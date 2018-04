Nejlepší horolezecké výstupy 2002

Riders on the Storm

Ve velkých stěnách nižších hor, kterým se říká Big Wall, zabodovali Jan Kreisenger a David Šťastný. Ti zdolali lehkým alpským stylem legendární německou cestu Riders on the Storm na Centrální věž Paine v Patagonii.

Jedná se o první opakování směru z roku 1991, kdy ho za čtyřicet dní prostoupil tehdejší evropský horolezecký výkvět Albert, Arnold, Güllich, Batze a Dietrich.

Obtížnost 9/A3 na osmatřicetidélkové cestě je sice úctyhodná, největším nepřítelem v Patagonii jsou však deště, větry a vánice. Proto také cesta oprávněně nese své jméno.

Otíkovy mokré sny

Ve velehorách byl oceněn prvovýstup nazvaný Otíkovy mokré sny, kterým zdolala trojice Pavel Jonák, Václav Šatava a Marek Holeček Pik 4810 v kyrgyzském Pamíru. Výstup trval čtrnáct dní, jeho výška je dvanáct set metrů a obtížnost je hodnocena stupněm 9.

Mezi české výstupy roku nebyl zařazen přelez jedné z nejtěžších cest světa Underground Tomášem Mrázkem. Celých dvaadvacet metrů vede stropem jeskyně v italském Massone a obtížnost se pohybuje těsně pod stupněm 11. "Výstupy roku se týkají pouze výkonů v horách," vysvětluje místopředseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.

Češi patří k světové elitě

"Naše horské výstupy roku nezaostávají za světovou špičkou," je přesvědčený předseda svazu a světově uznávaný organizátor himalájských expedicí Jiří Novák. "Úspěchy sbíráme především ve velehorách a odlehlých krajích jako Grónsko a Patagonie."

Výkony na nejvyšších vrcholech Země jsou podle něho celosvětově v útlumu. "Z toho trendu vyčnívá pouze slovinské družstvo, které zdolalo prvovýstupem himalájský Gyachung Kangu, a jejich krajan Tomaz Humar, jenž vylezl sám obtížným směrem na osmitisícovku Dhaulagiri."

Na Slovensku kralují ženy

Zatímco Češi byli dobří ve stěnách velkých hor, Slováci udělil své ceny nazvané Stříbrné karabiny za kratší výstupy.

Kromě dvojice Jozef Kopold a Ivan Štefanský, která ji získala za třistametrovou čistě ledovou cestu Gamusat ve Francii, kralovaly na jednodélkových skalních výstupech ženy. Black Diamond 10- a Nový zákon v Súlovských skalách zdolala Zuzana Bušfyová a Baskervil 10- ve Višňovém přelezla Lenka Mičicová.