Nejlákavější jarní lyžování kousek od hranic

Zell am See a Kaprun

Známé letovisko na břehu krásného jezera v obklopení hor je na jaře velmi příjemným a snadno dostupným místem, nabízejícím ve svém okolí značné množství lyžařských areálů.

Domovské středisko rozložené na půlkruhovitém dvoutisícovém hřebeni Schmittenhöhe skýtá nenáročné až středně strmé terény na svých okrajích. Do centrálního údolí naproti tomu spadají ze tří směrů poctivě černé tratě v lesních průsecích.

Letos má Schmittenhöhe alespoň v horních partiích nadprůměrnou, až dvoumetrovou vrstvu sněhu, která určitě do Velikonoc vydrží, přesto jeho kvalitu mohou ovlivnit oblevy, které jsou hlavní slabinou oblasti.

Sněhovou jistotou je ledovec pod Kitzsteinhornem, kam zajíždí z Zell am See i z Kaprunu skibus. Nad centrální křižovatkou areálu Alpincenter se rozlévají široké, přehledné, typicky ledovcové dálnice převážně mírného sklonu, ale najdou se i strmější úseky. Lyžování zde stojí za to i díky parádním výhledům – z Kitzsteinhornu na Vysoké Taury a z celého areálu směrem k Zellskému jezeru.

V dojezdovém okolí leží atraktivní, i když rovněž níže položená střediska Saalbach a Hinterglemm, jejichž sněhově spolehlivější severní svahy nesou především náročnější tratě. V superskipasu All Star Card je zahrnuto Zell am See s Kaprunem, Saalbach i Kitzbühel se Skiweltem Wilder Kaiser.

Na opačnou stranu lze z Zellu dojíždět do jednotlivých středisek oblasti Ski amadé, z nichž na jaře je asi nejlepší volbou vysokohorský Sportgastein.

Zell am See přichází díky nízké nadmořské výšce o svou zimní atmosféru brzy, což má zřejmé výhody v podobě suchých cest, sytého kontrastu zelenajícího se údolí a zasněžených hor a třeba i příjemné promenády v lehkém oblečení u vody. Přímo ve městě je modernizovaný krytý bazén s dětským brouzdalištěm a v Kaprunu pak nové, rozsáhlé a působivé relaxační termální lázně Tauern Spa.

Zillertal

Údolí Zillertal, napěchované více než 600 km sjezdovek, nejrozličnějšími hotely i priváty všech cenových kategorií a díky dálnici jedno z nejrychleji dostupných ze západní poloviny Česka, je pro jarní lyžování velmi efektivní volbou.

Většina sjezdovek leží ve výšce nad 1 500 m n. m., takže oblevami netrpí tolik jako lyžařské oblasti v sousedství. Severně orientované lyžařské terény má především Penken nad Mayrhofenem a samozřejmě Hintertux.

Hochzillertal, hned nejbližší areál při cestě z inntalské dálnice, příjemně překvapí svou kompaktností, moderností lanovek, prostornými pravidelnými svahy i kvalitním sněhem, zejména směrem na Hochfügen. Za návštěvu stojí horská chata Kristallhütte, která jde proti typickému "tyrolskému" proudu – místo lidových či popových hitů se tu hraje spíš vážná hudba či jazz, pořádají se tu umělecké akce a vaří se moderně a kreativně.

Nejrozsáhlejší sítí sjezdovek (160 km) se chlubí Zillertal Arena, spojující městečko Zell am Ziller s Gerlosem a Königsleitenem. Sjezdovky jsou zde "houpačkovitě" roztažené, takže osloví hlavně milovníky safari, mnohé z nich jsou navíc otočené k jihu.

Pestrá směs středně náročných, ale relativně kratších tratí je vysázena na Penkenu nad Mayrhofenem. Je tu i slavná nejprudší upravovaná "stěna" v Rakousku zvaná Harakiri, s max. sklonem 78 %. Pohodově rodinné svahy se dále rozbíhají po jižních svazích Rastkogelu a odtud dále na osamocenější Eggalm.

Hintertux je sněhovou pojistkou údolí, která díky četným strmějším červeným tratím obstojí i jako plnohodnotná alternativa klasických areálů. Nevýhodou je obvykle rušnost a také méně pohodlné kapacitní funitely nebo kotvové vleky.

Ötztal

Údolí Ötztal je výbornou adresou pro maximalisty, kteří hledají rozsáhlé lyžařské terény s dlouhou sezonou, moderním lanovkovým parkem, kvalitním sněhem a k tomu pestré vyžití.

