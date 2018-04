Čtyřicet NEJ koupališť v Česku. Biotopy, kempy i potápěčská kabina

Velkým hitem posledních let jsou takzvané biotopy – nádrže ke koupání, které se čistí pomocí rostlin a písčitého dna, takže se zcela obejdou bez chemie. Bez obav do nich tak mohou vyrazit nejen rodiny s malými dětmi, ale i alergici, kterým by chlor v klasických koupalištích vadil. Nová biotopová koupaliště mají třeba v Kovalovicích či Dobřanech, k otevření ho chystají v Blovicích a také v pražském Radotíně. Někde alespoň opravili dosavadní areál, jako například koupaliště Kníže na Jičínsku nebo lesní plovárnu v Krkonoších.

40 nejlepších koupališť v ČR Vítěze ankety najdete v této speciální infografice. Kromě základních informací o koupališti včetně vstupného a otevírací doby se dozvíte, co stojí za viděnou v okolí. Lhota

Zcela bez chemie se obejdou i přírodní nádrže, kde se sice můžete koupat kdykoliv a bez placení, ale lepší je zajít na udržovanou pláž se zázemím v podobě toalet, občerstvení nebo atrakcí pro děti i dospělé. To platí třeba o nádrži Michal u Sokolova, o Kamencovém jezeru u Chomutova nebo rybníku Mydlák u Zlivi.

U pláže často vyrostly autokempy. Nemusíte tam hned strávit celý týden, ale můžete tam přespat o víkendu a koupání si tak užít delší dobu. Pokud o atrakce nestojíte a chcete si zejména zaplavat, vyrazte třeba na jezero u Poděbrad nebo na Malvíny u Čelákovic.

Společně s kolegy z regionálních redakcí jsme pro vás vybrali ta nejlepší místa, která můžete během horkých dnů navštívit. Mnohá nabízejí zábavu na toboganech, skluzavkách nebo vodních nafukovacích trampolínách, zároveň zde můžete jezdit na lodičkách nebo si užít okolní přírody. Na vítěze ankety si klikněte ve vedlejším rámečku.

Vstup za dvacku, ale za hřiště si připlatíte

Chcete něco navíc? Mohla by vás zaujmout například potápěčská kabina v lomu u Starého Klíčova na Domažlicku, díky níž se hluboko pod vodu mohou potápět všichni návštěvníci včetně dětí a pozorovat život pod hladinou, příplatek za to se pohybuje v řádu desetikorun.

Milovníky starých koupališť může nadchnout hned několik nově opravených areálů původem z první republiky. Krásné je například koupaliště ve Mšeně na Mělnicku s lázněmi ve stylu art deco, v lesích ukryté koupaliště Dachova u Hořic nebo městské koupaliště v Opavě.

Některá koupaliště mají jednotné vstupné pro děti i dospělé, ale většinou to rozlišují, přičemž děti do tří až šesti let mají mnohde vstup zdarma. Výhodou většiny venkovních koupališť je, že jsou mnohem levnější než akvaparky.

Ceny začínají už na dvaceti korunách pro dospělé a deseti pro děti. Většinou se však připlácí za využití hřišť, někde i za kabinky, lehátka či slunečníky (jde o desetikoruny, ale u početné rodiny nebo party známých se výdaje nasčítají). Mnohde se platí za parkování. Otvírá se většinou kolem deváté ráno, zavírá mezi sedmou a devátou večer, otevřeno bývá všude denně, ale některá koupaliště mohou mít zavřeno nejen při dešti, ale i několik dní po lijácích, než se voda opět upraví. Vyplatí se proto zkontrolovat webové stránky.