Nejlepší koupání v ČR: tipy na 30 přírodních koupališť

Pozor na sinice

Před koupáním by však každý člověk měl dbát na to, zda je voda bezpečná. "Nebezpečné jsou sinice. Když je jich velké množství, produkují látky, které způsobují například alergie. Když si člověk při koupání lokne vody, která je hodně znečištěná, může mít střevní a žaludeční potíže nebo i vážnější zdravotní problémy,“ varoval hlavní hygienik pro Českou republiku Michael Vít.

V Česku je 137 přírodních koupališť, která mají svého správce. Ten každých čtrnáct dní kvalitu vody zjišťuje a výsledky by měly být vyvěšeny na viditelném místě. "Máme ještě vytipovaných dalších 132 přírodních koupališť, která svého správce nemají, ale lidé se sem chodí často koupat. Zde provádíme kontrolu zhruba každý týden až čtrnáct dní sami. Výsledky jsou dostupné v krajských hygienických stanicích,“ dodal Vít. Seznam krajských hygienických stanic, pod jejichž webovými adresami si můžete stáhnout data o kvalitě vody ve vybraných koupalištích - ZDE.

Každý člověk si však test kvality vody může udělat sám. Stačí naplnit PET lahev vodou z koupaliště a promíchat ji. Když se po deseti minutách na hladině ukáže zelený prstýnek, není voda vhodná ke koupání. Pokud by se přesto někdo ve znečištěné vodě koupal, měl by se ihned poté vysprchovat.

Středočeský kraj

Jezero Lhota

Charakteristika: Jezero vzniklo zatopením bývalé pískovny. Pískové pláže jsou obklopeny lesíkem a staly se i vyhlášeným cílem nudistů.

Jak se tam dostat: Koupaliště u obce Lhota nedaleko Mělníka, dostupné autem, autobusem i vlakem.

Kde zaparkovat auto: Parkoviště pro 1400 vozidel.

Služby: Plážový volejbal, WC, hřiště, windsurfing, restaurace, ubytování, půjčovna lodí a šlapadel.

Ceny za koupání: 50 korun na den pro dospělého.

Na co si dát pozor: Ve vodě prudký spád až do 14 metrů.

Jezero Poděbrady

Charakteristika: Komplex tří jezer po těžbě písku s pozvolným vstupem do vody.

Jak se tam dostat: Nachází se na dosah centra Poděbrad u příměstské části Kluk.

Kde zaparkovat auto: Parkoviště leží nedaleko silnice ve směru na Prahu.

Vstupné: Celodenní poplatek 20 Kč.

Služby: Volejbalové i nohejbalové hřiště, stolní tenis a minigolf, občerstvení, sprchy, převlékárny, WC.

Cena za koupání: Dospělí 30, důchodci 20 a děti 10 Kč/den.

Králův Dvůr-Popovice

Charakteristika: Přírodní koupaliště.

Jak se tam dostat: Z Prahy po dálnici D5, odbočka na Králův Dvůr.

Kde zaparkovat auto: V areálu Teplotechny nad koupalištěm cca 100 metrů, pod koupalištěm Preisslerova ulice.

Služby: Občerstvení, plavčíci, atrakce.

Ceny za koupání: Dospělí 40, děti 20 Kč/den.

Na co si dát pozor: Na zloděje, u pokladny je možné dát věci do trezorů nebo si pronajmout kabiny.

Praha

Hostivařská přehrada

Charakteristika: Nádrž v sousedství JižníhoMěsta je obklopena lesoparkem. Na levém břehu jsou pláže. Dno je bahnité, místy písčité.

Jak se tam dostat: Metro C, stanice Háje, příp. z Hostivařského náměstí (sem jede tram.č.22, 26)

Kde zaparkovat auto: Parkoviště je zdarma.

Služby: Volejbal, půjčovna lodiček a šlapadel, možnost půjčení plachetnice, stolní tenis, občerstvení.