Jeho hlavním centrem je Sölden, prominentní turistický resort v tyrolském stylu, přesto o něm kvůli celkovému dopravnímu i návštěvnickému ruchu nelze říct, že by byl malebný. Kdo si potrpí na poctivé aprés-ski s množstvím barů a diskoték, bude tu nadšen.

Lyžařsky jsou přitom zdejší východně orientované svahy, již dopoledne zalévané sluncem a završené dvěma ledovci, prvotřídní – nabízejí na 150 km sjezdovek a hned několik sjezdů s více než 1 500 m převýšením. Celkově převažuje vyšší střední obtížnost tratí a poměrně čilý ruch dlouho do jara.

Sněhově ještě spolehlivější je klidný a poměrně luxusní hotelový resort Obergurgl Hochgurgl, jehož svahy jsou otočené k západu a vrcholí ve 3 000 metrech. Podobně jako v Söldenu skýtají především dlouhé, sportovně červené sjezdovky, ale i ploché dálnice či ostřejší černou.

Překvapí, že údolí nemá společný skipas a Sölden není dokonce ani součástí celotyrolského superskipasu Tirol Snow Card, v němž jsou zahrnuty všechny ostatní areály Ötztalu.

Kabinková lanovka z Obergurglu

Níže v údolí se najdou i cenově příznivější vesničky a také rodinné lyžařské centrum Hochötz, které má společný skipas i skibusové spojení s nedalekým vysokohorským střediskem Kühtai.

V Längenfeldu se nachází wellness oáza, termální lázně Aqua Dome. Kromě nespočetných vodních radovánek nechybí ohromný svět saun, kosmetické kúry nebo fitness.

Jasná – Chopok

Na Slovensku byl, je a zřejmě i bude bezkonkurenční jedničkou Chopok. V sezoně velmi rušné až přelidněné středisko, které již za rok čeká důstojné znovupropojení severní a jižní strany hory, bývá na jaře mnohem přívětivější a přitom sněhově spolehlivé hluboko do dubna.

Chopok je jediné slovenské středisko s alpskými parametry, s převýšením až tisíc metrů a zčásti rychlými a pohodlnými lanovkami. Anomálií Chopku je větší množství sněhu na jižních svazích než severních, odkud ho vítr unáší právě na slunečnější stranu hřebene. I v letošní sezoně měl Juh, ač z hlediska infrastruktury celkově zastaralejší, často lépe upravené a poloprázdné svahy než vyfoukaný a rušný Sever. Nevýhodou jižní strany je i kapacitně omezené parkoviště na Srdiečku, takže je pak nutné dojíždět skibusem od vzdálenější Trangošky.

Vícedenní skipasy z Jasné jsou platné i na Štrbském plese, v Tatranské Lomnici a také v obřím termálním zábavním parku Tatralandia. Od 10. března získáte tříhodinový vstup do Tatralandie za pět eur i s jakýmkoliv jiným skipasem.

Chopok Juh

Garmisch-Partenkirchen

Nejlepší lyžařskou adresou Německa je Ga-Pa, a na jaře to platí dvojnásob. Lyžařské terény v masivu Zugspitze využívají ledovce, horských plání i zalesněných svahů nad městem a mají nesmírně pestrý profil se sportovními i pohodově rodinnými tratěmi. Městské zázemí nabízí více než dostatečnou ubytovací kapacitu, kulturní atmosféru i dopravní pohodlí, do obou lyžařských areálů Classic i Zugspitze lze dojet z městského nádraží vlakem.

Trumfem hlavního areálu označeného jako Classic je pět pěkných, sportovních sjezdů do údolí. Ve vrcholových partiích sice leží letos více než dva metry sněhu, přesto se na jarní kvalitě sněhu obleva podepíše.

Nejvyšší německá hora Zugspitze je jedinečnou rozhlednou a také příjemným ledovcovým areálem, který je však poněkud složitě dostupný, byť i cesta, ať už vlakem nebo visutou lanovkou, je velkým zážitkem.

Lyžuje se v ledovcem vystlané horské kotlině z jižní strany Zugspitze, kam je z vrcholu nutné sjet krátkou visutou lanovkou na mezistanici SonnAlpin, odkud vede skrz tunel železnice do údolní obce Grainau a dále do Ga-Pa. Terény jsou na ledovcové zvyklosti příjemně proměnlivé, kromě dvou hlavních tratí ale nijak široké.

Při toulce vyšňořeným centrem Garmische stojí za pozornost tradiční malby na fasádách domů, které zobrazují prováděné řemeslo a jméno majitele domu.