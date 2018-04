Toto je šest nejlepších dortů světa. Pro který budete hlasovat vy?

Jaká bude naše hvězdná sestava? Do půltuctu dortů jsme zařadili mrkvový dort, cheesecake, sacher, medovník, dort schwarzwaldský a francouzský Croquembouche.

Mrkvi pomohla válka

Jednou z legend na dortovém nebi je mrkvový dort, u nás víceméně neznámý až do konce devadesátých let. Za světovou oblibu mrkvového dortu vděčíme Spojeným státům, jehož fastfoodová bistra opanoval tenhle šťavnatý a sytý dezert v polovině sedmdesátých let. Jenže jeho kolébka leží úplně jinde a sice ve Švýcarsku, kde se připravoval již od středověku. Ze země Helvétského kříže se dostal do Británie, kde jeho popularita vzrostla v letech nedostatku během druhé světové války.

Za jeho podmanivou chutí se schovává vydatná porce surovin, neboť kromě půl kilogramu mrkví potřebujeme na jeho přípravu půl kilogramu cukru, stejné množství mouky a také oleje. A k tomu ještě čtvrt kila vlašských ořechů. V Praze dělají vyhlášený mrkvový dort v Bakeshopu v Kozí ulici, kde se chlubí sloganem Nejlepší mrkvový dort na světě. Za jednu porci zaplatíte 120 korun.

Pekanový, nebo ananasový?

Druhou legendou, která se z Ameriky rozšířila do celého světa, je stále populárnější cheesecake, tvarohový dort s krustou ze sušenek a ovocnou „polevou“. Historie cheesecaku je velmi dlouhá, neboť začíná v antickém Řecku, odkud se v rámci Římské říše dostal do Anglie a odtud pak v 19. století do Spojených států. V současné době existují desítky (a možná i stovky) nejrůznějších podob a chuťových variací, přičemž mnoho z nich je suchých a nudných.

Pokud chcete ochutnat famózní cheesecake, zajděte si do vyhlášené karlínské kavárny Můj šálek kávy, kde cukrářka Lana připravuje obvykle čtyři až pět druhů neuvěřitelně lahodných cheesecaků. Nejlepší je sice stejně klasika, tedy malinový cheesecake s nadýchaným, lahodným tvarohem a bohatou vrstvou ovoce. Ale milovníci novinek mohou ochutnat třeba ananasový cheesecake s marakujou či pekanovou verzi tohoto dortu. Jedna porce zde stojí 69 korun.

Cheesecake ochucený ananasem a mučenkou. Pekanový cheesecake Malinová klasika je stejně nejlepší.

Tajemství učně Sachera

Zatímco první dva dorty v našem seznamu se vyvíjely dlouho a postupně, třetí zástupce se narodil v jednom konkrétním okamžiku a známe dokonce jeho otce, po kterém je také pojmenován. Vídeňský sacher čili Sacherův dort vymyslel šestnáctiletý kuchařský učeň Franz Sacher v roce 1832 pro knížete Metternicha, když čokoládový dort osvěžil meruňkovou marmeládou.

Dnes ochutnávka Sacherova dortu patří k povinnostem při návštěvě Vídně, neboť v kavárně hotelu Sacher za Vídeňskou operou nabízejí originál dortu (zhruba za 150 korun za kus). Hotel Sacher má také online shop, kde se dá celý Sacher dort objednat v cenách podle velikosti od 900 do 1250 korun.

V Česku pečou Sacherův dort podle vídeňské receptury třeba pekárny Globusu a také cena je mnohem lidovější – kus stojí 40 korun, půlkilogramový dort pak 149 korun.

Cukrárna hotelu Sacher ve Vídni je pro milovníky dortů povinnou zastávkou. Originál Sacherova dortu ve vídeňské cukrárně Sacher Originál přímo z Černého lesa. Pro chuť schwarzwaldského dortu je zásadní višňový likér a višňová marmeláda.

Likér z Černého lesa

Chuťově bohatý schwarzwaldský dort nepochází přímo z oblasti Černého lesa, byť nese její jméno, ale je pojmenován po višňovém likéru, který se tam po staletí vyrábí. A právě ten dává dortu charakteristickou, nakyslou chuť s lehkým tónem alkoholu.

Piškotový dort s višněmi, višňovou marmeládou, šlehačkou a čokoládou začal připravovat před sto lety cukrář v Porýní, odkud se rychle rozšířil po celém Německu a Rakousku. Přidejme jednu zajímavost. Kuchaři z obřího zábavního komplexu Europa Park, který stojí v blízkosti Černého lesa, upekli před deseti lety největší schwarzwaldský dort všech dob – vážil tři tuny, v průměru měřil deset metrů a při jeho výrobě se spotřebovalo 5000 vajec a 800 kilogramů višní.

V brněnské cukrárně Větrník pořídíte jednu porci za 45 korun.

Medový dort z východu

Pokud jsme se zatím věnovali dortům, které k nám přišly ze západní Evropy či USA, nyní se obrátíme na východ. V Česku mimořádně populární medovník se k nám dostal ve dvou verzích z Ukrajiny a z Arménie. Dort připravený z medu, sladkého mléka, mouky, cukru a vlašských ořechů nabízí dnes téměř každá cukrárna či kavárna. Dorty si většinou nevyrábí sama, ale využívá služeb dvou hlavních výrobců, kteří medový dort na českém trhu připravují.

V nabídce ho mají běžně také supermarkety. Velký medový dort o váze 1600 gramů stojí zhruba 320 korun.

Svatební pyramida

Zatímco dosud jsme se zabývali běžnými dorty, které můžete koupit téměř na každém kroku, na závěr vám představíme úplně odlišný dortový „super projekt“. Jmenuje se croquembouche a jedná se o majestátní francouzský dort, který se připravuje při slavnostních událostech, především při svatbách. Croquembouche připomíná zvláštní cukrářskou pyramidu, neboť se skládá z desítek malých větrníčků (profiterolek) zhotovených z odpalovaného těsta, které jsou plněné žloutkovým krémem a na povrchu ozdobené křupavým karamelem či čokoládou.

V běžných cukrárnách se nevyskytuje, ale je možné si ho nechat objednat na zakázku. Jako dezertní porci pro jednoho Croquembouche připravuje oblíbená karlínská restaurace Nejen Bistro.

