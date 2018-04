Nejkrásnější pláže Atlantiku i skvělé ceny. To je podzimní Costa Vicentina

Jen pár desítek kilometrů od populárního Algarve, kam míří v letní sezoně zástupy turistů z celé Evropy, se rozprostírá 150 km dlouhá pobřežní linie nazvaná Costa Vicentina. Věžovité útesy se pnou až do stometrové výšky a spolu panenskými plážemi vytvářejí neobvyklé přírodní úkazy.

"Klid a mír sem paradoxně přinesla stavba dálnice A2, která před osmi lety propojila hlavní město právě s Algarve. Většina turistického ruchu se tak přesunula na jižní pobřeží a Alentejo může zase volně dýchat," pochvaluje si momentální situaci třicetiletý Ricardo z Lisabonu, umělec na volné noze, který zde ve svém volném čase čerpá inspiraci.

Dnes tak chráněná krajinná oblast Parque Natural do Sudoeste e Costa Vicentina představuje ráj pro geology, ornitology, milovníky přírody, umělce, fotografy a poustevnické romantiky. Střídá se zde jedna rezervace za druhou a lákavých míst ke koupání je tolik, že vám ani nestihnou uschnout plavky.

Z čelního skla auta se v oblasti Costa Vicentina stane galerie nevšedních přírodních úkazů



Need for Speed v realitě

Ideálním dopravním prostředkem pro průzkum pobřeží je auto, které si již za 70 eur můžete na tři dny pronajmout v některé z půjčoven. Pokud se obáváte nekonečných hodin nudného řízení, jste na omylu. Čelní sklo auta se na místních silnicích promění v galerii přírodních obrazů, krajina se bude měnit před očima a najednou zjistíte, že jste ještě nikdy netočili volantem s takovým potěšením.

Serpentiny a zákruty nápadně připomínají scenérie videohry Need for Speed a většina domácích řidičů svým stylem řízení zase její závodníky, proto nezapomeňte na dostatečné pojištění.

komín, nebo minaret? Až do poloviny 13. století byla jižní část Portugalska součástí Maurské říše. Když po úspěšné reconquistě Portugalci dobyli ztracené území zpět, dali obyvatelům na vybranou: konvertujte ke křesťanství nebo opusťte zemi. Ze strachu o živobytí přijali místní nové náboženství, ale jen 'naoko'. V bezpečí domova dál praktikovali islám a stavěli komíny nápadně podobné minaretům, vysoké a složitě zdobené. V Algarve a Alentejo jsou tak a dodnes komíny chloubou celého domu a některé budovy jich mají hned několik.

Den 1.

Kouzlo Lagosu a nádherná pláž Dona Ana

Do Lagosu, někdejšího významného přístavu, dnes již neproudí lodi naložené vzácným kořením, zlatem, slonovinou a otroky, přesto si zachoval své nostalgické kouzlo. Úzké uličky jsou posety miniaturními butiky a desítkami kavárenských zahrádek.

Ve stínu palem si pochutnáte na čerstvých grilovaných sardinkách, makrele či tresce. Přes rostoucí příliv turistů Lagos stojí za zdržení, ideálně jako výchozí bod pro několikadenní roadtrip po pobřeží regionu Alentejo.

První zastávka, pláž Praia Dona Ana, čeká již dva kilometry jižně od centra města. Pohlednicový kontrast žlutého písku a tyrkysových vod Atlantiku je téměř kýčovitý a láká mnoho plážových povalečů z nedalekého městečka. Vyplatí se proto mírně si přivstat a osvěžit se před cestou bez přihlížejících davů.

O další kilometr západně z vody vystupují hrozivé útesy Ponta da Piedade. Po staletích zvětrávání a náporu vln vzniklo skalní městečko plné zátok, jeskyní a bran. Zevrubně prozkoumat jej můžete jen ze člunu, pokud se o tuto podívanou nechcete ochudit, připravte si 10 eur na malý výlet.

Lodní průzkum místních jeskyní Ponta Piedade



Na konci světa

Po houpavé palubě lodi uklidníte žaludek v pohodlných sedačkách auta a vydáte se na západ po silnici číslo N125 směrem k Vila do Bispo, které je asi půl hodiny jízdy. Odtamtud je to pak dalších 10 km do městečka Sagres, ležícího na stejnojmenném poloostrově. Právě Ponta da Sagres a mys Svatého Vincenta byly posledním kouskem domoviny, který spatřily flotily Jindřicha Mořeplavce při svých slavných výpravách. Místní námořní pevnost po staletí střežila strategický nejjihozápadnější bod Evropy.

