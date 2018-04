Výlet: nejkrásnější údolí Drahanské vrchoviny zdobí koberce bledulí

Může se hodit Jak se tam dostat

Po dálnici do Vyškova, zde odbočit na silnici č. 379 směr Blansko. Pokud pojedete od západu ve směru od Brna, pak můžete sjet z dálnice již na exitu Rousínov a po vedlejších silnicích prokličkovat zkratkou do Račic-Pístovic, Ruprechtova nebo Bukovinky.



Autobusy do výše zmíněných východiskových obcí jezdí z Vyškova.

Praktické rady Rakovecké údolí je široké a cesty vedou po obou březích potoka. Některé úseky jsou pevné asfaltové, jiné často kluzké a bahnité. Mezi oběma paralelními údolními cestami existují značené nebo i neznačené spojky.



Rakovecké údolí je vhodné pro pěší, cyklisty, výletníky na koloběžkách i vozíčkáře. Pohybovat se v celé délce údolí po pevné neblátivé cestě však znamená střídat druhy turistického značení (červená, cyklotrasa, naučná stezka) a zároveň pravý břeh s levým.

Tipy na okruhy Rakoveckým údolím Okruh naučnou stezkou od silnice Račice-Ruprechtov k bledulím a zpět. Cca 11 km.

Z Bukovinky po modré k „Zabitému“, odtud po červené k bledulím a zpět neznačenou lesní cestou po pravém břehu údolí k Junácké studánce. Od ní opět po modré nahoru do Bukovinky. Cca 13 km.

Z Ruprechtova po modré kolem Tří smrků k „Zabitému“, po červené kolem bledulí na rozcestí pod Černovem, odtud vzhůru lesem na keltské hradiště Černov (možno též oklikou po silnici a zelené značce). Z Černova po zelené zpět do Ruprechtova.