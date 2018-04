Z Louže do Šatlavy. Hledáme nejlepší hospody Českého Krumlova

Zápisník určený pro amatérské i profesionální víkendové flamendry začínáme v legendární hospodě Na louži, kterou už v roce 1992 otevřel Vlastimil Votřel a která je věrnou replikou hospody z 20. let minulého století. A pokud Karel Čapek prohlásil, že krumlovská věž je nejvěžovatější ze všech věží, pak by to samé platilo v kategorii hospod o Louži.

Pomocná škola zpěvu

Podnik sloužící hostům již čtvrtstoletí sází na klasickou českou kuchyni, tedy svíčkovou, kachnu či knedlo-vepřo, v nabídce je i kaplická cmunda, tedy jihočeský bramborák se zelím. Čepuje se místní Eggenberg, světlá, černá či kvasnicová dvanáctka (35 korun), byť se z technických důvodů vaří pivo zatím v Pardubicích.

Louže se proslavila svou komorní atmosférou: jediná místnost s několika stoly, dřevěné obložení, výstava prvorepublikových reklamních cedulí. A ještě jeden unikát. Každou neděli se zde odehrává (Své)pomocná škola zpěvu, při které hraje a zpívá i majitel podniku. Připravte se na večer, který vás nabije energií.

Povedená sýrová svačinka v krumlovském Depu Tohle nikde jinde ve městě nenajdete – fantastická středověká bašta v krčmě U dwau Maryí. Krčma U dwau Maryí nabízí nefalšovaný krumlovský středověk.

Nová hvězda v Depu

Zatímco Louže patří k legendám, restaurace Depo právě oslavila teprve druhé výročí. A je ve všem jiná než naše první hvězda. Představuje moderní vizi české hospody, designově zajímavou, vzdušnou a poměrně prostornou (130 míst uvnitř, dalších sto na krásné a klidné terase s výhledem do parku a s venkovním grilováním). Důraz zde kladou na dobře ošetřené pivo, neboť na čepu je jediná tanková Plzeň ve městě (39 korun, sudový tmavý Kozel za 37 korun).

Potěší pestrá nabídka poctivě připravených hospodských jídel, z nichž se nejvíc prodává obligátní smažák. Nás ovšem více zaujala skvělá tažená hovězí žebra krásně prorostlá tukem podávaná s čerstvě nastrouhaným křenem. A také výběr nakládaných, uzených a zrajících sýrů, který náramně pasuje k pivu i vínu. Pokud přijdete v pátek večer, může se těšit na živý koncert.

Šatlavský oheň

Jako na houpačce. Z jednadvacátého století skočíme zpátky do středověku a přesuneme se do nejstylovější krčmy ve městě, která funguje již od počátku devadesátých let. Šatlava (v středověkých prostorách byla od 16. století skutečná šatlava) přitahuje především cizince, neboť její uhrančivá atmosféra nemá ve městě konkurenci. V malé místnosti hoří oheň, na otevřeném ohništi se také připravuje řada rožněných jídel.

Chodí se sem především na maso, kořeněný vepřový bůček, kotletu či krkovici připravenou na „šatlavském“ ohni. Na čepu je Budvar, světlá či tmavá dvanáctka za 40 korun. Ovšem bez rezervace zde ve večerních hodinách nemáte šanci, navíc nejkrásnější místnost s otevřeným ohněm často „okupují“ zájezdy Korejců.

Středověká hostina

Ochutnat středověk je možné také v další unikátní hospodě s poněkud nezvyklým názvem U dwau Maryí. V citlivě restaurovaném gotickém domě funguje tento podnik již od roku 1991 a od svých začátků je zaměřen na prezentaci středověkých jídel. Hosté mohou ochutnat zelný jáhelník s uzeným masem, zelnou polévku se sedmikráskami či skvělou staročeskou hostinu, která nabízí průřez několika pokrmy.

Milovníci sladkého ocení tradiční jihočeský žahour (tedy tvarohové knedlíky s borůvkovou omáčkou), bramborové šišky s mákem či pohankovou kaši s medem, mandlemi a skořicí.

Čepuje se světlý Petr Vok či Nakouřený švihák (za 38 respektive 40 korun), v nabídce nechybí ani mandlová či skořicová medovina. Vedle krásné středověké komnaty je možné posedět na dvou terasách, přičemž jedna z nich leží přímo u břehu Vltavy a nabízí nádherný výhled na krumlovský zámek.

Polévka s koňakem

Ke čtyřem hospodám přidejme jeden „lepší“ podnik, tedy restauraci zaměřenou na vyšší gastronomii. V Krumlově jsou takové asi tři, v restauraci Jakub vaří mezinárodně ostřílený šéfkuchař Jiří Houška. Navíc se soustředí hlavně na ryby a třeba jeho kambala s artyčoky je znamenitá. A pravidelně tu připravují tematická menu, třeba se vaří podle starých receptů Magdaleny Dobromily Rettigové.

V první polovině dubna Jakub nabízí let polévkovým světem, takže hosté mohou ochutnat oblíbené polévky z různých zemí, třeba maďarskou rybí Halászlé či francouzskou zapékanou cibulačku s koňakem.

Moderní kavárna

Půltucet vybraných podniků zakončíme nejlepší krumlovskou kavárnou, která nedávno vznikla na místě galanterie. Jmenuje se Kolektiv a představuje kavárnu moderního střihu, s příjemnou nabídkou snídaní i lehkých obědů. Po celý den jsou k dispozici francouzské slané koláče quiche, těstovinové saláty, sendviče či zákusky. Rozlévá se kvalitní víno, potěší nabídka domácích limonád, třeba citrusové se zázvorem, nechybí ani filtrovaná káva připravená pro dva ve french pressu. K dispozici je dokonce polička knih a časopisů.

