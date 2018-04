Bez lidí, s průzračnou vodou i jako z Karibiku. Pět NEJ pláží Itálie

MAPKA: pět míst, kde najít nejlepší koupání v Itálii

1. Duino / Sistiana Mare

Poloha: severovýchodní Itálie nedaleko Terstu, provincie Friuli-Venezia Giulia

Možná jste překvapení, že v okolí „nudného“ Bibione či Caorle může být nějaký pěkný kus pobřeží. Je to divné, ale ano: i nám nejbližší úsek teplého moře, území mezi Benátkami a Terstem, má svá malebná zákoutí. Zastavit se tam třeba během výletu na zámek Miramare či do Terstu se přímo nabízí.

Mezi průmyslovým městem Monfalcone a Terstem se totiž s pobřežní linií stýká vápencová oblast Krasu (italsky Carso), a vytváří tím malebné scenérie, na které třeba v okolí mnohem známějšího Bibione nenarazíte ani náhodou. Pobřeží je tu skalnaté, divoké, lemované vápencovými útesy. Krásný a přitom relativně přístupný úsek se táhne mezi městečky Duino a Sistiana Mare. V Duinu se můžete pěkně vykoupat přímo pod pitoreskním hradem, který tvoří dominantu městečka a v Sistianě jsou pláže (z části placené, z části volné) přilehlé k přístavu, položeném v polokruhovém, krásně ukrytém zálivu.

Ještě dál, směrem k Terstu, se táhne úsek pobřeží nazvaný Costa dei Barbari. Malé pláže, některé naturistické, jsou dostupné jen pěšími stezkami vedoucími od staré pobřežní silnice. K jedné z nich se dostanete po cestě vedoucí piniovým lesem od restaurace Alla Costiera.

Členité pobřeží nedaleko Duina

2. Noli

Poloha: severozápadní Itálie nedaleko Savony, provincie Liguria

Riviera di Ponente, západní část tzv. Italské riviéry, se táhne od Janova (Genova) k francouzské hranici. Asi ve třetině této vzdálenosti, počítáno od Janova, narazíte na malebné historické městečko Noli a přímo u něj na nádherný, asi kilometr dlouhý úsek několika na sebe navazujících pláží, jejichž kvality se derou do popředí i v tvrdé okolní konkurenci.

Pobřeží u Noli má většinou velmi jemný písek a pláže jsou snadno dostupné z pobřežní silnice stejně jako z městečka. Nejde však o „umělé“ rekreační středisko plné prázdninových apartmánů, ale o krásné historické sídlo se starobylými kostely, paláci a obrannými věžemi. U moře tak nemusíte být odkázáni na instantní nabídku plážových restaurací. Třeba v poledne není nic snazšího než na sebe „hodit“ trochu slušnějšího oblečení a vydat se na jídlo do městečka, z pláže je to pár set metrů.



Při opalování na pláži nebo i z mořské hladiny upoutá oko vysoko položený hrad Castello Ursino, spojený s městečkem hradební zdí. Je to sice trochu dřina do kopce, přesto doporučujeme se tam večer, až opadne vedro, vydat. Výhledy na záliv i na vzdálenější úseky Italské riviéry nemají konkurenci.

Městečko Noli s pláží, pohled z hradu

3. Vieste / Pizzomuno

Poloha: jihovýchodní Itálie nedaleko Foggie, provincie Puglia (Apulie)

Poloostrov Gargano, připomínající ostruhu na italské „botě“, se pyšní krásným členitým pobřežím. Vápencové kopce tu spadají do moře dramatickým způsobem, vytvářejí krásné scenérie a místy také pitoreskní skalní útvary. Mezi ně se řadí četné pobřežní jeskyně a také neobvyklá solitérní skála zvaná Pizzomunno v městečku Vieste. Pod ní se táhne velmi pěkná pláž, jejíž scenérii nelze zaměnit. Široký pás písku, kterému se tu říká del Castello, ve směru na sever naráží na skalní útes, na němž se tísní zástavba středověkého městečka a to vše jako by strážil zmíněný vápencový monolit.

