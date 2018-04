Nejlepší práce světa: správcem ostrova na půl roku za 100 tisíc dolarů

Nejlepší práce na světě

Hamilton Island Hamilton Island je jedním ze 74 tropických ostrovů v Korálovém moři, leží mezi pobřežím Queenslandu a Velkým bariérovým útesem (Great Barrier Reef). Je to největší obydlený ostrov na souostroví Whitsundays. Přes 2 000 km dlouhý Velký bariérový útes je největším korálovým útesem na světě a je pod ochranou UNESCO.

Ministerstvo cestovního ruchu australského státu Queensland vyhlásilo konkurz na pozici správce Hamilton Islandu poblíž Velkého bariérového útesu začátkem ledna.

Minulý týden ministr cestovního ruchu Desley Boyle informoval, že obdrželi celkem 34 684 přihlášek z celého světa, a zároveň oznámil, že po dlouhém rozhodování a poradě s různými odborníky, včetně špičkové personální agentury, vybrali do úzkého výběru 50 kandidátů.

Do konkurzu se mohl přihlásit kdokoli z kterékoli země. Kvalifikační požadavky jsou totiž takto náročné: uchazeč musí mít výborné komunikační schopnosti, musí být flexibilní a ochotný přistěhovat se na šest měsíců na ostrov, musí umět dobře plavat a rád šnorchlovat.

Hlavní náplní práce správce ostrova bude vystavování pravidelných týdenních zpráv o dění na ostrově pomocí blogu a videa na internetu, dále údržba domu, čištění bazénu a krmení rybiček. To vše po dobu půl roku za pevně stanovený plat 100 tisíc dolarů. Ne nadarmo ministerstvo tuto práci inzerovalo jako "nejlepší na světě".

Pracovní prázdniny v ráji

Na úspěšného uchazeče čeká bezplatný pronájem vily v hodnotě zhruba 5 milionů dolarů situované na 80 m vysokém skalním útesu s vyhlídkou na azurovou zátoku. Dvě ložnice, bazén - rovněž s úchvatným výhledem - a venkovní bar se jistě budou hodit pro případné návštěvy přátel, poznamenal britský list The Independent.

Mimochodem, právě v souostroví Whitsundays se nachází i legendární pláž Whitehaven, která se tradičně umísťuje v první desítce nejkrásnějších pláží světa.

Whitsundays, Whitehaven Beach

Na výherce konkurzu, který se stane správcem, čeká ještě celá řada dalších pracovních výhod, o kterých si většina obyčejných lidí může nechat jen zdát: zpáteční letenky do nejbližší hlavního města v jeho/její rodné zemi, cestovní pojištění, počítač, kamera i proplácení výloh spojených s cestováním na další ostrovy ve Velkém bariérovém útesu.

O správci může rozhodnout i anketa na internetu

Do nejužšího výběru se dostalo 50 kandidátů z 22 zemí, včetně např. USA, Německa, Francie, Ruska, Kanady, Řecka, Irska, Indie, Číny, Japonska, Koreje, Malajsie, Keni i Austrálie. Žádný Čech mezi nimi není.

Ministerstvo cestovního ruchu vybere 10 finalistů, přičemž dalšího, jedenáctého vyberou čtenáři na internetu podle videí, která natočili sami uchazeči. Hlasovat můžete ZDE.

Hamilton Island, přístav

Dobrý marketingový tah

Mnoho lidí napadne, proč to ministerstvo cestovního ruchu Queenslandu dělá, proč takhle rozhazuje peníze, správcem by se přece mohl stát někdo místní za mnohem menší peníze. Důvod je prostý. Ministerstvo chce touto formou tuto turisticky přitažlivou oblast co nejvíc zviditelnit. "Každý zná Velký bariérový útes, ale zjistili jsme, že málokdo ví, že je zde na 600 ostrovů, které je možné navštívit," uvedl Anthony Hayes z ministerstva. "Turisté podnikají jednodenní výlety na Velký bariérový útes například z Cairns a vůbec si neuvědomují, že na útes mohou doslova doplavat z pláže některého z ostrovů, kde mohou strávit úžasnou dovolenou."

Závěrečné finále konkurzu proběhne přímo na Hamiltonu počátkem května s tím, že konečné rozhodnutí padne 6. května a správce ostrova začne "pracovat" od 1. července.