Ceny za koupání: Dospělí 50 a děti 30 Kč/den.

Na co si dát pozor: Občas bývají přemnožené sinice.

Šeberák

Charakteristika: Přírodní rybník, který je napájený potokem, se nachází na okraji městské části Kunratice. Je obklopen travnatými plochami, vstup do vody je pozvolný.

Jak se tam dostat: Autobusem 114 od stanice metra C Kačerov.

Kde zaparkovat auto: U areálu je parkoviště.

Služby: Půjčovna lodiček a sportovních potřeb.

Ceny za koupání: Dospělí 40, děti od tří do deseti let 20 Kč/den.

Tipy: V areálu je i nudistická pláž.

Karlovarský kraj

Jezero Michal

Charakteristika: Oplocené jezero vzniklo v někdejší těžní výsypce.

Jak se tam dostat: Nádrž je asi půl kilometru od Sokolova, jezdí k ní městská hromadná doprava.

Kde zaparkovat auto: U jezera je placené parkoviště; celodenní stání 40 Kč/den.

Služby: Občerstvení, pítka, sprchy, šatny, tobogan, plavčíci, tenis, šlapadla, kuželky.

Ceny za koupání: Dospělí 30, děti do 120 cm 15 Kč/den, invalidé zdarma.

Kraj Vysočina

Velké Dářko

Charakteristika: Velká vodní nádrž s kempem a rozsáhlou pláží pro stovky lidí. Na protilehlém břehu od hráze se nacházejí malé zátoky, kde lze najít soukromí.

Jak se tam dostat: Nádrž leží u obce Škrdlovice asi 8 km od Žďáru nad Sázavou.

Kde zaparkovat auto: Parkoviště se nachází kousek od hráze.

Služby: Občerstvení, půjčovna loděk, loděnice, kemp.

Ceny za koupání: Zdarma.

Velký Pařezitý rybník

Charakteristika: Přírodní vodní plocha v prostředí lesů. Pláže jsou travnaté nebo písčité a vstup do vody pozvolný. V důsledku rašelinového podloží bývá voda zbarvená dohněda.

Jak se tam dostat: Nachází se 1,5 km od obce Řásná nedaleko Telče.

Kde zaparkovat auto: Parkoviště je u kempu.

Služby: V sezoně bývají přistaveny chemické toalety, stánek s občerstvením je vzdálen cca 300 metrů.

Cena za koupání: Zdarma.

Plzeňský kraj

Rybník Černý-Porajt

Charakteristika: Rybník se dvěma plážemi se nachází v lesích.

Jak se tam dostat: Rybník leží zhruba 25 kilometrů severně od Plzně, nedaleko obce Horní Bělá.

Kde zaparkovat auto: Na místě je parkoviště.

Služby: Malé sportoviště, kiosek.

Cena za koupání: Zdarma. Na co si dát pozor: Vodní plocha se rozprostírá víceméně v lesích, trvá delší dobu, než se prohřeje.

Hracholusky

Charakteristika: Jezero je uprostřed lesů. Pláž u hráze je travnatá, s pozvolným vstupem do vody.

Jak se tam dostat: Nádrž se nachází cca 20 km od Plzně směr Stříbro.

Kde zaparkovat auto: Na místě je parkoviště s dostatečnou kapacitou.

Služby: Prodejny, restaurace, občerstvení, Transkemp, hygienická zařízení.

Cena za koupání: Zdarma.

Královéhradecký kraj

Dachovy

Charakteristika: Přírodní koupaliště v lese má převážně travnaté pláže, část je písečná.

Jak se tam dostat: Koupaliště leží v lese za vesnicí Dachovy na Hořicku.

Kde zaparkovat auto: 60 m před vchodem je parkoviště.

Služby: Hřiště, převlékárny, občerstvení, ubytování v chatkách i vlastních stanech.

Ceny za koupání: Dospělí 30, děti 15 Kč/den; zvýhodněné permanentky.

