Nejkrvavější silnice světa. Indie hlásí 140 tisíc mrtvých za rok

Každý den se v Indii přihodí 1 200 vážných nehod, každou hodinu zemře na silnicích 16 lidí. Každý den přijde o život 20 dětí mladších 14 let. Nejohroženější je však skupina mladých mužů, neboť ti umírají na silnicích nejčastěji. Věková skupina od 15 do 34 let se na smrtelných úrazech podílí z 54 procent. V absolutních číslech jde o 75 tisíc mrtvých za rok 2014, přitom z 82 procent jde o muže.

Údaje vyplývají ze zprávy o nehodách za rok 2014, kterou zveřejnilo indické ministerstvo dopravy. Celkový počet mrtvých byl 140 tisíc, což je jen o trochu méně než počet obyvatel Plzně.

Jak se dává taková přednost?

„Mladí řidiči jezdí jako blázni a nedodržují předpisy, nedávají přednost, a to hlavně na křižovatkách. Protože jejich otcové většinou neměli auta či motorky, nemají zažitá základní pravidla silničního provozu,“ vysvětluje ve zprávě indický bezpečnostní expert Rohit Bhaya. Na křižovatkách, většinou při přímém střetu způsobeném nedáním přednosti, umírá 50 tisíc Indů za rok.

A statistika přidává další údaje. Šedesát tisíc úmrtí je zaviněno vysokou rychlostí, sedm tisíc alkoholem a tři tisíce lidí mají na svědomí výmoly na silnicích. Ještě k pití za volantem: mnoho cestovatelů po Indii opakovaně vidí, jak si při „občerstvovací“ zastávce řidiči autobusů či kamionů dávají pivo nebo skleničku whisky.

Muži na motorkách – každý rok zemře v Indii na 35 tisíc motorkářů. I užívání přilby má vlastní pravidla aneb když si člověk nechce rozcuchat vousy.

Ganéša je bůh, ten nás ochrání

O nehodě totiž nerozhoduje jejich řízení, ale vyšší síly. „Místní řidiči věří, že o tom, zda dojedou domů, nerozhoduje samotné řízení, ale Ganéša, slavný bůh se sloní hlavou, který odstraňuje překážky z cest a má ochranitelskou moc. Stačí si pověsit do auta amulet s Ganéšou, případně si ještě polepit skla svastikou, která je v Indii symbolem štěstí, a pak už můžete bez obav šlápnout na pedál a vyrazit. Ani nemusíte koukat doprava nebo doleva, bohové vás ochrání,“ tvrdí s trochou nadsázky cestovatel Jan Stach, který navštívil Indii už pětkrát a na místních silnicích strávil stovky hodin.

V protisměru klidně i na dálnici

Některé zážitky jsou skutečně bizarní. „V loňském roce jsme jeli po nové dálnici, která vede z města Ágra, v níž stojí slavný Tádž Mahal, do Džajpuru, hlavního města největšího indického státu Rádžasthánu. Jeli jsme soukromým mikrobusem, řidič jel na místní podmínky celkem rychle, když tu začal prudce brzdit, protože jsme se začali blížit obrovskému náklaďáku. Říkal jsem si, proč se s tou kraksnou cpe na dálnici, když mu to vůbec nejede, jenže o vteřinu později mi to došlo. Náklaďák jel v protisměru. Naštěstí tam byly dva pruhy, takže jsme se nakonec šťastně minuli,“ svěřuje se cestovatel Martin Hruška, který strávil v Indii několik měsíců.

V horách pak zažil jinou situaci, kdy dva autobusy jely vedle sebe a řidiči si něco povídali. A vůbec jim nevadilo, že jeden jede v protisměru.

Motorka nosí smrt

Nejnebezpečnější jsou v Indii motorky, které se na počtu mrtvých podílejí 25 procenty. Stejný počet mrtvých však mají na svědomí také nákladní automobily, které zde nepřevážejí jen zboží, ale často vozí na korbě také pasažéry. Až na třetím místě jsou osobní automobily, které mají podíl na 18 procentech úmrtí.

Jen připomeňme, že i když v posledních letech počty motorových vozidel v Indii rapidně rostou, stále je zde v přepočtu na obyvatele mnohem méně aut a motorek než v Evropě nebo v USA. V současné době v Indii žije 1,3 miliardy lidí, přičemž počet motorových vozidel se pohybuje kolem 170 milionů (včetně skútrů a motorek). Naopak v USA připadá na 320 milionů lidí 250 milionů vozidel (bez motorek).

Bez světel, ale s klaksonem

V indických městech je na silnicích méně mrtvých, zato však více stresu. Všichni se tlačí, všichni neustále troubí a houkají a z výfuků se valí oblaka jedovatého a smradlavého dýmu.

„Vládne pravidlo silnějšího. Stačilo mi dvacet minut a měl jsem chuť okamžitě vystoupit a utéct. Navíc večer a v noci se polovina řidičů neobtěžuje svítit a jezdí prostě potmě. Asi se bojí, aby si nezničili žárovky,“ vzpomíná Jan Stach, který si před časem půjčil v Indii auto a dodává, že už by to nikdy neudělal. Prý není žádný sebevrah.