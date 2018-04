Nejkrásnějším nádražím v Česku je pro rok 2016 Mimoň

Nádraží v Mimoni obdrželo 2 713 z celkového počtu 6 276 hlasů. V pátek 11. 11. 2016 mu toto ocenění udělili v Hlavním sále Senátu ČR pořadatelé soutěže společně s herečkou paní Evou Hruškovou. Nádraží Mimoň obdrželo i Cenu generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Pavla Surého.

Nádraží Mimoň už 116 let leží na trase mezi Českou Lípou a Libercem a přitom nechybělo málo a vůbec nestálo. „Naše nádraží je unikátní svou historií, nemělo totiž vůbec být. Když se stavěla Ústecko-teplická dráha, chtěli její akcionáři trasu zkrátit od Zákup k Brništi a Mimoň úplně vynechat. Ušetřilo by to asi pět kilometrů. Jenže hrabě Hartig, místní měšťané, průmyslníci i starosta tak dlouho lobbovali ve Vídni, až zřízení nádraží v Mimoni prosadili,“ líčí Jiří Šťastný, železničář ve výslužbě a popularizátor místní historie.

Poslední vrcholnou éru zažilo mimoňské nádraží ještě v 50. letech 20. století, kdy se kvůli zřízení vojenského prostoru Ralsko zřídila vlečka k letišti do Hradčan. Dnes tu nákladní vlaky téměř nejezdí, denně tu projede 11 párů osobních vlaků a 7 párů rychlíků.

2015 Nový Jičín

2014 Brno-Chrlice

2013 Rynoltice

2012 Opava východ

2011 Uherské Hradiště

2009 Zahrádky u České Lípy

2010 Choceň

2008 Trutnov

2007 Ostroměř

Štafetu Nejkrásnějšího nádraží převzali pan přednosta Václav Homola, dozorčí provozu Jan Trapl a pokladní Iva Palusková od kolegů z loňského vítězného nádraží, ze stanice Nový Jičín město.

Ocenění pohádkové nádraží si v letošním jubilejním ročníku odnesla nádraží Nová Paka - město, nádraží v Rovensku pod Troskami a bývalé nádraží a nynější kavárna Káva s párou v Litoměřicích. Zvláštní ocenění v soutěži obdrželi finalisté letošního ročníku: Martinice v Krkonoších, Mimoň, Nepomuk, Ploskovice, Stochov, Světlá nad Sázavou, Vodňany, Zábřeh na Moravě a Zubrnice a velmi silný soupeř vítěze, Uherský Brod.

Letošní jubilejní desátý ročník je výjimečný hned v několika ohledech. Vůbec poprvé se na předávání ocenění setkali všichni vítězové z minulých let. Železniční nádraží navíc přešla od Českých drah do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty. A letos byla poprvé udělena i Cena generálního ředitele SŽDC.

„Soutěž vnímám jako užitečnou iniciativu organizátorů, která se zásadním způsobem zasloužila o to, že nádraží nejsou lhostejná nejenom jejich správcům, ale ani lidem, kteří zde pracuji, bydlí a cestují,“ říká generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„Soutěž má přivádět pozornost veřejnosti k chátrajícím železničním objektům a podněcovat nápravu jejich stavu. Aktivní zájem spousty zodpovědných obyvatel naší země, nezřídka nadšenců pro železnici, a přívětivý přístup vlastníků, správců a zaměstnanců na dráze předčily naše očekávání. Cíl se díky nim naplňuje. Velmi si toho vážíme,“ doplňuje Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale CZ – Souznění a hlavní organizátorka projektu.