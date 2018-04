Nejlepší oráč je opět Malý

"Měl jsem skvělé fanoušky. Moc mi svým povzbuzováním pomohli," pochvaloval si Malý, který na poli vykouzlil téměř umělecké dílo. Oráči museli v soutěži zvládnout co nejrovnější brázdy nejen ve směru, ale také v hloubce.



Hodnotilo se i převracení strniště, překrytí a řada další drobností, které laický divák mohl jen stěží posoudit. Přestože vítězství Malého bylo zřejmé hned po dokončení orby, nepovažuje vítěz svůj úspěch za lehce nabytý.



"Člověk se musí soustředit každou vteřinu. Stačí málo a může následovat pád o několik míst," vysvětluje Malý, který už má letos za sebou mistrovství Evropy v Rakousku, kde skončil třináctý. Právě tam jej nepatrné zaváhání stálo místo v první desítce.



I tak vybojoval historicky nejlepší umístění českého oráče na evropské půdě. V kategorii klasických pluhů si první dvě místa ze Zábřeha odvezli členové reprezentačního týmu Zetor Antonín Krátký. Třetí byl nejlepší Slovák Daniel Neštický, který je už letošním mistrem Slovenska. "Šlo to dlouho dobře, ale závěrečná brázda mi nevyšla. Na začátku jsem zvolil o dva centimetry větší nastavení pluhu, a to se mi vymstilo," popsal Neštický.



Soutěž si pochvalovali i porotci. "Jsou tu samí mladí kluci," poznamenal Emil Cakl, účastník desítek soutěží v orbě. Podle něj byli oráči před lety schopni zorat půdu stejně kvalitně jako nyní, i když neměli špičkovou techniku. "Tehdy zase bylo víc soutěží, takže jsme byli víc vytrénovaní. Byla okresní i krajská kola. Teď je jenom mistrovství republiky," ohlédl se do minulosti Cakl.

Mistrovství republiky v orání.