Nejkrásnější soutok střední Evropy zdobí hrad Devín

Může se hodit SOUTOK DUNAJE A MORAVY – základní údaje

Morava – délka 354 km, průtok 120m3/s, plocha povodí 26 658 km2

Dunaj – délka 1008 km, průtok 1900 m3/s HRAD DEVÍN

otevírací doba kromě pondělků: 10.00 – 17.00 (duben až listopad), 10.00 – 19.00 (So+Ne, květen až září)

plné vstupné: 130 Sk

zlevněné vstupné: 70 Sk

rodinné vstupné: 260 Sk JAK SE TAM DOSTAT

Dopravíte se sem autobusovou linkou 28 ze zastávky Devínska Nová Ves, žst. Anebo z Bratislavy, ze zastávky Nový most do zastávky Štrbská, popř. linkou 29 jedoucí taktéž od Nového mostu do zastávky Hrad Devín.

Autem nejlépe ze severu, abyste se vyhnuli dopravním zácpám v Bratislavě. Z dálnice Brno – Bratislava sjet nejpozději na exitu Lamač a odtud směr Devínska Nová Ves a Devín. Pokud nemáte dálniční známku, pak jeďte po staré silnici a ve Stupavě odbočte na Devínskou Novou Ves