Nejlepší sjezdovky jsou v Tignes

"Každý týden tu tráví dovolenou třicet tisíc návštěvníků," připomíná Catherine Breiller ze zdejšího informačního střediska. To je stejné číslo, jakoby se do horského údolí každý týden přestěhovalo jedno okresní město.

Konec konců nám to může být jedno, protože Češi nejezdí do Francie užívat krásy přírody, ale lyžovat.

"Tignes je pro české klienty jednička mezi všemi středisky," říká vedoucí tuzemské pobočky informační kanceláře Ski France Jan Linhart. Jestli vás zajímá, jak jsou na tom ostatní národy, vypočítává klientelu tisková mluvčí střediska Val d´Isere Astrid Zatovich: "Poláci upřednostňují naše středisko, Rusové milují snobský Courchevel, Britové nedají dopustit na rodinný Méribel, Němci, Dánové a Belgičané rádi jezdí do snowboardového ráje Val Thorens a Japoncům se líbí všude."

Lyžaři - sportovci

Tignes je zaměřené především na sjezdaře se sportovním duchem. Ráno nastoupí před ubytovnou na lyže, najezdí během dne mnoho desítek kilometrů, večer lyže odnesou do lyžárny a padnou únavou do postele. Ono se tu totiž nedá dělat o moc víc. Ještě tak večer zajít do hospody, nebo přes den po nákupech, ale jinak je město od západu slunce jako po vymření.

Lyžování je tu ovšem parádní. Sto padesát kilometrů sjezdovek lze doplnit další stejně velkou porcí ve Val d´Isere ve vedlejším údolí. Stačí si doplatit permanentku a můžete se prohánět na 300 kilometrech tratí nebo i mimo ně v hlubokém sněhu. Naprostá většina lanovek je tu sedačkových, pár nejdelších jsou kabinky a vleky jsou určené jen pro začátečníky na kopečcích u ubytoven.

Nevýhodou zdejšího lyžování je, že se jezdí většinou nad lesním pásmem a lyžaři nejsou chráněni proti větru, vánicím a k jaru ani proti slunečnímu žáru. Špatně se tu jezdí za mlhy nebo v mracích, protože oko se nemá v tak zvaném difuzním světle čeho zachytit.

"Hlavní zájem českých lyžařů se přesouvá do údolí Maurienne k menším střediskům," říká Jan Linhart. "Dosud si Češi jakoby žili nad poměry a jezdili do největších center, kde se ani běžní Francouzi nemohou dopočítat své výplaty. Ale v posledních letech si to začínají uvědomovat a mění destinace." Neznamená to ovšem, že do Tignes už žádní Češi nejezdí. "Klientela se rozvrstvuje a lyžařští šílenci stále jezdí do nejdražších a největších center, kdežto rekreačním lyžařům úplně stačí La Norma nebo Valmeniere."

Může se hodit TIGNES

Nadmořská výška: 1550-3450 m

Průměrná cena zájezdu:

10 – 12.000 Kč/týden (doprava, ubytování, permanentka) Permanentka na Tignes: 6 dnů

Délka sjezdovek: 150 km

Dospělí: 154 €

Děti (5-12 let): 115,50 €

Senioři (60-69 let): 131 €



Permanentka na Espace Killy:

Délka sjezdovek: 300 km

Dospělí: 181 €

Děti (5-12 let): 136 €

Senioři (60 -74 let): 154 €

Skisafari

Jestli si chcete užít Tignes až do dna, kupte si místo zdejší permanentky jen o málo dražší jízdenku Espace Killy, která zahrnuje vedlejší středisko Val dIsére. Zahrnuje tři stovky kilometrů sjezdovek a stovku lanovek.

Potom můžete podnikat celodenní výlety. Jedno takové skisafari zahrnuje nejodlehlejší oblasti u rušná centra obou středisek. Hned po ránu vyrazíme první sedačkou z Val Claret na sedlo Palet. Sjedeme nazpátek širokou modrou sjezdovkou Carline, kde se správně rozhýbeme a vyzkoušíme ostrost hran v prvních carvingových obloucích.

