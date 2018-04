Pod krásnými útesy, divoké i liduprázdné. Pět NEJ pláží Španělska

MAPKA: Nejlepší koupání ve Španělsku

1. Costa Brava: koupání pod útesy

Poloha: severovýchodní Španělsko, kraj Katalánsko

Nikde jinde na středomořské straně Španělska není pobřeží tak malebné jako v úseku zvaném Costa Brava (v překladu Divoké pobřeží) v Katalánsku. Tento kus pobřeží se táhne od francouzské hranice až k letovisku Blanes.

Na Costa Brava si každý najde tu „svoji“ pláž a je to samozřejmě tak, že čím dál od větších středisek, tím méně bude okolo vás lidí. Některé pláže, sevřené skalními útesy, jsou přístupné jen po pěších stezkách, na dohled od jiných se třeba dostanete autem po prašné cestě.

Velmi krásná přímořská zákoutí s průzračnou vodou objevíte na poloostrově Cap de Creus, který pokrývá stejnojmenný přírodní park. Hlavním východištěm je tu letovisko Cadaques a kopce, které tu spadají do moře, sice nejsou bůhvíjak vysoké, ale na parádní scenérie to stačí. Taková Platja de Sant Lluís se vám určitě vryje do paměti: hledejte nenápadnou pěší odbočku ze silnice směřující z Cadaques k majáku.

Velmi krásné pláže se ale najdou i v pěším dosahu od větších středisek. Třeba v Blanes, kde divoký úsek Costa Brava končí, stačí z centra městečka popojít asi 20 minut přes kopec směrem k severovýchodu a za chvíli pod sebou uvidíte krásnou zátoku Cala de Sant Francesc s písečnou, asi 200 metrů dlouhou pláží sevřenou útesy. Dostanou se sem spíše místní než turisté a na rozdíl od hlavní pláže v Blanes je tu pozvolnější přístup do vody.

Pobřeží u Tossa de Mar na Costa Brava

2. Galicie: skalní katedrály u pobřeží

Poloha: severozápadní Španělsko, kraj Galicie, západně od města Ribadeo

I v létě tu často prší, ne zrovna teplý vítr bývá pravidlem a když se moře dostane aspoň na 20 °C, tak je to důvod k oslavě - nevypadá to tedy jako typická plážová destinace. Oblast známá jako España Verde, neboli Zelené Španělsko, tato omezení vyvažuje mimořádnou pobřežní krajinou. Jeden malebný záliv střídá druhý, terén se od moře zpravidla prudce zvedá a ty barvy... ráj pro fotografy!

Jeden z nejmalebnějších úseků Zeleného Španělska najdete u města Ribadeo v provincii Lugo. Na tamější Playa de las Catedrales sice žádná skutečná katedrála nestojí, ohromné skalní oblouky a pobřežní jeskyně však velké středověké kostely připomínat mohou. Dejte si pozor na přístavní časy. V době přílivu je prima vypravit se na útesy a sledovat, co se děje pod vámi, zatímco na prozkoumání vlastní pláže to chce vyrazit, když je odliv. Pak budete moci procházet po obnaženém písku mezi až třicet metrů vysokými skalními stěnami – situace místy skutečně navozuje dojem, že se nad vámi tyčí opěrný systém nějaké gotické katedrály. A pak můžete na pár temp skočit do vody... ale jen do doby, než hladina začne příliš stoupat.

Krajina v okolí je docela jiná, než na kterou jste možná zvyklí od středomořských letovisek. Časté srážky udržují krajinu zelenou, je tu hodně pastvin a pobřežní linii každou chvíli přerušuje ústí nějaké říčky. Vyprahlé planiny, lemující pobřeží jižního a východního Španělska, se zdají být světelné roky daleko...

Playa de las Catedrales za přílivu Skalní oblouky na Playa de las Catedrales

3. Fuerteventura: kam jezdí znalci

Poloha: Kanárské ostrovy, Fuerteventura

Největší a nejvyšší je Tenerife, nejzalidněnější Gran Canaria, ale na pláže je Fuerteventura. Tohle by měl vědět každý, kdo do ráje jménem Kanárské ostrovy míří. Na tomto poněkud méně navštěvovaném ostrově napočítáte pláží více než sto padesát, od těch předlouhých písečných s klidnou, tyrkysovou vodou až po divoké pláže sevřené skalnatými útesy, na které vítr neustále vrhá prudké vlny.

Playa Sotavento je souhrnný název pro asi dvacet kilometrů dlouhý plážový úsek na jihu ostrova nedaleko letoviska Costa Calma. Jak název napovídá, jde o polohu v závětří, moře tu bývá klidné a přístup do vody je velmi pozvolný. Střídání přílivu a odlivu tu výrazně mění pobřežní krajinu – při odlivu náhle vystupují nad hladinu písečné kosy a vytvářejí se mělké laguny, které za pár hodin zase zanikají. Pro děti ideální.

