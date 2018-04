Nejkrásnější pláže u Černého moře

Slyšet je jen šumění vln a zdálky povely mladého majitele restaurace, který připravuje zahrádku pro první dnešní zákazníky.

Turisté a s nimi každý nový den se tu probouzejí jen pomalu. První se na písečné pláži objevují až během dopoledne, ale pak už je tu živo až do noci.

Albena je jedním z nejvyhledávanějších pobřežních resortů a Bulhaři tvrdí, že právě tady najdete nejkrásnější pláže celého Bulharska a možná i Evropy. Pamětníci, kteří tady byli naposledy před patnácti či dvaceti lety, to tu sotva poznají.

Vyrostly tady řady velkých hotelových komplexů a na dalších a dalších pracují místní dělníci takřka ve dne v noci. Hotely mají nejméně deset pater a většina z nich je v soukromých rukou. Služby jsou v nich skvělé a dovolená tu ubíhá příjemně.

Usměvavé recepční se s vámi bez problémů domluví anglicky, někdy i německy. České nápisy na přivítanou jsou sice milá pozornost, je však třeba počítat s tím, že se tu mateřštinou spíš nedorozumíte. I když - jsme přece Slované.

Albena nabízí veškerý potřebný komfort, ale je víc turistickým letoviskem než městem v pravém slova smyslu. Není nicméně špatnou volbou ani pro ty, kterým se lenošení ve slunečních paprscích zamlouvá tak maximálně dva tři dny.

Okolí Albeny

Za bahnem i romantikou do Balčiku

Za návštěvu stojí i 7 km vzdálené menší městečko Balčik, jehož krásu opěvoval už římský básník Ovidius. První, co vám padne do očí, je oslnivě bílý zámeček s věžičkou. Respektive - ona to není věžička, ale minaret. Sídlo si tu nechala vystavět rumunská královna Marie, která tu žila na počátku 20. století. Pro minaret se prý rozhodla z lásky k perskému princi.

Ať už to bylo jakkoli, po královně tu zůstalo bělostné sídlo zasazené do kouzelné scenérie. Sousedí totiž s botanickou zahradou, kde najdeme stovky let staré stromy, na tři tisíce různých rostlin a nejméně 200 druhů kaktusů.

Nebaví vás kaktusy ani romantické pohádky? Pak je tu tedy ještě jedno místo, kam byste mohli zavítat. Je to jen čtyři kilometry vzdálené letovisko Balčik Tuzla. U zdejšího jezera se můžete vyválet v bahně. Nápad to není vůbec ztřeštěný. Bahno má totiž léčivé účinky. Pokud k této terapii přidáte ještě doušek místní minerálky, máte pevné zdraví zaručeno.



K nejvýznamnějším památkám ve Varně patří monumentální Chrám Nanebvzetí

Odessos - město u vody

Z Albeny je to jen slabou půlhodinku, asi 30 kilometrů, do "hlavního města černomořského pobřeží" - Varny.

Jedno z nejstarších míst v Bulharsku, které vzniklo na místě řecké osady Odessos (v jazyce původních obyvatel "město u moře"), je třetím největším městem v zemi. K vidění je kromě jiného také obrovské akvárium s delfíny, kteří proskakují kruhy a hrají si s míčem, ale především historické centrum, kterému nechybí pravoslavný kostel s věžemi jako z ruské pohádky.

Vstupujeme dovnitř nejprve trochu váhavě, panuje tu totiž trochu zmatek, pobíhá tu spousta lidí s fotoaparáty, dva mají dokonce kameru.

K oltáři je přes davy špatně vidět, ale po chvíli, když si oči přivyknou přítmí, rozpoznáváme nejen byzantskou nádheru uvnitř kostela, ale také kněze v bílozelené sutaně prošívané zlatem a hlouček lidí všeho stáří v slavnostním. Těm vévodí mladý pár asi s pětiletým dítětem. Ruch se po chvilce utiší a muž, žena i další příbuzní se chytí za ruce. Na vteřinu přesně, kdy spustí asi třicetičlenný chrámový sbor svůj zpěv, vykrouží společně před oltářem ukázkové kolečko a zastaví se zpět před knězem.

Svatební obřad je krátký a dítě neposedné. Nikomu ze svatebčanů příliš nevadí, že se tu pohybuje spousta cizích lidí i turistů, kteří si mysleli, že je tady pěvecký koncert. Pomalu se tedy vytrácíme a vyrážíme zpět do ulic.

Ať už je to ve výstavních obchodech na hlavní třídě nebo na trhu, ve Varně se dobře a levně nakupuje. K dostání je tu prakticky všechno, ovoce, zelenina, poslední cédéčko Michaela Jacksona, dredy nebo tetování na počkání.