Na co si dát pozor: V koupališti žije vzácný druh čolka horského, jeho lovení se trestá vysokou pokutou.

Rozkoš

Charakteristika: Přehradní nádrž s rušnými i klidnějšími plážemi.

Jak se tam dostat: Necelý kilometr za Českou Skalicí ve směru na Náchod.

Kde zaparkovat auto: U kempu je hlídané parkoviště do 19 hodin.

Služby: Půjčování loděk, šlapadel, surfů, minigolf, dětský koutek, sauna, občerstvení, půjčovna čtyřkolek, kemp.

Ceny za koupání: Děti do 12 let 5 Kč, ostatní 10 Kč/den

Na co si dát pozor: Při skocích do vody místy hrozí nebezpečí úrazu.

Ústecký kraj

Barbora

Charakteristika: Zatopený lom, malebně zasazený na úpatí Krušných hor.

Vstup do vody je mírný.

Jak se tam dostat: Vlakem z Teplic do stanice Oldřichov. Autem ve směru od Teplic na Duchcov, zhruba po pěti kilometrech je odbočka na Oldřichov.

Kde zaparkovat auto: Před vstupní branou je malé parkoviště.

Služby: Převlékací boxy, občerstvení, golfové hřiště a hřiště na plážový volejbal.

Cena za koupání: 25 Kč/den

Kamencové jezero

Charakteristika: Jezero patří k největším a nejčistším v republice.

Jak se tam dostat: Vchod do areálu je asi půl kilometru od vlakové zastávky Chomutov - město. Jezero se nachází při hlavním tahu z Mostu na Karlovy Vary.

Kde zaparkovat auto: U tří vchodů k jezeru.

Služby: Nejdelší vodní lyžařský vodní vlek v republice, skokanský můstek, občerstvení, kemp.

Cena za koupání: Dospělí 20 a děti 12 Kč/den.

Liberecký kraj

Přehrada Mšeno

Charakteristika: Přehrada leží napůl v přírodě a napůl na okraji sídliště. Pláže pro tisíce lidí; velké i menší.

Jak se tam dostat: Nachází se vedle hlavní silnice z Jablonce nad Nisou směrem na Tanvald.

Kde zaparkovat auto: Kolem Mšena je několik parkovišť, většina zdarma.

Služby: Restaurace, stánky, toalety, převlékárny, hřiště.

Ceny za koupání: Zdarma.

Na co si dát pozor: U vody bývá o víkendech hodně lidí, ale na okrajových plážích lze vždy najít místo.

Máchovo jezero

Charakteristika: Vyhlášené letovisko na Českolpipsku.

Jak se tam dostat: Leží asi v polovině cesty mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou.

Kde zaparkovat auto: Záchytné parkoviště je v Doksech.

Služby: Vodní sporty, půjčování slunečníků, šatny, úschovna, internetová kavárna, občerstvení.

Ceny za koupání: Staré Splavy - dospělí 100 Kč, vodní atrakce v ceně. Pláž pod Borným - dospělí 20 Kč. (

Na co si dát pozor: Na zloděje.

V současné době zhoršená kvalita vody

Pardubický kraj

Seč

Charakteristika: Nádrž obklopená lesy, oblíbená mezi jachtaři a surfaři. Má několik pláží i odlehlejší místa s přístupem k vodě. Jak se tam dostat: Leží u stejnojmenného městečka na silnici z Chrudimi do Golčova Jeníkova. Dostupná je i linkovými autobusy.

Kde zaparkovat auto: V okolí jsou placená i bezplatná parkoviště.

Služby: Hotely, kempy a restaurace.

Ceny za koupání: Zdarma.

Na co si dát pozor: sledujte kvalitu vody, v srpnu bývá někdy zamořená sinicemi

Hrádek

Charakteristika: Velký písník s rozsáhlou pláží, kde je možné najít i klidná místa.

Jak se tam dostat: Leží v těsné blízkosti silnice z Lázní Bohdaneč do Hradce Králové. Dostupný je autem nebo na kole, popřípadě procházkou od železniční stanice Stéblová.

