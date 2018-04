Nejlepší česká piva v Táboře, regionální speciality v Oslavanech

Více než 160 pivovarů a téměř třicítka kategorií. To je soutěžní festival Slavnosti piva Tábor 2015, na němž budete moci od 16. do 21. února ochutnat to nejlepší, co uvařili čeští sládci. V Oslavanech zase na Valentýna otestujete piva z regionálních pivovarů či valentýnský červený speciál.