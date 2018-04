Nejkrásnější túra v Česku: k cihlové rozhledně Kopanina

Může se hodit

Otevírací doba

Rozhledna Kopanina je otevřená celoročně po domluvě ve stavení č. 2 v osadě Kopanina, kde se půjčují klíče. Základní vstupné 10 Kč Hrad Frýdštejn:

květen - říjen: Út - Ne 10-17 hod

Základní vstupné 40 Kč Hrad Vranov - Pantheon:

červen - srpen: Po - Ne 9-18 hod

duben, květen, září, říjen: So - Ne 9-18 hod

Základní vstupné 35 Kč Mapy

1 : 50 000 KČT č. 20-21 - Jizerské hory a Frýdlantsko

1 : 50 000 KČT č. 19 - Český ráj Doporučená trasa

Přechod:

Rychnov u Jablonce nad Nisou - osada Kopanina, modrá - rozhledna Kopanina, modrá - Frýdštejn, modrá – Vranov (Pantheon), červená - Malá Skála, červená. Celkem asi 9 km Okruh:

Malá Skála - osada Kopanina, zelená - rozhledna Kopanina, modrá - Frýdštejn, modrá - Vranov (Pantheon), červená - Malá Skála, červená. Celkem asi 9 km Jak se tam dostat

Železniční stanice Malá Skála a Rychnov u Jablonce nad Nisou, odkud vedou značky na Kopaninu i další popisovaná místa, leží na rychlíkové trati Pardubice - Liberec. Z Prahy jezdí přímé rychlíky pouze do Malé Skály, do Rychnova se musí přesedat v Turnově.

Pokud budete cestovat autem, pak je nejlepší zaparkovat v Malé Skále, kam se dostanete nejlépe přes Turnov. Doporučené internetové stránky

www.rozhlednyunas.cz

www.hrady.cz

www.frydstejn.cz

www.vranov-pantheon.org