Kde zaparkovat auto: Na nehlídaných prostranstvích u silnice v okolí písníku.

Služby: Žádné.

Ceny za koupání: Zdarma.

Na co si dát pozor: Voda bývá spíše chladnější, koupání pro plavce, na většině míst je strmý sestup do vody.

Jihočeský kraj

Štilec

Charakteristika: Přírodní koupaliště u Kamenného Újezdu s užší písčitou i travnatou pláží a pozvolným vstupem do vody.

Jak se tam dostat: Z Českých Budějovic směrem na Český Krumlov, na jedenáctém kilometru vlevo.

Vstupné: Dospělí 35, děti 20 Kč/den.

Kde zaparkovat auto: Není vyhrazené parkoviště.

Služby: Restaurace, WC, kuchyňka, sprchy, teplá voda, hřiště, elektřina, plocha pro stany, karavany.

Mydlák

Charakteristika: Travnatá a písčitá pláž v přírodě, sestup do vody je změlčin.

Jak se tam dostat: Z Českých Budějovic přes Hlubokou nad Vltavou šestnáct kilometrů do Zlivi, potom dle značení.

Kde zaparkovat auto: Před areálem autokempu je neplacené parkoviště.

Služby: Sportovní hřiště, dětské brouzdaliště, sprchy, toalety, elektřina, areál je oplocený a hlídaný.

Cena za koupání: Dospělí 20 a děti 10 Kč/den.

Na co si dát pozor: V sezoně je pláž téměř plná.

Modřín

Charakteristika: Oblázková pláž s pozvolným sestupem do vody na břehu Lipna.

Jak se tam dostat: Z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví, směr Frymburk a Lipno nad Vltavou.

Kde zaparkovat auto: Na parkovišti místního kempu.

Služby: Restaurace, pro hosty kempu sleva do Aquaworldu Lipno, bezbariérové sociální zařízení, půjčovna sportovního vybavení.

Ceny za koupání: Dospělí 60, děti do 15 let 40 Kč/den.

Na co si dát pozor: Nutnost rezervace při kempování.

Moravskoslezský kraj

Ostrava-Poruba

Charakteristika: Největší přírodní koupaliště ve střední Evropě.

Jak se tam dostat: V Ostravě-Porubě směr na obec Vřesina; dostupné tramvají číslo 5.

Kde zaparkovat auto: Parkoviště u ulice Vřesinská. Služby: Tobogan, brouzdaliště, volejbal, tenis, občerstvení a bezbariérové sociální zařízení.

Ceny za koupání: Dospělí 60 a děti 40 Kč/den, zvýhodněné rodinné vstupné.

Na co si dávat pozor: Nenechávat věci opuštěné na pláži; nebezpečí klíšťat.

Hlučínské jezero

Charakteristika: Koupaliště s travnatými plážemi a pozvolnými vstupy do vody.

Jak se tam dostat: Nachází se v Hlučíně, u silnice na Ostravu-Porubu. Je dostupné autobusy 69 a 270.

Kde zaparkovat auto: U areálu je placené parkoviště.

Služby: Hřiště, vodní lyžování, bazény, sociální zařízení a občerstvení.

Ceny za koupání: Dospělí 30, děti 20 Kč/den; mimo areál jsou neplacené pláže.

Na co si dát pozor: Mimo areál jsou ve vodě velké kameny.

Olomoucký kraj

Poděbrady

Charakteristika: Přírodní koupaliště kousek od Olomouce. Osvěžení zde mohou najít stovky lidí.

Jak se tam dostat: Z Olomouce směrem na Horku nad Moravou.

Kde zaparkovat auto: Placené parkoviště s kapacitou až pro tisíc automobilů. Cena je 40 Kč/den. Rybáři neplatí.

Služby: Občerstvení, WC, hřiště pro plážový volejbal.

Ceny za koupání: Zdarma.

