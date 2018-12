OBRAZEM: Deset nej pláží letošního roku. Vítězí Řecko, pak exotika

1. Navajo, Řecko

2. Whitehaven Beach, Austrálie

3. El Nido Beach, Filipíny

4. Praia do Sancho, Brazílie

5. Tulum Beach, Mexiko

6. Grace Bay, Turks and Caicos

7. Seven Mile Beach, Kajmanské ostrovy

8. Anse Source D’Argent, Seychely

9. Maya Bay, Thajsko

10. Varadero Beach, Kuba

11. Diani Beach, Keňa

12. Pink Sands Beach, Bahamy

13. Anse Lazio, Seychely

14. Railay Beach, Thajsko

15. Playa Norte, Mexiko

16. Noetzie Beach, Jihoafrická republika

17. Balandra Beach, Mexiko

18. Reynisfjara Beach, Island

19. Honokalani Beach, USA

20. Bavaro Beach, Dominikánská republika

21. Coffee Bay, Jihoafrická republika

22. Platja de Formentor, Španělsko

23. Lanikai Beach, USA

24. Malmok Beach, Aruba

25. Matira Beach, Bora Bora

26. Radhanagar Beach, Indie

27. Isla Holbox, Mexiko

28. Half Moon Cay, Bahamy

29. Manuel Antonio Beach, Kostarika

30. Blinky Beach, Austrálie

31. Long Beach, Kanada

32. Camps Bay Beach, Jihoafrická republika

33. Hyams Beach, Austrálie

34. Cable Beach, Austrálie

35. Lucky Bay, Austrálie

36. Champagne Beach, Vanuatu

37. Flamenco Beach, Portoriko

38. Honopu Beach, USA

39. Bowman’s Beach, USA

40. Comporta Beach, Portugalsko

41. Giant’s Causeway, Velká Británie

42. Calanque de Sugiton, Francie

43. Bai Khem Beach, Vietnam

44. Wineglass Bay, Austrálie

45. Laguna Beach, USA

46. Pianemo, Indonésie

47. Ngapali Beach, Barma

48. Grand Anse, Grenada

49. Bathsheba beach, Barbados

50. Cannon Beach, USA

zdroj: FlightNetwork