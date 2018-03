Lepší než New York. Praha stoupá v žebříčku nejlepších destinací světa

Pokud letos plánujete dovolenou do pořádné destinace, kterou by vám mohli závidět cestovatelé z celého světa, vydejte se do Prahy. Matka měst se totiž v letošní anketě serveru TripAdvisoru umístila na skvělém sedmém místě a oproti loňskému roku si dokonce polepšila o dvě příčky.

Praha v žebříčku převálcovala turistické megapole jako například Dubaj nebo Tokio (17. a 18. místo) a svojí atraktivitou letos Praha porazila i New York, kterému ještě v minulém roce koukala na záda.

Loňský vítěz ankety, Bali, se letos umístil až na čtvrtém místě. Vítězná Paříž se naopak na vrchol vyšplhala z loňského třetího místa. Stříbrnou pozici z loňského roku letos obhájil Londýn. V anketě také uspěla mezi českými cestovateli oblíbená řecká Kréta a výjimečně i egyptská Hurghada.

V anketě nejlepších hotelů světa z ledna letošního roku se ovšem Praze a celé České republice tolik nedařilo. Nejoblíbenějším hotelem světa je momentálně Viroth´s Hotel v Kambodži a bodovaly také Maledivy nebo Londýn. Česko se do top 25 nevešlo. Psali jsme: Cestovatelé si zvolili nejlepší hotel světa.