Kolejovou lanovkou zvanou funiculaire vyjedeme tunelem k restauraci Panoramic. Vede odtud červená sjezdovka Double M. Jezdí se na ní obří slalomy světového poháru. Nahoru se vyvezte sedačkovou lanovkou Lanches a po modré Genépy si v klidu užijte další krásný sjezd.

Další lanovka Bollin nás doveze na hřeben Toviere, ze kterého už sjedeme do Val dIsére. Nasedneme do dalšího funiculaire a vyjedeme na Bellevarde. Tuto jízdu stojí za to opakovat dvakrát, protože dolů vedou souběžně dvě červené sjezdovky Orange a OK. Během závodů sloužívají jako tratě pro ženské superobří slalomy.

Z Bellevardu se v mnohých zákrutách točí také černá Face. Po ní se jel olympijský sjezd, o kterém se říká, že byl nejbrutálnější ze všech dosavadních olympijských her. Můžete si vychutnat sami, jak se jezdí úzká zatáčkovitá trať, kterou na několika místech přerušují stráně strmé jako střecha.

Sjedeme ke kostelu ve Val dIsére a hned vyrazíme kabinkovou lanovkou Solaise zase nahoru. Moc se nezastavujeme a pokračujeme dál zcela novou lanovku Leissieres. Nekončí na kopci, ale zhoupne se přes ostrý skalní hřeben a míří prudce dolů. Ještě poslední přesedání a ocitáme se na sedle Iseran. Sjedeme od kapličky na sedle po modré sjezdovce kopírující silnici hluboko zasypanou sněhem až do údolí Fornet.

Jsme na nejzazším místě našeho lyžařského putování. Jestli na kostele již odbila druhá hodina odpolední, máme co dělat, abychom se vrátili do Tignes. Zase překonáte lanovkou skalní hřeben, ale tentokrát ve druhém směru. Podle toho, co se vám líbilo, když jste jeli do Fornetu, si vybíráte sjezdovky a vracíte se stejnou cestou do Tignes.

DOPRAVA

Parkování osobního auta přijde na 64 euro za týden , kryté i otevřené parkoviště je stejně drahé. Zdarma lze zaparkovat u přehrady v nejnižší části Tignes zvané Boisses. Skibus v Tignes jezdí často a zdarma bez ohledu na to, zda-li máte permanentku u sebe či nikoliv. Provozní doba je od sedmi hodin ráno do jedné hodiny po půlnoci. Co se bude konat

26.2. klavírní recitál Yoann Mylonakis

12.-14. 3. závody terénních čtyřkolek

27.3. závody ve sjezdu volným terénem

Jestli přece ještě nemáte dost, sjeďte z vrcholu Toviere černou sjezdovkou k jezeru ve čtvrti Lac. Nechte se lanovkami vynést na vrchol Percee a vydejte se na čtyřkilometrovou jízdu černou sjezdovkou Sache v opuštěném údolí. Skončíte s roztřesenýma nohama hluboko pod přehradou v obci Brevieres.

Nazpátek do centra Tignes se dostanete sérií lanovek nebo skibusem. Vysmýčili jste všechny kouty oblasti Espace Killy a vynechali jste jen dva nejvyšší ledovce. Ty však kromě turistické zajímavosti nenabízejí mnoho. Sjezdovky na nich jsou krátké a nepříliš zajímavé.

Končí francouzské prázdniny

Nakonec tedy zbývá jen jedno jediné. Zvážit klady a zápory Tignes, spočítat peníze na účtu a zajít do cestovní kanceláře zaplatit zájezd. Do 6. března mají Francouzi jarní prázdniny a na horách se občas kvůli návalu lyžařů stojí fronty na lanovky. Také ceny jsou dvojnásobné, oproti jiným týdnům. Ale hned po odjezdu školáků začnou klesat ceny ubytování i vleků.

"Týden lyžování v Alpách je víc než každý víkend v Krkonoších," shoduje se většina lyžařů, kteří propadli kouzlu širokých a dlouhých sjezdovek, pohodlných lanovek a příjemné obsluhy.