Nejkrásnější rychlíková trať světa

Může se hodit - Na oba konce popsané trati se lze dostat z Prahy nejpohodlněji (až třikrát denně) letadlem s aerolinkami Swiss přímo do Curychu, nebo do Lugana s přestupem právě v Curychu. - Na celou švýcarskou síť veřejné dopravy (společný jízdní řád viz www.sbb.ch) slouží turistům lístek zvaný Swiss Pass. Koupíte ho i ve vybraných cestovkách v Česku (ČD travel, Čedok, Firotour, Swiss travel) v několika variantách platnosti: 4 dny, 8 dnů, 15 dnů, 22 dnů a 1 měsíc (více najdete ZDE).

Kdybyste se chtěli na místě zdržet déle, stojí za to objednat si na noc půvabný zrenovovaný dřevěný hostel přímo ve Wassenu s pouhými třemi pokoji a velice přívětivými cenami (www.gotthardbackpacker.ch).