Místní trhovci jsou milí, přátelští a dokážou vás přesvědčit i o tom, že bez památky v podobě věčného obrázku na těle nejste dostatečně "cool". Co třeba delfína na rameno?



Na promenádě v Albeně je vždy plno. Toto letovisko je jedním z nejvyhledávanějších v Bulharsku.

Moře a slunce za pakatel

Kdo spíš než nákupům a historii holduje moři a slunci, vystačí si v Albeně docela dobře. Letovisko se sice za posledních pár let proměnilo hodně, ale sluneční paprsky a vlny na moři tu najdete pořád. Šance, že strávíte dovolenou pod slunečníkem a ne pod deštníkem, je poměrně slušná.

Slunce tu podle statistik svítí během léta průměrně 300 hodin. Teploty ve dne se drží kolem příjemných 25 stupňů a o moc chladnější není ani moře.

Až na to, že většina nápisů je tu v azbuce, se přímořská letoviska Bulharska dají jen těžko odlišit od jiných v Evropě. I když v jednom přece jen rozdíl je. V ceně. "To není možné, on se musel splést," ukazuje mi můj kamarád krabičku marlborek. Zaplatil za ni asi třicet korun, necelé dvě leva. I když rozdíly v cenách nejsou pro Čecha až tak šokující, pořád znamenají, že Bulharsko je země, kde lze prožít pěknou dovolenou a ve slušném hotelu poměrně levně.

Za noc v dvouhvězdičkovém hotelu zaplatíte asi 30 leva, tedy zhruba pětistovku, za kilo rajčat patnáct korun, Big Mac vás přijde na tři leva, tedy asi 45 Kč, a láhev vína v obchodě na čtyři leva, což je v přepočtu zhruba šedesát korun. Pokud máte chuť utrácet, můžete.

Bulharská kuchyně

V obchůdcích, hospodách, kde vám nabídnou záplavu čerstvě vylovených ryb z Černého moře. Servírují je tu na obrovských tácech, nesmí chybět šopský salát s "bílým" sýrem, který Češi znají jako balkánský. (Nedivte se, pokud vám "šopák", který jste chtěli přikusovat k rybě nebo si ho dát po jídle, přinesou jako první chod. Tady se to tak zkrátka dělá a číšnici nevypadají, že by se chtěli učit novým pravidlům.)

K jídlu se tu pije víno. Mavrud, muškát, merlot - na jaká si vzpomenete. V černomořské oblasti je to pak chardonnay, tramín, sauvignon či ryzlink. Kdo má raději míchané nápoje, může vyrazit do jednoho z mnoha barů.

Protančit celou noc

Ten, ke kterému jsme zamířili my, stojí přímo na pláži, sotva třicet metrů od břehu. Vítr, který vane od moře, k nám nese dunivé tóny, jež nikdo z nás, kteří jsou v Bulharsku poprvé, nepoznává. Není divu. Bulhaři milují své vlastní písně, a tamní dýdžejové jimi proto hojně zásobují bary i diskotéky, a jen málo je zajímá, že minimálně polovina zákazníků je v tady prvně v životě. "Jste v Bulharsku, ne?" zubí se asi třicetiletý Bulhar a pohupuje se při tom do rytmu.

Některé bulharské písně jsou temperamentní až bláznivé, jiné zase melodické, táhlé. Asi dvacetiletá blondýnka z publika bere do ruky mikrofon a nostalgickým tónem se pustí do zpěvu jedné z nich. Občas jí sice ujede tón, ale teď to nevadí. Móda karaoke dorazila i sem a hvězdou na pět minut se může stát každý. Slečna sklízí (ne)zasloužené ovace a uvolňuje prostor dalším dobrovolníkům.

Jestli se pustíte do zpěvu, je jen na vás. Z tance se však vymluví těžko i ten největší odpůrce vlnění se v rytmu. Bulhaři se na moc neptají, popadnou vás do kola a už jste součástí dlouhého hada, který se vlní celou místností a obtáčí ji i kolem. Ve ztřeštěném rytmu, ve kterém sotva popadám dech, mě na chvíli pohladí mořský vítr, když přihopsáme ven, nohy se mi boří do písku, ale během chvilky už křepčíme zase kolem baru.

Nic proti tanci, ale na tohle je třeba mít opravdu dobrou fyzičku. "My tak někdy vydržíme i celou noc," vysvětluje mi s nadšením v očích Bulharka Vanya. "No jistě, občas se vystřídáme, napijeme, ale za chvíli jsme zpátky v kole."

Tak zítra na pláži. Ale raději si přispíme.