Pokud se vydáte na dva kilometry dlouhou procházku směrem k útesům, dojdete až "na konec světa". Pro suchozemce z české kotliny je to úchvatná podívaná.

Pokud vás vinou parného slunce přepadne žízeň, dejte si skleničku (maximálně dvě!) místního piva, nazvaného jak jinak než Sagres. Není příliš alkoholické a servíruje se v dvoudecových pohárcích, aby nestihlo zteplat. Portugalský zákon je k žízni shovívavý a toleruje až půl promile alkoholu v krvi.

Poloostrov Sagres a mys Svatého Vincenta jsou nejzápadnějšími výběžky pevninské Evropy



Po vyprahlých větrných pláních jižního pobřeží začne směrem na sever krajina rychle zelenat. To díky svěžím atlantickým brízám, které poskytují místní vegetaci dostatečnou vláhu. Kaktusy a nízké traviny vystřídají vzrostlé listnaté stromy a místy postupně i vinná réva. Do Atlantiku se zde vlévá mnoho říček a řek, které zúrodňují zemědělskou půdu a poskytují domov stovkám druhů ptactva.

fauna a flóra Díky kombinaci slunce, soli, písečných dun a břidlicového podloží se zde daří více než stovce vzácných rostlinných druhů. Při procházce můžete potkat lišky, divočáky, bobry, divoké kočky či zajíce. Prim zde ovšem hrají především vodní ptáci, pro něž je místní ekosystém jako stvořený. Při potůčcích a mokřinách se drží volavky a čápi, skalnaté útesy poskytují útočiště havranům a rackům chechtavým a draví orli, jestřábi a sovy sdílejí oblohu s koncertními virtuosy, jakými jsou slavík, kos či stehlík.

Romantika v Arrifaně nejen pro surfaře

Arrifana je rybářskou vesničkou, kde sítě ustoupily surfařským prknům. Místní atlantický příboj a silný vítr tvoří ideální podmínky pro tento nesnadný sport, proto na pláži vyrostlo hned několik škol nabízejících lekce pro začátečníky i pokročilé. Většinou však trvají celý den, je tedy třeba vyhradit si na pobyt v Arrifaně více času.

Večer se vydejte pozorovat západ slunce z útesů nad vesnicí. Ideální místo pro romantický piknik je zřícenina pevnosti severně od hlavní pláže.

Ranní sběr mušlí na pláži Monte Clerigo



Den 2.

Větrné mlýny a pláž pro naturisty

Ráno si přivstaňte a nejpozději do devíti hodin se pokuste dostat do vesničky Monte Clerigo, která je z Arrifany vzdálená necelých 10 km. Tamní pláž, ponořená do ranního oparu, má naprosto výjimečnou atmosféru. Společnost vám budou dělat jen hladoví racci a pokud bude zrovna odliv, na odhalených útesech uvidíte místní vybavené dlouhými tyčemi a kbelíky sbírat slávky a kraby.

Dalších 20 km severně si udělejte zastávku v Odeceixe. Malebnému městečku dominuje kouzelný větrný mlýn, většina návštěvníků sem však přijíždí za koupáním. Pláž Praia de Odeceixe leží 4 km západně, v ústí říčky Seixe, která tvoří hranici regionů Algarve a Alentejo. V sezoně tu bývá poměrně rušno, ale pokud se nebojíte sundat plavky, pokračujte na jižní pláž určenou naturistům. Budete si připadat jako v ráji.

Přírodní rezervace Parque Natural do Sudoeste e Costa Vicentina



Kde každý má svoji tajnou zátoku...

Pokud se vám po cestě zasteskne po moři, neváhejte udělat odbočku. Ať už zastavíte kdekoliv, čeká vás tam divoká, netknutá příroda, písečné duny zdobené barevnými květy, kilometry pobřežních stezek, strmé útesy a rajské pláže.

