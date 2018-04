Nejkrásnější výlet v Českém ráji: kolem Kosti k čarodějnické jeskyni

Může se hodit

Jak se tam dostat:

Do Sobotky se dostanete od Jičína po silnici číslo 16. Jedete-li z Prahy, vydejte se po silnici E65 na Mladou Boleslav, kde odbočíte doprava na silnici číslo 16. Tato komunikace vede přímo do Sobotky. Naučná stezka Plakánek:

Délka 10,5 km

Na trase je 11 zastavení: vrch a zámek Humprecht, Nepřívěc, krajina Sobotecka, Semtinská lípa, hrad Kost, údolí Plakánek, Pilský rybník, studánka Roubenka, archeologická lokalita Poráň, Lomy, Vesec

Náročnost: nízká, mírně zvlněný terén Další možnosti:

Chcete-li si výlet prodloužit, můžete se od hradu Kost vydat na sever, do samého srdce Českého ráje. Na výběr máte z několika turisticky značených tras, které vás zavedou k zajímavým cílům. Na Hrubou Skálu (asi 10 km): Vydejte se po modré značce přes vesničku Vyskeř, ke které se vztahuje pověst o dítěti, které se zde kdysi ztratilo a šťastně se vrátilo domů díky hořícímu keři, jež ho přivedl na správnou cestu. Dítě prý slyšelo tajemný hlas, který pravil "Viz, keř!". Na rozcestníku Bukovina odbočte na červenou, která vás dovede až k honosnému zámku Hrubá Skála, odkud je krásný výhled do kraje. Dnes zde funguje restaurace a hotel. Nezapomeňte si prohlédnout ani proslulé Adamovo lože, skalní útvar připomínající pohovku pro milence. Byť se zdá, že jde o dílo přírody, plastika byla do skály vytesána. To čas zabrousil její hrany. Na Valdštejn (asi 12 km): Půjdete-li po modré přes Vyskeř pouze k rozcestníku Pod Radčí, kde navážete na zelenou, dostanete se na Valdštejn. Na nejstarším hradě v Českém ráji je zpřístupněna vyhlídka na Trosky a nedaleké skalní město. Kousek odsud stojí za navštívení Kopicův statek se skalní galerií v blízkém údolíčku. Na Trosky (asi 9 km): Vydejte se od Kosti po červeně značené trase směrem na Pekařovu bránu. K zajímavému útvaru, který vznikl provrtáním skály, jež křížila někdejší Pekařovu stezku, si budete muset udělat malou odbočku. Podtroseckými údolími se pak dostanete až k nejznámější zřícenině Českého ráje -Troskám. Hradní věže jsou vyhledávány pro krásný výhled do kraje. Užitečné odkazy:

www.hrad-kost.cz

www.hrubaskala.cz

www.hrad-valdstejn.cz

www.hrad-trosky.cz Stránky autorů článku:

www.myshaweb.cz

www.Laureys.cz