Za půl roku 100 tisíc dolarů. Austrálie opět hledá zájemce o práci snů

V prvním ročníku před čtyřmi lety se zájemci ucházeli o práci správce australského ostrova Hamilton, do konkurzu se tehdy přihlásilo 35 tisíc lidí z 200 zemí. Zvítězil Brit Ben Southall a o rajský ostrov v oblasti Velkého bariérového útesu se staral půl roku (Čtěte: Nejlepší práci na světě získal Brit, bude správcem tropického ostrova).

Práce snů za 100 tisíc dolarů

Letos jde o šest různých pozic, přičemž každou z nich nabízí jeden z australských států. Vítěze čekají v přepočtu dva miliony korun na pobyt, dále mzda a uhrazené náklady. Účastníci mohou být z celého světa, nejlépe ve věku od 18 do 30 let, aby mohli požádat o dvanáctiměsíční pracovní vízum. V roce 2009 bylo nejvíc zájemců z USA, Británie, Francie, Hongkongu, Tchaj-wanu, Jižní Koreje a Japonska. Přihlášky se podívají do 10. dubna na adrese bestjobs.australia.com nebo na Facebooku www.facebook.com/australianworkingholiday.

Pokud se chcete přihlásit, počítejte s tím, že stránky jsou kvůli velkému zájmu přetížené a může chvíli trvat, než se vám tam podaří dostat.

Brilantní marketingový tah

Australská organizace pro cestovní ruch konkurz považuje za výborný prostředek, jak motivovat mladé lidi celého světa k cestě do Austrálie nejen k tomu, aby tam strávili dovolenou, ale také tam pracovali.

Australská divoká příroda nabízí poušť s hady, krajinu s krokodýly i mangrovníky nebo pobřežní pláže omývané Tichým oceánem. Každoročně přiláká 1,6 milionu mladých turistů z ciziny, což je 26 procent všech návštěvníků. V Austrálii utratí v přepočtu přes 200 miliard korun.

V letošním konkurzu se nabízejí klasické pracovní pozice jako například strážce přírodního parku na plážích státu Queensland, fotograf pro společenské rubriky v Melbourne nebo dozorce divokých zvířat v Jižní Austrálii. "Zaplavete si s lachtany, dostanete se k bílým žralokům. Popovídáte si s klokany i s koaly, na panenské pláži se budete opalovat vedle tuleňů, budete krmit ježury a v průzračné vodě si hrát s delfíny," láká Austrálie.

Tři z nabízených zaměstnání patří k méně typickým. V Sydney je třeba poptávka po člověku na pozici hlavní komik nebo bavič (Chief Funster), který se zapojí do organizace tamních zábav. Očekává se od něj zájem o noční akce, práce v zákulisí sydneyského festivalu nebo příprava masopustní veselice stejně jako novoročního ohňostroje nad místním přístavem.

Jako nesnadný se s ironií nabízí post ochutnávače (Taste Master), jehož úkolem bude objíždět restaurace, sklepy, vinařství a pivovary Západní Austrálie.

"Někdo to dělat musí a můžete to být zrovna vy," stojí v inzerátu. Výherce, který uspěje v soutěži o práci na australském severu, pak čeká pobyt v divokém vnitrozemí, obývaném původními obyvateli, setkávání s nimi a sdílení údajně úchvatných dobrodružství.