V současné době kvalita vody dobrá

Plumlovská přehrada

Charakteristika: Vyhledávaná rekreační oblast u Prostějova.

Jak se tam dostat: Po dálnici z Brna do Olomouce a poté z Prostějova na Plumlov.

Kde zaparkovat auto: Kromě placených parkovišť v okolí parkovat téměř nelze. Lidé ubytovaní v kempech za parkování neplatí.

Služby: Občerstvení, WC, sportoviště, minigolf, půjčovny loděk.

Ceny za koupání: Zdarma, na plážích s poplatkem do desítek korun.

V současné době hygienická stanice nedoporučuje koupání kvůli sinicím

Jihomoravský kraj

Vranovská přehrada

Charakteristika: Rušná pláž u hráze přehrady na Znojemsku.

Jak se tam dostat: Ze silnice spojující Znojmo a Moravské Budějovice na Šumnou, potom na Štítary.

Kde zaparkovat auto: Před vstupem do kempu je placené parkoviště. Hodina stojí 20 Kč, celý den 100 Kč.

Služby: Půjčovna loděk, WC a sprchy, vodní trampolíny, tobogan, občerstvení.

Ceny za koupání: Dospělí 30, děti 15 Kč/den.

V současné době kvalita vody na Vranově dobrá, na Bítově mírně zhoršená

Nádrž Křetínka - pláž u Vranové

Charakteristika: Hlavní pláž u Letovické přehrady nazývané Křetínka. Se svým pozvolným vstupem do vody je vhodná zejména pro rodiny s dětmi.

Jak se tam dostat: Z Letovic směrem na Křetín.

Kde zaparkovat auto: U silnice je improvizované parkoviště zdarma.

Služby: Žádné.

Ceny za koupání: Zdarma.

Na co si dát pozor: Nejde o oficiální koupaliště, v místě není přítomen plavčík.

U Libuše (Luleč)

Charakteristika: Zatopený lom upravený na přírodní koupaliště.

Jak se tam dostat: Luleč leží mezi Rousínovem a Vyškovem, zajíždí sem autobus na trase mezi oběmaměsty.

Kde zaparkovat auto: Před vstupem je placené parkoviště; 20 Kč/den.

Služby: Skokanské můstky, skluzavky, sociální zařízení, hřiště, restaurace.

Ceny za koupání: Dospělí 25, děti 15 Kč/den

Na co si dát pozor: Není plavčík; lom je navíc přes deset metrů hluboký.

Kvalita vody nyní dobrá

Zlínský kraj

Ostrožská Nová Ves

Charakteristika: Přírodní koupaliště s písčitou, travnatou a kamenitou pláží.

Jak se tam dostat: Leží na okraji Ostrožské Nové Vsi ve směru od Brna a Zlína přes Uherské Hradiště a Kunovice.

Kde zaparkovat auto: Před vchodem je parkoviště.

Služby: Volejbalové hřiště, skluzavky, kabiny, sprchy, občerstvení.

Na co si dát pozor: V létě nápor návštěvníků, doporučuje se proto zvýšený dohled nad osobními věcmi.

V současné době kvalita vody podle hygienické stanice dobrá

Štěrkoviště Otrokovice

Charakteristika: Jedno z největších přírodních koupališť ve Zlínském kraji, ideální také pro cyklovýlety.

Jak se tam dostat: Vlakem do Otrokovic, potom autobusem MHD. Autem asi 15 km na západ od Zlína.

Kde zaparkovat auto: Parkování v okolí, nejlépe v městské části Bahňák, odkud je k vodě asi kilometr.

Služby: Půjčovna vodních šlapadel, hřiště, restaurace.

Ceny za koupání: Dospělí 10, děti 5 Kč/den.

V současné době je podle hygienické stanice zhoršená kvalita vody

Máte tipy na přírodní koupaliště, která ve výběru redaktorů MF DNES z regionů chybí a stojí za návštěvu? Podělte se o ně s ostatními čtenáři v diskuzi.