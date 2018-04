Tisíc létajících kuchařů. Jak se vaří nejlepší catering do letadel

Vstoupit do obří kuchyně istanbulské cateringové společnosti byl zážitek sám o sobě. V několika místnostech kmitaly desítky kuchařů, jejich pomocnice plnily připravená jídla do malých leteckých krabiček a ty ukládaly do známých železných boxů, se kterými zápasí letušky v úzkých uličkách letadel.

Balilo se tu sushi, griloval kebab a pekly ryby. Už na první pohled to vypadlo jinak než „nemastné, neslané“ jídlo od Hrocha, který léta dodával občerstvení do českých letadel. A co teprve když jsme usedli na testování připraveného jídla do kožených sedaček. Čekal na nás grilovaný lilek, čerstvý salát, tzatziki, cizrna. A pak se podávala výborná ryba, kterou vystřídal výběr čokoládových dezertů.

Krevety nebo losos

Kolekce jídel připravovaných v obřích kuchyních istanbulské centrály je nebývale široká. U jednoho stolu balil zručný kuchař oblíbené sushi rolky, u dalšího se dělaly čerstvé, opět ručně balené ravioli a o kus dále grilují kuchaři maso. A to na tradičním grilu s dřevěným uhlím, který dává kebabu či rybám výtečnou, autentickou chuť.

Každý den opouští zdejší kuchyni tisíce a tisíce jídel. Vše nachystáno. V poslední místnosti už čekají naplněné kontejnery s jídlem na převoz do letadel.

Stejný důraz kladou kuchaři na předkrmy, mezi nimiž se objevují čerstvé krevety, plátek lososa či nejrůznější mezze, tedy oblíbené orientální pochoutky, jako je třeba hummus, lilková pomazánka či svěží salát s jogurtem. Také doba mezi výrobou jídla a jeho konzumací je poměrně krátká – často jen tři, čtyři hodiny.

Tisíc kuchařů v oblacích

Díky spolupráci s Do&Co se například Turci vyšvihli mezi jednu z nejlepších leteckých společností z pohledu servírovaného jídla, když za rok 2014 získali první cenu za jídlo v business třídě a druhé místo za jídlo v economy (po Thajcích).

Navíc kvalita je zjevně setrvalá, neboť v následujícím roce 2015 získali dvě stříbra a v letošním roce opět první místo za business a třetí za economy. Vděčí za to i přítomnosti profesionálního kuchaře na všech letech v business třídě, který se dokonce zabývá tím, v jakém propečení chtějí mít cestující steak (na linkách se střídá celkem tisíc létajících kuchařů).

Společnost Do&Co, kterou založil Attila Dogudan (po otci Turek, po matce Rakušan), zajišťuje jídlo také pro další prestižní společnosti, třeba dubajskou Emirates či Etihad z Abu Zabí. A díky tomu svým způsobem vrací lidem radost z létání.

Překvapení pro cestující v třídě Economy. Dneska se budou podávat lahodné krevety.

Kradou nám zážitky

„Létání je pro mě komplexní zážitek, těším se na příjemné letušky, dobré jídlo či skleničku vína na palubě. Evropské aerolinky tohle všechno ruší a lety se mění v pouhé přemísťování z místa na místo v železné krabici. Ale když letíte s exotickými Thajci, Singapurci nebo s Emirates a Turkish, kteří létají také do Prahy, je kvalita servisu a jídla stále na špičkové úrovni,“ upozorňuje Jan Stach, který má za sebou podle svých odhadů 700 až 800 letů.

A tak zatímco ČSA vám nenalijí ani skleničku vody, letecké společnosti z arabských a asijských zemí stále dodržují „štábní kulturu“ a své cestující záměrně rozmazlují.

V arabských a asijských zemích si totiž potrpí na dobré jídlo a součástí jejich kultury je nepsaná povinnost dobře se o hosta postarat a náležitě ho pohostit.

Mistr světa, mistr Evropy

I díky tomu servírují na palubě třeba čerstvou šťávu z pomerančů nebo vedle nejrůznějších dietních menu nabízejí i speciální menu z ryb a mořských plodů.

Výsledek takového servisu je hned vidět. Když se společnost Do&Co, která provozuje 30 gurmet restaurací po celém světě, začala v roce 2007 starat o tureckého národního dopravce, zlepšilo se jeho kladné hodnocení z pohledu pasažérů z podprůměrných 49 na závratných 98 procent.

V cateringové společnosti se dokonce připravují ručně vyráběné čerstvé těstoviny, konkrétně plněné ravioli.

Prostě a jednoduše krásný důkaz, že i láska k létání prochází v první řadě žaludkem. A až na druhém místě jsou nízké ceny letenek. Právě Turkish Airlines se podle Skytrax staly v roce 2016 nejlepší leteckou společností v Evropě, zatímco celosvětové vítězství si v prestižní anketě odnesly dubajské Emirates.

Narozeninový dort zdarma

Navíc zdaleka ne všechny služby leteckých společností jsou mezi klienty známé a běžně využívané. „Málo zákazníků třeba ví, že u Turkish Airlines si mohou objednat dort, pokud letí plus minus tři dny od svých narozenin nebo výročí svatby. Jedná se o dárek od letecké společnosti, takže je zdarma,“ prozrazuje nepříliš známou vychytávku Tereza Zamazalová, která má na starosti letenky v plzeňské pobočce cestovní agentury Thomas Cook, jež zařizuje lety především pro korporátní klientelu.

„Během letu cestující dostane běžné jídlo, a když dojí, přijde kuchař a přinese oslavenci dort. Zvlášť když to člověk objedná pro svého spolucestujícího, který má zrovna narozeniny, je to milé překvapení.“