Chorvaté otestovali své mariny. Vítězem je přístav na ostrově Krk

Novinářsko-jachtařská posádka deníku Jutarnji list obeplula na 14 metrů dlouhé plachetnici v průběhu června, července a srpna Jadran od Umagu až po Dubrovník a hodnotila služby jachtařských přístavů.

Na cestě dlouhé 57 dní a 615 námořních mil hlídka navštívila 32 nejvýznačnějších chorvatských jachtařských přístavů, četné skryté zátoky, oblíbená letní kotviště a letoviska.

Ocenění Zlatá kotva 2017, první svého druhu v zemi, vzniklo pod záštitou Chorvatského turistického sdružení z průzkumu mezi 1 131 jachtaři, jichž se členové hlídky během své plavby dotazovali a popovídali si s nimi.

Podrobné hodnocení provedli chorvatští novináři na základě anketních dotazníků, které vyplňovali hosté-jachtaři v každém jachtařském přístavu a v nichž odpovídali na sedm otázek o pořádku, organizaci a čistotě v jachtařském přístavu, o přívětivosti personálu, restauračních, zábavních a sportovních zařízeních známkami od 1 do 5 pro každou kategorii. To tvořilo 70 procent celkové známky jachtařského přístavu, zatímco 30 procent tvořila známka hlídky ve funkci poroty, také od 1 do 5, avšak za celkový dojem.

Podívejte se na žebříček nejlepších marin pro letošní rok.

1. Marina Punat, ostrov Krk

Tato marina obsadila první místo se 4,56 body z možných pěti. Marina Punat je nejstarším jachtařským přístavem v Chorvatsku založeným v roce 1964. V marině je dnes zakotveno více než 1300 lodí (500 na suchém stání) s asi třemi tisíci tranzitních vplutí v létě.

Pro turistiku je situována na ideálním místě. Ve skryté, ale rozlehlé zátoce na ostrově (s pevninou ho spojuje most) má letiště a loděnici se všemi možnými servisními lodními službami. Od roku 1998 vyvěšuje Marina Punat modrou vlajku čistého moře a životního prostředí.

2. ACI Marina Slano

Marina Slano obsadila celkem těsně druhé místo se 4,52 body a je to naopak nejnovější jachtařský přístav. Byla otevřena v minulém roce a letos to byla tedy první celá sezóna jejího provozu. Je situována v rozlehlé zátoce, jinak oblíbeném kotvišti jachtařů v klidném místě Slano, které je známé rodinnou turistikou a vynikajícími plážemi.

Městečko Slano je známé rodinnou turistikou a vynikajícími plážemi (fotografie z roku 2011)

Je moderní, má 200 kotevních stání, snadný přístup, velký prostor pro manévr při vplouvání a vyplouvání. Šířka pontonu a prostoru mezi loděmi jí dává zvláštní komfort a soukromí pobytu na kotevním stání.

3. Olive live island Marina, Sutomišćica, ostrov Ugljan

Tato marina získala třetí místo se 4,49 body z možných pěti. Někdejší zchátralé vývaziště bylo před několika lety přeměněno na současnou butikovou marinu, která je dnes skvostem mezi malými moderními jachtařskými přístavy. Obzvlášť láká jachtaře, kteří hledají klid, ticho, krásu a bezchybný pořádek a upravenost na každém kroku. Má všechny služby své kategorie.

Zvláštní znání: ACI Marina Cres

Marina na ostrově Cres získala zvláštní uznání „Moje nejmilejší marina“. Překrásný jachtařský přístav pohodlně situovaný v hluboko táhlé a chráněné zátoce je ve všem dotažený a funkčně upravený. Čisté moře a péče o životní prostředí zajistily ACI marině Cres modrou vlajku, kterou vyvěšuje již 18 let.