslu vzniklo za poslední tři roky. V jabloneckém muzeu a galeriích se od června do října uskuteční čtyři jedinečné výstavy a program trienále doplní kreativní dílny, módní přehlídky a koncerty všech hudebních žánrů.



České skvosty i zahraniční design

Centrem letošního trienále bude opět Muzeum skla a bižuterie, v jehož hlavní budově probíhá do 28. října výstava Trendy. Design. Produkce. Na ní prezentuje více než sedmdesát sklářských a bižutérních firem své úspěšné výrobky, designové novinky, ale i trendy ve svém oboru. Kromě české produkce můžete na výstavě zhlédnout i díla finská, německá, rakouská a slovenská. Osmadvacet nejlepších z vystavovaných skláren a výrobců bižuterie ocenila též mezinárodní porota unikátní medailí a diplomem.



Další expozici zaměřenou na současnou autorskou sklářskou tvorbu budete moci zhlédnout v nádherných prostorách kostela sv. Anny do konce prázdnin. Pokud vás spíš zajímají práce mladých talentů, vydejte se do Galerie N na výstavu A.TO.MY!, na níž najdete práce studentů odborných sklářských a uměleckých škol z Česka, Slovenska a Polska. Bižuterii z rukou začínajících umělců můžete obdivovat do 28. října na výstavě v Galerii Belveder.

Křehká krása nabídne kromě prodejní výstavy i módní přehlídky či kreativní dílny

Kromě výstav se návštěvníci trienále můžou těšit i na řadu doprovodných akcí. V jabloneckém Eurocentru proběhne od 7. do 10. srpna třetí ročník prodejní výstavy Křehká krása. Kromě tradiční přehlídky českého sklářského a bižuterního průmyslu čeká na návštěvníky foukání skla, mačkání skleněných kamenů, broušení, rytí a malování skla, předvádění techniky podmalby na skle či výroba foukaných figurek nebo černé bižuterie.



Dále program Křehké krásy zpestří módní přehlídky, koncerty a kreativní dílny pro dospělé i děti. Začátkem září se v rámci trienále uskuteční také Sklářské svítání, seminář o současnosti a budoucnosti českého sklářství.



Jablonec nad Nisou - město českého skla

Mezinárodní trienále není ovšem jediný důvod, proč byste se měli do Jablonce nad Nisou vypravit. Obdivovat zde můžete například krásnou secesní architekturu, přehradní nádrž Mšeno nebo budovu divadla navrženou vídeňskou firmou Fellner a Helmer.

Na město českého sklářství se můžete podívat též z ptačí perspektivy a vyzkoušet radniční věž přímo v centru nebo kamennou vyhlídkovou věž v místní části Vrkoslavice. Pokud byste si rádi koupili nějaký dárek z výletu, nevynechejte největší českou prodejnu bižuterií a perlí Palace Made in Jablonec, kde své výrobky nabízí hned několik desítek místních firem.



Po stopách manželů Scheybalových

S Jabloneckem je kromě skla a bižuterie spjat i život známého výtvarníka Josefa V. Scheybala a jeho manželky Jany, kteří zde vytvořili převážnou část svého pozoruhodného díla. V samotném městě naleznete bývalou faru, jež manželé proměnili na jedinečné místo s knihovnou a ateliérem, a po nedávné rekonstrukci zde vzniklo víceúčelové kulturní centrum.

Náučná stezka vás zavede na oblíbená místa manželů Scheybalových

U Domu Jany a Josefa V. Scheybalových začíná také naučná stezka provádějící po oblíbených místech manželů. Ti si během výletů dokumentovali různé historické památky a krajiny, proto si během procházky se 17 zastávkami prohlédnete řadu drobných památek či přírodních zajímavostí.