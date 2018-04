Homolka: vyhlídka na Slapy, kde jsou pod hladinou utopená auta

Dostanete se sem velmi snadno, autem, autobusem i na kole. Úplně nejsnadněji autem a výchozím bodem je malé bezplatné parkoviště v bývalém lomu se stánkem s občerstvením.

Od samotného stánku je také velmi pěkný výhled a bohužel tam skončí většina návštěvníků. Já vám však doporučím ještě dva další výhledy nedaleko.

První variantou je malý výšlap nad samotný lom do lesa, kde z hrany lomu získáte zajímavý nadhled na celou scenérii – dávejte ale pozor a nechoďte příliš blízko k okraji.

Poklady v hlubině, ze kterých občas mrazí

Úplně nejlepší výhled najdete, pokud se vydáte pěšky po silnici od hráze Slapské přehrady dále do kopce, ujdete od parkoviště asi 100 metrů k první zatáčce, kde vede doprava od silnice lesní cesta. Tady ujdete dalších jen pár desítek metrů a dostanete se na původní vyhlídku, která tu kdysi bývala. Najdete tu po ní i stopy v podobě trosek zábradlí.

Tady je výhled o poznání lepší než od stánku u parkoviště, ale hlavně je tu klid. Stánek i parkoviště jsou totiž docela známé a hodně navštěvované, sem však skoro nikdo nechodí. Přestože je to jen pár desítek metrů daleko, tak o tomto místě už dnes ví málokdo. Budete tak mít klid na kochání se výhledem.

Toto místo má i zajímavou historii. V průběhu časů, když tu ještě nebyla tak kvalitní silnice a svodidla, tady spadlo nebo bylo záměrně shozeno několik automobilů do vod přehrady.

Místo je oblíbené mezi potápěči, kteří v hloubce kolem deseti metrů pod hladinou nacházejí jednotlivé automobilové vraky všech možných značek.

Nejzajímavější je historie vraku trabanta, který zde shodila 9. července 1973 jeho majitelka, čtyřiadvacetiletá Olga Hepnarová. Druhý den pak v Praze úspěšně absolvovala test na řízení náklaďáku a ještě téhož dne najela zcela úmyslně vypůjčenou Pragou RN na tramvajovou zastávku Strossmayerovo náměstí s úmyslem zabít co nejvíce lidí.

V okamžiku kolize stálo na zastávce asi 30 lidí, osm z nich usmrtila a dalších 12 zranila. Plán měla předem promyšlený a předem shozený trabant měl simulovat nehodu, aby to vypadalo, že je po smrti a unikla tak spravedlnosti. Byla však dopadena a posléze odsouzena k trestu smrti.

Kudy a jak se na Homolku dostanete

Jedete-li autem z Prahy, dejte se na Štěchovice a Slapy. Na začátku obce Slapy se držte vlevo a pokračujte směrem na Třebenice. Těsně před Třebenicemi pak již spatříte hráz Slapské přehrady, tady odbočte doprava, přejeďte hráz na protější břeh a pokračujte pořád rovně podél břehu přehrady do táhlého kopce.

Může se hodit Celkově jde o pohodový a nenáročný výlet, který můžete absolvovat v kterémkoli ročním období i za jakéhokoli počasí. Vzít s sebou můžete i děti nebo kočárek, v tom případě ale raději nechoďte na okraj lomu. Dávejte také pozor při chůzi po silnici, v sezoně a o víkendech tu bývá nárazově celkem velký provoz. Rozhodně neparkujte jinde než v doporučeném lomu, zejména pak ne v zatáčce u odbočky na lesní cestu k vyhlídce – zatáčka je dosti nepřehledná a těch pár desítek metrů chůze jistě nikomu neublíží.

Po chvíli projedete obcí Nová Rabyně. Po dalším, přibližně kilometrovém stoupání, spatříte na pravé straně malý stánek s občerstvením. Přímo naproti na levé straně silnice je pak parkoviště v malém lomu, kde můžete nechat vůz.

Můžete ale využít i několik autobusů, které jezdí do Třebenic, do Nové Rabyně anebo na rozcestí u Blaženic (odsud je to z opačné strany, tedy z kopce) a zbytek už budete muset dojít po silnici pěšky. Je to pohodová procházka.

S oblibou se zde také jezdí na kole, a to opět od hráze Slapské přehrady, nebo z opačné strany od Blaženic. Použít ale můžete i parník, který v sezoně jezdí z Prahy do Třebenic pod hráz Slapské přehrady. Ať už pojedete tak nebo onak, výchozím bodem je ono zmíněné malé (a bezplatné) parkoviště v bývalém lomu.