"Mám svou vlastní tajnou zátoku, malý ráj na zemi, kam si chodím dobíjet baterky," pochvaluje si mladý Francouz Sylvain, který místní pustinu vyměnil za špinavé předměstí Paříže. " Je to asi třicet minut chůze po útesech, nahoru a dolů. Pak se mezi skalami objeví úzká pěšinka, která vede na pláž. Ale víc neprozradím, přece jen je to tajemství," usmívá se lišácky.

Nádherná architektura a michelinovská restaurace

Příjezd do městečka Vila Nova de Milfontes vám připomene, že jste pořád v Evropě. Najdete tady trh i supermarket, kavárny a koktejlové bary a ve středověkém hradu luxusní hotel. Historické centrum městečka koncentruje snad tu nejroztomilejší architekturu v Portugalsku a v místních domečcích byste nejraději ubytovali panenky.

Na lavičkách ve stínu podřimují postarší pánové ve společnosti sklenky koňaku a celé městečko je příjemně ospalé. Večerní procházku určitě propojte s večeří ve vyhlášené restauraci Tasca do Celso. Patří ke stovce nejlepších portugalských restaurací a svou michelinovskou hvězdičku si vysloužila poctivě připravenou tradiční venkovskou kuchyní. Spíše než na rybách si tu pochutnáte na červeném mase a vybraných červených vínech. V pátky a o víkendech si hostinu raději pojistěte rezervací. Pokud stihnete do západu slunce doběhnout k přístavnímu majáku, nezapomenutelnou podívanou máte zaručenou.

Divoký atlantický přiboj na pláži Malhão Cukrkandlové domečky ve Vila Nova de Milfontes



Den 3.

Nejkrásnější pláže Atlantiku na vlastní oči

V okolí Milfontes byste mohli strávit měsíc a každý den objevit novou pláž. Pokud nemáte moc času, vsaďte na Praia do Malhão, vzdálenou čtvrt hodiny jízdy směrem na sever. Dvoukilometrový písečný pás lemovaný vysokými dunami je zárukou dostatku prostoru pro všechny. Jižní část si oblíbily rodiny s dětmi, severněji se sluní naturisté a homosexuálové a surfaře najdete tam, kde jsou právě příznivé vlny. Posuďte sami, zda je Praia do Malhão skutečně jednou z nejkrásnějších pláží atlantického pobřeží, jak se traduje.

Costa Vicentina je rájem surfařů, kteří si na plážích staví jednoduché chatky



Zmrzlina na váhu a scenérie z bondovek

Další povinnou zastávkou je rybářská vesnička Porto Côvo, která od 18. století nezměnila svou urbanistickou podobu. V samoobslužné cukrárně na náměstí ochutnejte výbornou zmrzlinu prodávanou na váhu a pokud čas dovolí, vydejte se lodí na ostrov Pessegueiro. Najdete tu trosky i vystavěné za krále Filipa I.

Cestou dále na sever po silnici IC4 kouzelný výhled na chvíli pokazí průmyslové město Sines. Jeho přístavní doky jsou vidět již zdaleka a hyzdí idylické panorama. I za ním se však táhnou kilometry bělostných pláží, a to až na konec dlouhého poloostrova Troia, odkud vás trajekt zaveze zpět do civilizace. Ještě předtím se však naposledy osvěžte ve vlnách azurového oceánu, přestože k němu teď již vede obtížná cesta přes písečné duny.

Kaplička v bývalé rybářské vesnicče Porto Côvo

Osamělé slunečníky na pláži v Lagoa Formosa



Poslední zajížďkou bude Estrada de escarpa, respektive úsek silnice N379-1 vedoucí po hřebeni pohoří Serra Arrabida. Jeho dramatické zatáčky a dech beroucí výhledy oslnily i režiséra bondovek Petera Hunta. Právě zde totiž nechal zemřít Jamesovu čerstvou novomanželku Tracy v filmu Ve službách jejího veličenstva z roku 1969.

Klášterní kupole v Serra Arrabida

Pitoreskní úsek silnice číslo N379-1 nazvaný Estrada de escarpa



Po finálním nájezdu na dálnici vedoucí do Lisabonu přichází placený úsek a mýtné mostu Vasco da Gama. Se svými 17 km je nejdelším mostem v Evropě a jízda po něm bude stylovým rozloučením s oceánem. Tak snad zase na brzkou shledanou...