Nejkrásnější místa Šumavy na Zlaté stezce

Hraniční přechod Strážný na silnici I. třídy č. 4 z Prahy do bavorského Pasova zná většina lidí především díky obřímu vietnamskému tržišti, kterému vévodí početné zástupy sádrových trpaslíků.

V okolí Strážného se však rozprostírá také hezká šumavská krajina se zachovalou přírodou a mnoha zajímavými místy, jejich návštěva vás určitě nezklame. Vydat se k nim můžete pěšky i na kole.

Jeden z nejvýše položených českých hradů

Okolí Strážného rozhodně nepatří k turisticky nejvyhledávanějším lokalitám na Šumavě. Většinou se tudy jen mimoděk projíždí a to buď při cestě do Německa, na Boubín anebo během dálkových přechodů či cyklistických přejezdů Šumavy. Vycházky nebo vyjížďky do okolí mohou proto mít pro mnohé netradiční charakter.





Zřícenina hradu Kunžvart

Pro pěší výlet je jako stvořená zřícenina hradu Kunžvartu, která se vypíná na jedné ze skal na východním úbočí hory Strážný (1114 m). K hradu vede dnes modrá (dříve žlutá) turistická značka, která z obce Strážný vytrvale stoupá. Pro skalnatý lesní terén plný vývratů není určitě vhodná pro kolo.

K samotnému hradu, který tvoří čtverhranná, původně obytná věž, vede krátká odbočka. Kromě samotné zříceniny se můžete také pokochat částečnou vyhlídkou z hradního skaliska, za pozornost stojí rovněž skalní mísa vytvořená zvětrávacími a erozními procesy na žulovém podkladu.

Stezka se zlatými zisky

Hrad Kunžvart stojící ve výšce asi 1020 m nad mořem patří k nejvýše položeným stavbám svého druhu v českých zemích. Poprvé se v historických listinách připomíná roku 1359 a sloužil až do 16. století.

Za zmínku stojí, že hrad plnil nikoli obytnou, ale pouze strážní funkci, což ostatně koresponduje i s dnešním názvem nejbližší obce. Konkrétně hrad Kunžvart strážil tzv. Zlatou obchodní stezku, která se v několika dílčích větvích proplétala okolním terénem z Bavor do Čech. Zlatá se jmenovala nikoli proto, že by se po ní vozilo zlato, ale především díky "zlatým" ziskům, jež z pohybu zboží některým lidem plynuly.





Stráženská slať

Severská lesotundra na Šumavě

Do konkrétních míst, kudy Zlatá stezka vedla, je nejlepší vydat se ze Strážného na kole a to po značené cyklotrase těsně podél státní hranice směrem na jihovýchod. Ta vás hned asi 1,5 km za obcí zavede na okraj významné přírodní lokality Stráženská slať, která patří k nejpřísněji chráněným lokalitám v rámci I. zóny Národního parku Šumava.

Jde o rozsáhlé rašeliniště v mělké depresi na soutoku čtyř potoků, dříve částečně využívané těžbou. Kromě charakteristických rašeliništních druhů se na podmáčeném terénu, připomínajícím severskou lesotundru, vyskytují i vzácné rostliny jako například rosnatka okrouhlolistá, kyhanka sivolistá nebo blatnice bahenní.

JAK SE TAM DOSTAT Obcí Strážný prochází silnice I. třídy číslo 4 vedoucí z Prahy přes Příbram, Strakonice a Vimperk do Německa. Je to jeden ze dvou nejfrekventovanějších dopravních tahů napříč Šumavou. Oblast je přístupná i vlakem po lokální trati č. 198 Strakonice – Volary. Nejbližší železniční zastávka se nachází v sedm kilometrů vzdálené Lenoře. Vzhledem k průměrné rychlosti lokálky, která činí zhruba 30 km/h, je doprava vlakem vhodná pouze pro obyvatele okolních obcí, popř. nedaleko ubytované rekreanty či chalupáře.

Zaniklé osady na bavorské hranici

Značená cyklotrasa a zároveň i červená turistická značka vedou od Stráženské slatě po bývalé vojenské asfaltce, která se stává postupem času čím dále víc hrbatá a zvláště při sjezdech je na místě zvýšená opatrnost. Cesta se vine malebnou krajinou po loukách, kde kdysi stály roztroušené domy dnes již zaniklých osad.



V zaniklé osadě Cazov



Na místě jedné z nich zvané Mláka se napojíte na hlavní větev Zlaté stezky, po níž vás povede strmě vzhůru do obce České Žleby další značená cyklotrasa. Cestou minete zaniklou osadu Kamenná hlava a také několik informačních tabulí pojednávajících o dávné slávě tohoto hezkého kraje.

V Českých Žlebech se můžete osvěžit vydatným pramenem, který sloužil kdysi jako napajedlo pro koně. V sezóně zde bývá v provozu malá hospůdka, jídlo je možné sehnat v budově bývalé pohraniční "roty", která dnes slouží jako rekreační areál.

Po doplnění sil vás čeká pohodlný dlouhý sjezd po silnici zpět do Strážného, jímž uzavřete zhruba patnáctikilometrový okruh. Odměnou za zdolané kilometry jsou nádherné výhledy na upravené vesničky sousedního na dohled ležícího Bavorska.