Mezi nejkrásnější stanice metra v Evropě patří podle CNN i Staroměstská

Anket a žebříčků, které poměřují výzdobu stanic metra z celého světa, je na internetu celá řada. Jejich autoři hodnotí nápaditost interiéru nástupišť i design stanice, jak je vidět na povrchu. Pořadí, které sestavila zpravodajská stanice CNN, se zaměřuje jen na Evropu a překvapivě mezi umělecké skvosty z Neapole, Moskvy či Paříže zahrnula také Prahu. A čím si jednotlivé stanice vysloužily umístění v žebříčku?

1 Stanice Toledo v Neapoli, Itálie

Stanice zahloubená v 50 metrech pod povrchem byla otevřena v roce 2012 a tématem její výzdoby jsou světlo a voda. Světelné panely od Roberta Wilsona osvětlují stanici až dolů k nástupišti. V Neapoli ale tahle krásná výzdoba není ojedinělá. Asi třicítka stanic tvoří takzvanou síť Metro Art a lidé v nich mohou obdivovat 180 uměleckých kousků od 90 autorů z celého světa.

2 Stanice Westfriedhof v Mnichově, Německo

Když byla stanice Westfriedhof v bavorském Mnichově otevřena v roce 1998, nebyla to žádná velká sláva. Až za tři roky. V roce 2001 dostalo nástupiště 11 obřích svítilen, které okolí zaplavují nejen světlem, ale i třemi barvami - žlutou, modrou a červenou.

3 Stanice Komsomolskaja v Moskvě, Rusko

Kdyby na fotce chyběli lidé v bundách, snadno byste si mysleli, že je to nějaký taneční sál. Barokní výzdoba, historické mozaiky a úchvatná stropní světla jsou jako z jiného století. Stanice byla otevřená v roce 1952, aby ulevila jednomu z nejrušnějších autobusových uzlů v Moskvě. Opulentní mozaika byla prý inspirována projevem Stalina.

4 Stanice Olaias v Lisabonu, Portugalsko

Tato stanice v portugalské metropoli byla otevřena v roce 1998, když země hostila světovou výstavu Expo. Tehdy bylo zapotřebí přepravit ve městě 11 milionů návštěvníků. V duchu moderního umění dostala stanice přepestrou barevnou výzdobu.

5 Stanice Westminster v Londýně, Velká Británie

Londýnské metro je vlastně prapradědečkem všech podzemek, právě tady v roce 1863 začalo jezdit první metro na světě. Tehdy to byla spojnice dvou nádraží, mezi kterými jezdil parní vlak. Stanice Westminster byla otevřena jen pár dnů před začátkem třetího tisíciletí a její výzdoba je trochu futuristická. Z betonu a nerezové oceli.

6 Stanice T-Centralen ve Stockholmu, Švédsko

Celá síť stockholmského metra je vlastně jedna velká umělecká galerie. A nejhezčí je stanice T-Centralen. Zatímco na povrchu vypadá docela obyčejně, dole u nástupiště vyráží dech. Vypadá jako jeskyně. Kamenný strop pomalovaný bílou a modrou barvou připomíná, že centrum Stockholmu tvoří skála.

7 Bockenheimer Warte ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo

Tuhle stanici metra v pátém největším německém městě prostě nepřehlédnete. Německý architekt Zbigniew Peter Pininski chtěl udělat takový vstup do podzemky, aby bylo na první pohled jasné, o co jde. Vagon, který vypadá, jako kdyby vyjel z podzemí na chodník, je jedním z nejfotografovanějších míst ve Frankfurtu.

8 Fosteritos v Bilbau, Španělsko

Metro v Bilbau je třetí největší ve Španělsku, přestože funguje teprve dvacet let. Fosteritos není název stanice, ale přezdívky několika vstupů do stanic, které navrhl slavný britský architekt Norman Foster. Zaoblené skleněné stříšky pouštějí do stanic spoustu denního světla a v noci jsou nasvícené. Jméno dostaly po svém tvůrci.

9 Stanice Palais Royal - Musée du Louvre v Paříži, Francie

Dokonce i v Paříži, která uměleckými skvosty překypuje, může poutat pozornost výzdoba stanice metra, konkrétně stanice Palais Royal u muzea Louvre. Najdete ji na náměstí Colette a výzdobu dostala ke stému výročí pařížského metra. Francouzský výtvarník Jean-Michel Othoniel vytvořil z barevných korálků dvě kupole a nazval je Kiosek nočních sov.

10 Stanice Admiraltejskaja v Petrohradě, Rusko

Nová stanice petrohradského metra otevřená v prosinci 2011 se nachází nedaleko slavné Ermitáže. Záměr na její vybudování budil několik desítek let kontroverze. Ale interiér je důkazem, že klasický a moderní design mohou fungovat dohromady. Ostře zahnuté stropy a tlumené světlo dávají vyniknout mramorové výzdobě.

11 Stanice Plac Wilsona ve Varšavě, Polsko

I když stanice metra pod Wilsonovým náměstím ve Varšavě připomíná trochu ufo, dostala v dubnu 2008 cenu za nejlepší stanici postavenou v poslední době. Stanice byla otevřená v roce 2005 a dostala jméno po americkém prezidentovi Woodrow Wilsonovi.

12 Staroměstská v Praze, Česká republika

Podle žebříčku zpravodajské stanice CNN si místo v něm zaslouží všechny stanice na trase A pražského metra. Hlavně kvůli výzdobě, která připomíná bubliny a je v každé stanici jinak barevná. Nezaujala jen Američany, nedávno dal do prodeje podobné obložení kulturní dům ve Šternberku a zájem předčil nabídku (jak je lidé skupovali po desítkách, čtěte zde). Podle CNN si američtí turisté fotí nejvíc právě Staroměstskou. Otázkou je, jestli to není způsobeno její polohou v centru u židovského hřbitova a orloje spíš než výzdobou.