Nejlepší lyžování sezony, ale i mimořádný počet úrazů

V sobotu před polednem vyjely do Bílé hned dvě posádky záchranářů z Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku a přiletěl i vrtulník z Ostravy. Důvodem byla srážka tří lyžařů, dvou dospělých a šestileté dívky. Ta s podezřením na otřes mozku putovala do úrazové ambulance nemocnice ve Frýdku-Místku. Dospělí lyžaři si zranili ruce.

"Záchranáři po příjezdu nakonec poskytli pomoc celkem čtyřem lidem. Čtvrtý, devětačtyřicetiletý lyžař, se zranil v jiné části areálu. Zasahující lékařka zjistila, že má poraněná žebra a ruku," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Po ošetření zraněného muže převezl vrtulník do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Úrazů, které si vyžádaly pomoc záchranářů, se na beskydských svazích o víkendu odehrály téměř dvě desítky. "Zasahovali jsme u sedmnácti případů," potvrdil Pavel Masopust z Horské služby Beskydy.

Vysoký počet úrazů

Vzhledem k letošní mimořádné zimní sezoně záchranáři evidují mnohem více úrazů na sjezdovkách v celé zemi. Za zranění často může i fakt, že čím dál víc lyžařů jezdí za hranicemi svých možností. V nedávné anketě na cestovani.idnes.cz přiznalo 914 čtenářů, že si je vědomo, že někdy svoje schopnosti a síly přecenilo.

Od začátku roku přitom platí nová státní norma o značení a zabezpečení v zimních střediscích s deseti základními pravidly Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pro bezpečný pohyb na sjezdovkách.

Podle nich by měli lyžaři jezdit ohleduplně a podle toho, jak své lyže zvládají a jaké jsou právě sněhové a povětrnostní podmínky. Tomu by měla odpovídat i náročnost zvoleného svahu a rychlost jízdy. Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu si musí vybrat takovou cestu, aby neohrožoval sjezdaře jedoucí před ním. Při vjíždění na sjezdovku musí lyžař vždy dát přednost jedoucím sjezdařům a musí se ujistit, že jim nepřekříží trasu.

Za nedodržení nových legislativních doporučení hrozí poprvé i právní postihy včetně až dvou let vězení.

Hodně lyžařů ale vůbec ani netuší, že nějaké desatero existuje, upozornil nedávno v rozhovoru Jiří Králík z Pece pod Sněžkou, vedoucí jednoho z nejnavštěvovanějších středisek v Česku. Podle něho sice střediska vystavila desatero na pokladnách, ale to moc účinné není. "Reklamní kampaň státu nebo ministerstva pro místní rozvoj, že 'Desatero' existuje, by se měla zlepšit," domnívá se Jiří Králík s tím, že osvěta by měla začít už ve školách.

Desatero pro chování na sjezdových tratích 1. Ohled na ostatní lyžaře - každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu. 3. Volba jízdní stopy - lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. 4. Předjíždění - předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. 5. Vjíždění a rozjíždění - každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 6. Zastavení - každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji. 7. Stoupání a sestup - lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. 8. Respektování značek - každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci. 9. Chování při úrazech - při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc. 10. Povinnost prokázání se - každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

