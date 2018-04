Nejlepší plzeňské v Praze ochutnáte v chrámu českých pivařů U Zlatého tygra

Karlova ulice v samém centru staré Prahy je přeplněná turisty, korzujícími mezi Staroměstským náměstím a Karlovým mostem. Málokterý z nich se však nepatrně vychýlí z trasy, aby vkročil do nedalekého chrámu českých pivařů - pivnice U Zlatého tygra, kterou ve svých povídkách proslavil Bohumil Hrabal.

Česká oáza v centru Prahy

Tento podnik je v centru Prahy přeplněném kavárnami a luxusními restauracemi téměř oázou. Pokud nejdete najisto, skoro byste ho v Husově ulici přehlédli. Na šedivém domě je sice nápis U Zlatého tygra, ale něco jako výloha, pivní poutač nebo naháněči turistů postávající na chodníku s jídelním lístkem? Zapomeňte.

Dovnitř se vstupuje tmavou chodbičkou a vy si do poslední chvíle nejste jistí, zda skončíte ve výčepu, nebo v uhelném sklepě domu, jehož historie sahá až do 14. století.

Jsou tři hodiny odpoledne a číšníci otvírají dveře nevelkého podniku se dvěma místnostmi s klenutými stropy, o němž se říká, že má nejlepší plzeňské v Praze. To je ještě šance urvat tady místo.

Jakmile se blíží pátá až sedmá hodina, bez rezervace nemá k Tygrovi cenu chodit. Bývá beznadějně plno. A to i přesto, že tady na luxusní interiér, kulinářské specialitky nebo dvacetileté číšnice nenarazíte. Kvůli tomu se sem nechodí.

U zlatého Tygra Kde: Husova 228/17, Praha 1

Co si dát: Plzeňský prazdroj (0,5 l za 38 Kč) a řízek v bramboráku (120 Kč)

Proč přijít: výborné pivo a atmosféra klasické pivnice

Více na: www.uzlatehotygra.cz

Tady jste v opravdové české hospodě, kde na place kmitají tři klasičtí hospodští tatíci, kteří se na nic neptají a ještě před dosednutím před vás na stůl postaví bachratý půllitr plzeňské dvanáctky. V tomhle počasí je to dar z nebes. A kdo má rád dobré pivo, ocení to za všech okolností.

U okolních stolů sedí party kamarádů, z nichž někteří sem chodí už desítky let, studenti a sem tam i nějaký ten zkušenější turista. Stejně tak tu sedával i Bohumil Hrabal. Třebaže je více než deset let po smrti, má u Zlatého tygra stále rezervované "své" místo.

Že byl nejváženějším hostem, lze odvodit i podle jeho busty naproti vstupním dveřím či společné fotografie z památného setkání s prezidenty Havlem a Clintonem.

Hrabal se s pivem mazlil

Na setkání s českou literární legendou vzpomíná v knize Příběhy slavných hostinců bývalý výčepní Václav Bašta.

"Při každé návštěvě si Hrabal užíval svůj rituál: ještě než se stačil usadit ke stolu, už na něm měl oblíbenou plzeň. Zvedl sklenici, podíval se skrz sklo a labužnicky se napil. S tím půllitrem se úplně mazlil. A dokázal dlouhé minuty povídat o tom, jak je krásný. Říkal: "To pivo má nádhernou pěnu! To není pěna, to je šlehaná smetana, to je chladivý puding," vzpomíná Bašta.

Jedním z pravidel bylo Hrabala nerušit, dokud sám někoho neosloví, líčí dále výčepní Bašta. Když to někdo neznalý "protokolu" udělal, nešel Hrabal pro ostré slovo daleko. "Jednou přijel z Jugoslávie jeho dvorní překladatel i se svou družkou a ta si třikrát objednala něco, co jsme neměli na jídelním lístku. A Bohouš se na to už nemohl dívat: Ty krávo, zařval na ni. Jestli máš žízeň, tak před hospodou je hydrant, jdi se tam nachlastat a nezdržuj číšníky od práce."

Dnes už na vás pravděpodobně nikdo tak drsný nebude, ale je dobré vědět, že U Zlatého tygra kromě piva, vína, koly a sodovky k pití nic jiného nedostanete. A jestli budete mít chuť na něco k jídlu, asi nejlepší volbou je vepřový řízek v bramboráku se zelným salátem a chlebem.

Další klasikou, kterou stojí za U Zlatého tygra ochutnat, je pivní sýr. Tahle pivnice totiž byla první, kam výrobce slavnou hospodskou pochoutku začal pravidelně dodávat.