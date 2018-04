Nejkrásnější nádraží mají letos Doksy, nejpohádkovější Velký Valtinov

Vyhlášení výsledků soutěže o titul „Nejkrásnější nádraží České republiky“ proběhlo v pátek 10. listopadu v reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce, sídla Senátu Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

Do finále letos postoupily stanice Bruntál, Česká Lípa hlavní nádraží, Doksy, Jindřichův Hradec, Králíky, Kubova Huť, Lipno nad Vltavou, Náchod, Třebívlice a Velký Valtinov.

Nádraží v Doksech vyhrálo v anketě s celkovým počtem 1 602 platných hlasů. Na druhém místě se umístily Třebívlice s 1 429 hlasy a třetí příčku obsadilo Lipno nad Vltavou, které získalo 1 014 hlasů. Celkem bylo přijato 7 604 platných hlasů, z toho 5 221 v internetovém hlasování, 2 164 z hlasovacích archů a 219 SMS.

„Myslím, že se naše nádraží cestujícím a návštěvníkům líbí proto, že je na krásném místě blízko Máchova jezera. Celkově je opravdu klidné a řekla bych takové uspořádané. Lidé se tu cítí útulně a hezké květiny a pořádek jsou samozřejmost,“ říká pokladní Marie z vítězného nádraží v Doksech. „Nádraží má i krásné okolí, je tam nová cesta a parkoviště, takže ho mají šanci poznat i ti, kteří k nám nepřijedou vlakem, ale autem,“ doplňuje.

Nádraží v Doksech se nachází na železniční trati 080 (Bakov nad Jizerou – Česká Lípa – Jedlová). Stanice je umístěna v zóně 2201 integrovaného dopravního systému IDOL, její nadmořská výška je 270 m n. m.

„V sezoně projde naším nádražím tisíce lidí a já osobně jsem strašně ráda, že je tu vítá místo, které je opravdu milé a pohostinné. Na nádraží je bufet, kde se mohou báječně občerstvit, naše pokladní jsou nápomocné a ochotné s čímkoli poradit,“ pochvaluje si Aneta Kriššáková, kulturní referentka města Doksy.

„Návštěvníci zde také najdou spousty letáčků s mapou a tipy na zajímavé výlety v okolí. A navíc tu vládne úžasná atmosféra starých časů, a to i přesto, že nádraží bylo před několika lety rekonstruováno.“

Trať z Bakova nad Jizerou do České Lípy byla podle serveru Českých drah otevřena 14. listopadu 1867. O slávu této dráhy se postaral především rakousko-uherský excísař Ferdinand I. Dobrotivý, který trať využíval k cestám na zámek Zákupy. O necelé dva roky později, 16. ledna 1869, byl zprovozněn i navazující úsek z hlavního nádraží v České Lípě směrem na sever do Jedlové a Rumburku.

Nejkrásnější nádražím roku 2017 jsou Doksy.

Ve stanici Doksy byla pro prezidenta železniční společnosti hraběte Valdštejna zřízena čekárna, která je zachována dodnes. V čekárně jsou na obou protilehlých stěnách obrazy Velkého rybníka a zámku od pražského malíře Hugo Ullika (1838 - 1881)

České dráhy vypraví v sobotu 11. listopadu v rámci oslav 150 let od zahájení provozu na trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa zvláštní parní vlaky. Bohatý doprovodný program je připravený ve stanicích Česká Lípa, Nový Bor a Doksy. Z Doks přes Českou Lípu do Nového Boru a zpět pojede parní vlak tažený lokomotivou „Kafemlejnek“, z České Lípy do Nového Boru, Doks a zpět vyrazí historický vlak tažený lokomotivou „Šlechtična“.

Nádraží nám nejsou lhostejná

Titul Pohádkové nádraží obdržela stanice Velký Valtinov. Zvláštní ocenění dostali všichni finalisté a osobně také pan Miloš Jelínek, starosta obce Střezimíř a předseda spolku Železnice Česká Sibiř za zvelebení a turistické využití opuštěné železniční trati.

Soutěž o nejkrásnější nádraží byla původně plánována jen na deset let, pro velký zájem bude ale pokračovat i nadále. Soutěž probíhá pod záštitou stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, ministra dopravy Dana Ťoka, generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Pavla Surého a děkana ČVUT v Praze Fakulty dopravní Miroslava Svítka.

Nejkrásnější nádraží 2017 Doksy

2016 Mimoň

2015 Nový Jičín

2014 Brno-Chrlice

2013 Rynoltice

2012 Opava východ

2011 Uherské Hradiště

2009 Zahrádky u České Lípy

2010 Choceň

2008 Trutnov

2007 Ostroměř

„Soutěž vnímám jako užitečnou iniciativu, která se zásadním způsobem zasloužila o to, že nádraží nejsou lhostejná nejen jejich správcům, ale ani lidem kteří zde pracují, bydlí a cestují,“ říká generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„Soutěž přináší viditelné výsledky, a to jí dává smysl. Velmi si vážíme zájmu a aktivní spolupráce zaměstnanců železnic, starostů a také dobrovolníků a nadšenců ze všech koutů naší země,“ uvádí Drahomíra Kolmanová, iniciátorka projektu a ředitelka Asociace Entente Florale CZ – Souznění.

Titul Pohádkové nádraží letos obdržela stanice Velký Valtinov.

„Těší nás zájem o zachování historických budov, pokud je to z bezpečnostního hlediska možné. A zejména dobrá vůle obcí a měst spolupracovat na nápravě nedobrého stavu, i ochota SŽDC operativně řešit podněty od těchto iniciativ, které přes nás přicházejí. Velká i malá nádraží by totiž měla zůstat živá,“ doplňuje Kolmanová.

Předávání cen se osobně zúčastnil také herec Zdeněk Svěrák, který nejen lidem od železnice udělal velkou radost svým pojetím průvodčích ve filmu Vratné láhve. Nádraží a železniční stanice hrají svou osobitou roli v několika jeho filmech, v cimrmanovském světě i v jeho osobním životě.

Starosta nominovaného Náchoda Jan Birke mimochodem během dnešního ceremoniálu prohlásil, že osobně je velkým fanouškem Járy Cimrmana a že by byl rád, kdyby se český velikán někdy do Česka vrátil. „Jeho selský rozum tu teď opravdu chybí,“ řekl Birke.