Opačným extrémem jsou větru vystavené pláže na západním pobřeží ostrova. K některým nevede žádná pořádná cesta, pobřeží je většinou skalnaté a když foukne trochu víc, chce to odvahu se do vln vůbec vrhnout. Dokonalý pocit osamění a odtržení od světa můžete prožít na pláži Cofete, dostupné pouze kodrcavou jízdou po mizerné šotolinové cestě z Morro Jable. Za posledními domky skrovné osady Cofete se před vámi otevře pohled na opuštěnou, divokou pláž, neustále zalévanou vlnami a kropenou vodní tříští.

Západní pobřeží Fuerteventury u lokality La Pared

4. Costa Tropical: ve stínu Nevady

Poloha: jižní Španělsko, kraj Andalusie, východně od Malagy

Pryč od přelidněných pláží Costa del Sol západně od Málagy, o pár desítek kilometrů dál na východ vás čeká docela jiný svět. Ne že by na Costa Tropical, jak se pobřeží v provincii Granada říká, nebyla velká turistická centra. Rozvoj tu však nepřerostl lidské dimenze a hlavně, na rozdíl od Costa del Sol, nejde o „instantní“ panelákové resorty, ale spíše o historická pobřežní městečka v moderní době rozšířená o turistické zóny.

Aspoň podívat byste se měli do městečka Nerja, jehož uzoučké, stinné uličky vybíhají na grandiózní mirador zvaný Balcón de Europa. Bývá tu proklatě větrno, ale to nevadí: pláže v okolí vyhlídky se táhnou pod nízkými útesy, přes skaliska se natahují šlahouny agáve a pozadí scény tvoří třítisícové vrcholy Sierry Nevady v pozadí. To poslední je na Costa Tropical pravidlem, vzdálenost od pobřeží do nejvyšších poloh Nevady totiž nepřesahuje 40 kilometrů. Není nic jednoduššího než ráno vyrazit na kopec a odpoledne spláchnout prach a pot ve vlnách.

Krásnou polohu má Salobreña, historické městečko obklopené poli s cukrovou třtinou. Ploché písečné pláže jsou lemované rozrůstající se hotelovou zónou, od níž je staré město vzdálené asi dva kilometry. Úzké uličky lemované bíle natřenými domy strmě šplhají na kopec korunovaný mohutnou zříceninou arabského hradu.

A do třetice Costa Tropical. Podkovovitá zátoka v lokalitě La Herradura, asi na půl cesty mezi Nerjou a Salobreñou, má jemný písek, což je v této oblasti spíše výjimka, a hlavně je dvěma do moře vybíhajícími poloostrovy chráněná proti větru. Dá se tu pěkně potápět a po mořském dně v okolí jsou roztroušeny zbytky 25 španělských galeon, které tu ztroskotaly v roce 1562.

Pobřeží Costa Tropical nedaleko Almuñécaru Pláž Carabeo u Nerji

5. Tarifa: napněte plachty

Poloha: jižní Španělsko, kraj Andalusie, západně od Gibraltaru

Nejjižnější bod pevninského Španělska, město Tarifa, leží u vstupu do Gibraltarského průlivu a hledí do otevřeného Atlantiku. Tato část pobřeží se nazývá Costa de la Luz, tedy Pobřeží světla – hlavně navečer ten rozdíl v přirozeném osvětlení ve srovnání s východním pobřežím opravdu poznáte.

A taky si všimnete větru, který tu fouká pořád. Zlatavé písečné pláže se tu táhnou na dlouhé kilometry a často je lemují duny, přecházející v řídké borové lesíky. Pobřeží v bezprostředním okolí města slouží hlavně surfařům všeho druhu, pro které znamená Tarifa skutečnou mekku – když foukne ten správný vítr, tak se mořská hladina zalidní stovkami plachet, což na pozadí panoramatu marockých hor vytváří neopakovatelnou atmosféru.

Pláž Valdevaqueros nedaleko Tarify Pláž Bolonia nedaleko Tarify

Asi 15 kilometrů z Tarify směrem na severozápad najdete relativně chráněnou pláž Bolonia, vhodnou pro rodiny s dětmi nebo zkrátka pro ty, kdo vyhledávají klidnější přírodní prostředí. Tady si dokonce můžete půjčit lehátko a slunečník, což je v této oblasti jinak vzácnost. Pás písku je tu řádně široký a i zde pláž pozvolna přechází v písečné duny.