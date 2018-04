Nejlepší potápěčské destinace světa

"Každý rok vycestuje do zahraničí za potápěním zhruba 45 000 Čechů, z toho přibližně 4 000 míří do vzdálené exotiky," uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Potápění nepatří k nejlevnějším koníčkům. V běžných potápěčských destinacích se cena za jeden ponor pohybuje od 20 USD/ponor (cca 400 Kč). V nejpopulárnějších destinacích, jako například ostrov Cozumel v Mexiku, se platí za jeden ponor průměrně 100 USD (1 900 Kč). Ponory se však prodávají vždy i ve zvýhodněných balíčcích například po 10, kdy pak cena v přepočtu na jeden ponor vyjde podstatně levněji.

"Pokud byste měli zájem, můžete absolvovat mezinárodní potápěčský kurz PADI, který stojí přibližně od 300 USD (5 500 Kč), trvá 3-4 dny a je možné ho absolvovat i během dovolené, jelikož ho organizuje i mnoho hotelů, které jsou v populárních potápěčských lokalitách," upozorňuje Tomio Okamura.

NEJ potápěčské destinace světa

Egypt, Šarm aš Šajch

Korálové útesy, bohatý podmořský život (mnohdy viditelný při pouhém šnorchlování), vraky potopených lodí.



Austrálie, Velký bariérový útes (Great Barrier Reef)

Největší korálový útes na světě - měří 2 000 km, 400 druhů korálů, 1 500 druhů ryb, delfíni, mořské želvy, velryby.



Kuba, Maria la Gorda

Vyhlášená je zátoka Maria la Gorda západně od Havany a souostroví Jardines de la Reina (povolení pouze pro 350 potápěčů ročně), vyskytují se koráli, velké houby, rejnoci, barakudy, je možné pozorovat i žraloka obrovského.





Maledivy

Koráli, unikátní fauna (obří rejnoci, manta, ...).







Belize

Korálové atoly (např. Shark-Ray Alley), korálové útesy (např. v oblasti Hol Chan leží v malé hloubce, takže je možné je pozorovat i při šnorchlování), velcí rejnoci, žralok vouskatý, žralok obrovský.





Mexiko, Conzumel

Tento ostrov získal popularitu mezi potápěči díky Jacquesu Costeauovi, který tam natáčel jeden ze svých proslulých dokumentů.







Turks a Caicos

Toto souostroví v Karibiku nedaleko Baham má stovky mil panenských korálových útesů, liduprázdné bílé pláže a výhodou je i málo běžných turistů.







Maui, Havaj

Tuhnoucí láva vytvořila roztodivné útvary, výskyt mořských želv, rejnoků, malých korálových žraloků, velryb, mořských ježků. Nejpopulárnější je mořský park Molokini Crater.





Malajsie, Borneo - Sipadan

Ostrůvek Sipadan ležící pouze několik kilometrů východně od ostrova Borneo vytvořili koráli na vrcholu vyhaslé sopky. Hojný výskyt karet, želv, barakud, makrel, kladivounů či žraloků obrovských.



Karibik, Saint Croix

Ostrov na Amerických panenských ostrovech s největším žijícím korálovým útesem v Karibiku, unikátní druhy korálů, zatopené kaňony, potopené vraky lodí.



Jižní Afrika, Durban

Světovou potápěčskou raritou je pozorování žraloka bílého nebo žraloka tygřího u břehů jihoafrického Durbanu. Potápěč je spuštěn do moře v kovové kleci, do moře je pak naházeno syrové maso a krev, aby to přilákalo žraloky, a rozdivočelí žraloci pak narážejí do klece s potápěčem a útočí na něj.