Pizzomunno je skála vysoká asi 25 metrů a díky svému fantasknímu tvaru je opředena legendami. Podle té hlavní má představovat místního rybáře, který zkameněl žalem ze ztráty své milé, unesené sirénami do moře. To může být starý příběh, ale vy mějte na paměti, že takováto skaliska, otevřená občasnému řádění živlů, naopak nemívají příliš dlouhého trvání, alespoň co se geologického času týče. A tak se do Vieste raději vydejte dříve, než Pizzomunno vezme erozí za své.

Na pláži ve Vieste samozřejmě nebudete sami, místo se v létě zaplňuje výletníky. Více klidu si užijete na hůře přístupných plážích dál k jihu. Popojeďte autem po pobřežní silnici č. 53, po několika kilometrech odbočte vlevo a pak už si tu „svoji“ zátoku najde každý.

Pláž Del Castello ve Vieste

4. Maremma

Poloha: střední Itálie u Tyrhénského moře, provincie Toscana (Toskánsko)

Divukrásná oblast na pobřeží Toskánska, Maremma, představuje něco jako poslední ráj. Je to nejdelší souvislý kus italského pobřeží, který není zastavěný hotely a apartmány a kde není plážový servis ani všudypřítomní prodavači čehokoli. Pláže tu jsou panenské a i v sezoně téměř liduprázdné.

Ale jak to bývá, i v Maremmě si výjimečnost musíte zasloužit. Přístup sem není snadný. Jediná silnice k moři vede od městečka Alberese nedaleko Grosseta a příjezd soukromými auty do lokality poněkud nadneseně zvané Marina di Alberese je regulovaný. O aktuálních podmínkách se raději předem přesvědčte v informačním centru v Alberese. V letní sezoně tam každopádně zajíždí autobusová linka, kterou doporučujeme místo auta.

Jakmile se do Mariny dostanete, otevře se před vámi několik kilometrů panenské písečné pláže. Moře tu bývá divoké (žádné vlnolamy, samozřejmě) a písek občas ozvláštňují ohlazená torza vyplavených kmenů. Tady ještě pár lidí bývá. Dál k jihu se však terén zvedá, kraj pokrývají piniové lesy a vy můžete po jejich periferii dojít až k nádherně odlehlé Cala di Forno, již pod strmými útesy. Klid zaručen, sem se nečetní návštěvníci dostanou většinou jen na chvíli v rámci lodních výletů (lze tu přistát), jinak musíte vážit nejméně hodinu a půl dlouhou procházku podle pobřeží.

Vyplavené kmeny u Mariny di Alberese Spoře zalidněná pláž u Mariny di Alberese

5. Záliv Orosei

Poloha: východní pobřeží Sardinie (Sardegna)

Otevřený, mírně zakřivený a asi 30 kilometrů dlouhý záliv Golfo di Orosei se táhne podél východního pobřeží Sardinie. Od slavného a poněkud snobského Smaragdového pobřeží (Costa Smeralda) to sem sice není daleko, ale jde o úplně jiný svět. Záliv Orosei je nesnadno dostupný, po silnici se tam z vnitrozemí dostanete jedinou cestou z Dorgali do pobřežního městečka Cala Gonone.

Orosei boduje jak velmi krásným prostředím, kde strmé svahy opuštěného horského masivu Supramonte padají do vody, tak nádhernou barevností bezvadně čisté vody. Různé tóny modré, zelené i tyrkysové v sebe přecházejí stovkami barevných mezistupňů. Ne nadarmo bývá zdejší mořská voda přirovnávána ke Karibiku.

Cala Goloritze v zálivu Orosei

Pláže najdete přímo v Cala Gonone, ale za skutečnou perlou doporučujeme vypravit se o několik kilometrů jižněji. Cíl se jmenuje Cala Luna. Odlehlá pláž s mixem písku a jemného štěrčíku je dostupná buď lodí (což volí většina návštěvníků), nebo ne zrovna krátkým pochodem z vnitrozemí. V těsné blízkosti pláže vydlabal příboj řadu pobřežních jeskyní, které mohou posloužit i jako úkryt před spalujícím sluncem.